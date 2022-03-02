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Bakan Koca'dan Bilim Kurulu Toplantısı sonrası duyurdu! Açık havada maske zorunluluğu kaldırıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulunuyor. Koronavirüsle mücadelede yeni dönemin detaylarını açıklayan Bakan Koca, açık havada maske zorunluluğunun kaldırıldığını ifade etti. Kapalı ortamlarda havalandırmanın yeterli olması ve mesafe kuralına uyulması durumunda maske kullanımının şart olmadığını dile getiren Bakan Koca, yeni dönemde HES kodu uygulamasının kaldırıldığını söyledi.

Bakan Koca'dan Bilim Kurulu Toplantısı sonrası duyurdu! Açık havada maske zorunluluğu kaldırıldı
Ekleme: 2.03.2022 - 18:41 Güncelleme: 2.03.2022 - 19:20 / Editör: Ozge Selin
Bakan Koca'dan Bilim Kurulu Toplantısı sonrası duyurdu! Açık havada maske zorunluluğu kaldırıldı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca'nın konuşmasından öne çıkanlar:

"Bilim Kurulu, çalışmaktan iftihar ettiğim bir kuruldur. Dünya Sağlık Örgütü, küresel salgını ilan etmeden önce her türlkü tedbiri alan bu kurumdur. Şahsım ve sizin adınıza bu kurula teşekkür ediyoruz. Dünyada salgın konusunda en hızlı harekete eden ülkelerden olduk. Türkiye'de, salgının toplumsal hayatı daha az etkilediğini belirtmek isterim. İlgili bakanlıkların personellerine teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürü aziz milletimiz hak ediyor. Birlikte eşsiz bir mücadele verdik.

Tedbirlere, bizden çok geç başvuran ülkeler kısıtlamalrdan büyük oranda vazgeçmiş durumda. Ülkemizde de belirli kısıtlamalar kalkmıştı. Normalleşme yolunda adımlar attık. Birçok uygulamada değişikliğe gittik. Bizi normalleşmeye götüren bu adımların isabetli olduğunu düşünüyoruz. Kovid-19'la mücadele bundan sonra aşıyla verilecektir. Salgın hastalıkta kullanılmak üzere geliştirilmiş bir ilaç da var. İlacın 65 yaş üzerine dağıtmaya başladık.

Birazdan sizinle paylaşacağım kararlar, mutlak bir mutabakatla alınmış kararlar değildir. Şimdi bakanlık olarak aldığımız kararları açıklıyorum:

1 - Artık açık havada maske zorunluluğu kalkıyor

2 - Kapalı ortamlarda havalandırma yeterli ise mesafe kuralına uyuluyorsa maske artık şart değil

3 - Yeni dönemde HES kodu uygulaması kaldırıldı.

4 - Hastalık belirtisi olmayan kişilerden test istenmeyecek

5 - Okullarda 2 vaka çıkması halinde sınıfın kapatılması şeklindeki uygulamaya gerek görülmemektedir. Pozitif çıkan öğrenci izole edilecek ve eğitim devam edecek.

"SALGIN SOMUT ETKİSİNİ YİTİRDİ, GÖZLE GÖRÜLÜR GERÇEK BUDUR"

Bir konuya dikkatinizi çekmek istiyorum. Bir kişi salgın bitmedi demediğinde somut gerçek değişmiyor. Salgın somut etkisini yitirdi, gözle görülür gerçek budur. Bundan sonra ne yapılmalı derseniz cevabı çok açık.

Salgın ile toplum olarak kısıtlamalarla mücadele etmekten bireysel korunma aşamasına geçmeliyiz. Maske konusunda bence prensip şudur; Maskeleri hayatımızdan çıkarmıyoruz, maskeyi gerektiğinde takmak suretiyle yanımızda taşıyoruz. Maske günlük hayatımızın vazgeçilmez olanı olmalıdır.

BAKAN KOCA SON DURUMU PAYLAŞTI

Hiç ek hastalığı olmayanların %8'inin vefat yaş ortalaması 63. 13 ayrı ek hastalığı olanların vefat yaş ortalaması ise 77.

Vefat yaş ortalaması 2021 Mayıs ayı, (Deltanın yoğun olduğu) yaş ortalaması 68 iken Omicron varyantının baskın olduğu iki haftada vefat edenlerin yaş ortalaması 77'ye kadar yükseldi.

Yaş gruplarına göre vefat oranlarına bakıldığında son ay vefat edenlerin %91.5'i 60 yaşından büyükler. Hastaneye günlük yatışlara bakınca omicron öncesi duruma dönmüş görünüyoruz.

Yoğun bakıma günlük yatışlar önemli ölçüde düştü.

"TURKOVAC AŞIMIZA SAHİP ÇIKALIM"

TURKOVAC aşısı bizim sahaya verdiğimiz 1 milyonu geçti. Ve üretimde her geçen hafta artış içinde. 2 ay sonra aylık 1-1,5 milyon üretime geçmiş olacağız. TURKOVAC'ı biz bütün hastanelerimizde uygulamaya yeni başladık. Şimdi ise gelecek haftadan itibaren hazırlık yapıyor arkadaşlar. Aile hekimleri dahil olmak üzere bütün hastanelerde TURKOVAC aşısını başlatmak istiyorum. Aşımıza sahip çıkalım. Sinovac'la yapılan çalışmaların 5-6 kat etkili olduğunu iyi biliyoruz. TURKOVAC aşısını olup hastalığı nasıl geçirdiğine dair verileri de önümüzdeki haftalarda Ateş Hocam'la paylaşmış oluruz.

KARANTİNA SÜRESİ DEĞİŞTİ Mİ?

Pozitif olanların karantina süresi 7 gün olmaya devam edecek.

MÜZİK YASAĞI KALKACAK MI?

Müzik yasağı ile ilgili bilim kurulunun aldığı bir karar yok. Yakın dönemde kalkacağı kanaatindeyim.

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ÖZLÜK HAKLARI

Çalışmalarımız epey zamandır devam ediyor. Hekimler emeklilikte hakimlere benzer şekilde korunmalı.

TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA MASKE KURALI DEVAM EDECEK Mİ?

Mesafenin korunmadığı kapalı alanlarda, yani uçak, otobüs ve tiyatro gibi alanlarda maskeleri kullanmaya devam ediyoruz. Bunun dışında kapalı alan olup mesafe korunabiliyor ise o durumda maskeyi takmanın şart olmadığını söylüyoruz. Maske hayatımızdan çıkmadı. Ama maskeyi nerede gerekiyorsa ise yanımızda taşımamız gerektiğini söylüyoruz."

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Bakan Koca'dan Bilim Kurulu Toplantısı sonrası duyurdu! Açık havada maske zorunluluğu kaldırıldı
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