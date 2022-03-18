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Yağışlar fayda etti mi? İstanbul barajlarında son durum ne?

Mart ayına rağmen havaların ülke genelinde soğuk ve yağışlı devam etmesi barajlardaki artışı hızlandırıyor. İstanbul barajlarındaki doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 86,11'e ulaştı.

Ekleme: 18.03.2022 - 11:31 Güncelleme: 18.03.2022 - 11:36 / Editör: Ozge Selin
Yağışlar fayda etti mi? İstanbul barajlarında son durum ne?
İstanbul'a su sağlayan barajlarda doluluk oranı artmaya devam ediyor. Geçen hafta etkili olan kar yağışının etkieri barajlara yansımaya başladı. Son günlerde sürekli artmaya devam eden barajlarda doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 86,11'e ulaştı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre 18 Mart 2021'de baraj doluluk oranı yüzde 63,03 ile son yedi yıl içindeki en düşük orana sahipti.

Son verilere göre Kazandere ve Istırancalar barajlarının ardından Elmalı barajı da yüzde 100 doluluk seviyesine ulaştı.

BARAJLARDAKİ DOLULUK ORANLARI
İstanbul'daki barajların doluluk oranları ise şöyle:
Ömerli Barajı: Yüzde 90,27
Alibey Barajı: Yüzde 80,08
Büyükçekmece Barajı: Yüzde 86,74
Darlık Barajı: Yüzde 95,61
Sazlıdere Barajı: Yüzde 60,02
Elmalı Barajı: Yüzde 100
Istrancalar Barajı: Yüzde 100
Kazandere Barajı: Yüzde 100
Pabuçdere Barajı: Yüzde 95,68
Terkos Barajı: Yüzde 82,46
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