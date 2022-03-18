TÜGVA kumpasçısı Ramazan Aydoğdu hakkında istenen ceza belli oldu!

TÜGVA’dan hukuka aykırı şekilde ele geçirilen verilerin tahrif edilerek sosyal medyada yayınlanmasıyla ilgili soruşturmada tutuklanan Ramazan Aydoğdu’nun 12 yıl 3 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Ramazan Aydoğdu’nun Metin Cihan adıyla bilinen Cihan Yücel’le irtibatı da savcılık iddianamesinde ortaya koyuldu.