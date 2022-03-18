Rizespor – Trabzonspor Maçı Ne Zaman? Rizespor – Trabzonspor Maçı Muhtemel İlk 11’leri
Rizespor – Trabzonspor maçı birçok kişi tarafından merakla bekleniyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Rizespor – Trabzonspor maçı ne zaman sorusu yer aldı. Peki, Rizespor – Trabzonspor maçı ne zaman? Rizespor – Trabzonspor maçı muhtemel ilk 11'leri kimler? Rizespor – Trabzonspor maçı saat kaçta? İşte merak edilenler...
izespor – Trabzonspor maçı birçok kişi tarafından heyecanla bekleniyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Rizespor – Trabzonspor maçı ne zaman ve Rizespor – Trabzonspor maçı muhtemel ilk 11'leri yer aldı. Süper Lig'in 30. Haftasında oynanacak maç hakkında detayları öğrenmek isteyen futbolseverler arama motorlarına yöneldi. Rizespor – Trabzonspor maçı ne zaman ve Rizespor – Trabzonspor maçı muhtemel ilk 11'leri için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
Rizespor – Trabzonspor Maçı Ne Zaman?
Rizespor – Trabzonspor maçı futbolseverler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Rizespor – Trabzonspor maçı ne zaman sorusu yer aldı. Konuyla ilgili olarak birçok kişi arama motorlarına yöneldi. Rizespor – Trabzonspor maçı için iki takım da hazırlıklarını tamamladı. Karşılaşma Hakem Volkan Bayarslan tarafından yönetilecek ve bu akşam 20.00'da başlayacak.
Rizespor – Trabzonspor Maçı Muhtemel İlk 11'leri
Rizespor – Trabzonspor maçı muhtemel ilk 11'leri de en sık aratılanlar arasında yerini aldı. Konuyla ilgili olarak birçok kişi maçta forma giyecek oyuncuları merak ediyor. İşte Rizespor – Trabzonspor maçı muhtemel ilk 11'leri;
Rizespor: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Ponck, Holmen, Cemali, Phiri, Gedson, Boyd, Boldrin, Yusuf Sarı, Cisse
Trabzonspor: Erce, Peres, Hüseyin, Ahmetcan, Yusuf, Siopis, Dorukhan, Visca, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Djaniny
Bugün Hangi Maçlar Var?
Süper Lig'in yanı sıra diğer liglerde yer alan maçlar da oldukça yakından takip ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında bugün hangi maçlar var sorusu yer aldı. İşte bugün oynanacak maçlar;
20:00 Ç.Rizespor – Trabzonspor Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1
20:00 Fatih Karagümrük – Kayserispor Spor Toto Süper Lig Bein Sports 2
20:00 Dragovoljac – Istra 1961 Hırvatistan 1. Ligi Bilyoner
20:00 Dublin – Bohemians 1905 İrlanda Premier Ligi Bilyoner
20:00 KGHM Zaglebie – Warta Polonya Ekstraklasa Bilyoner
20:30 Erzgebirge Aue – Karlsruhe Almanya Bundesliga 2 Tivibu Spor 3, Bein Sports 4
20:30 St.Pauli – Heidenheim Almanya Bundesliga 2 Bein Sports 3, Tivibu Spor 2
20:30 Aus Lustenau – Rapid Wien 2 Avusturya 1. Ligi Bilyoner
20:30 Austria II – St.Polten Avusturya 1. Ligi Bilyoner
20:30 Horn – Lafnitz Avusturya 1. Ligi Bilyoner
20:30 Vorwarts Steyr – Grazer Avusturya 1. Ligi Bilyoner
20:30 Esbjerg – Lyngby Danimarka 1. Ligi Bilyoner
20:30 F.Amager – Hobro Danimarka 1. Ligi Bilyoner
20:30 Fredericia – Koge Danimarka 1. Ligi Bilyoner 20:30 Helsingor – Jammerbugt Danimarka 1. Ligi Bilyoner
20:30 Nykobing – AC Horsens Danimarka 1. Ligi Bilyoner
20:30 Vendsyssel – Hvidovre IF Danimarka 1. Ligi Bilyoner
20:45 Sassuolo – Spezia İtalya Serie A S Sport 2, S Sport Plus
22:00 Heerenveen – Heracles Hollanda Eredivisie Bilyoner
22:00 Almere – Den Bosch Hollanda Eerste Divisie Bilyoner
22:00 ADO Den Haag – Volendam Hollanda Eerste Divisie Bilyoner
22:00 De Graafschap – Maastricht Hollanda Eerste Divisie Bilyoner
22:00 Helmond – NAC Breda Hollanda Eerste Divisie BilyonerSU
22:00 Jong Ajax – Eindhoven Hollanda Eerste Divisie Bilyoner
22:00 Jong PSV – Roda Hollanda Eerste Divisie Bilyoner
22:00 Jong Utrecht – Jong AZ Hollanda Eerste Divisie Bilyoner
22:00 Oss – Excelsior Hollanda Eerste Divisie Bilyoner
22:00 SC Telstar – Dordrecht Hollanda Eerste Divisie Bilyoner
22:00 Mouscron – Deinze Belçika 1. B Ligi Bilyoner
22:25 Amstetten – Innsbruck Avusturya 1. Ligi Bilyoner
22:30 Bochum – Monchengladbach Almanya Bundesliga Bein Sports 2, Tivibu Spor 2
22:30 Pogon Szczecin – Wisla Plock Polonya Ekstraklasa Bilyoner
22:45 St.Gilloise – Oostende Belçika Pro League Tivibu Spor 3
22:45 Derry City – St. Patricks İrlanda Premier Ligi Bilyoner
22:45 Drogheda – Dundalk İrlanda Premier Ligi Bilyoner
22:45 Shelbourne – Finn Harps İrlanda Premier Ligi Bilyoner
22:45 Dunfermline – Morton İskoçya Championship Bilyoner
23:00 Wolverhampton – Leeds United İngiltere Premier Lig S Sport Plus, S Sport
23:00 Genoa – Torino İtalya Serie A S Sport 2, S Sport Plus
23:00 St. Etienne – Troyes Fransa Ligue 1 Bein Sports Max 1
23:00 Athletic Bilbao – Getafe İspanya La Liga S Sport Plus
23:00 Shamrock Rovers – Sligo Rovers İrlanda Premier Ligi Bilyoner
23:00 Huesca – Burgos İspanya La Liga 2 Bilyoner
23:15 Vizela – Famalicao Portekiz Liga NOS Bilyoner
23:30 San Martin – Carlos Mannucci Peru Primera-Apertura Bilyoner