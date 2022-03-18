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Rizespor – Trabzonspor Maçı Ne Zaman? Rizespor – Trabzonspor Maçı Muhtemel İlk 11’leri

Rizespor – Trabzonspor maçı birçok kişi tarafından merakla bekleniyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Rizespor – Trabzonspor maçı ne zaman sorusu yer aldı. Peki, Rizespor – Trabzonspor maçı ne zaman? Rizespor – Trabzonspor maçı muhtemel ilk 11'leri kimler? Rizespor – Trabzonspor maçı saat kaçta? İşte merak edilenler...

Ekleme: 18.03.2022 - 14:57 Güncelleme: 18.03.2022 - 15:16 / Editör: Ozge Selin
Rizespor – Trabzonspor Maçı Ne Zaman? Rizespor – Trabzonspor Maçı Muhtemel İlk 11’leri
izespor – Trabzonspor maçı birçok kişi tarafından heyecanla bekleniyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Rizespor – Trabzonspor maçı ne zaman ve Rizespor – Trabzonspor maçı muhtemel ilk 11'leri yer aldı. Süper Lig'in 30. Haftasında oynanacak maç hakkında detayları öğrenmek isteyen futbolseverler arama motorlarına yöneldi. Rizespor – Trabzonspor maçı ne zaman ve Rizespor – Trabzonspor maçı muhtemel ilk 11'leri için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

Rizespor – Trabzonspor Maçı Ne Zaman?


Rizespor – Trabzonspor maçı futbolseverler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Rizespor – Trabzonspor maçı ne zaman sorusu yer aldı. Konuyla ilgili olarak birçok kişi arama motorlarına yöneldi. Rizespor – Trabzonspor maçı için iki takım da hazırlıklarını tamamladı. Karşılaşma Hakem Volkan Bayarslan tarafından yönetilecek ve bu akşam 20.00'da başlayacak.


Rizespor – Trabzonspor Maçı Ne Zaman? Rizespor – Trabzonspor Maçı Muhtemel İlk 11’leri

Rizespor – Trabzonspor Maçı Muhtemel İlk 11'leri


Rizespor – Trabzonspor maçı muhtemel ilk 11'leri de en sık aratılanlar arasında yerini aldı. Konuyla ilgili olarak birçok kişi maçta forma giyecek oyuncuları merak ediyor. İşte Rizespor – Trabzonspor maçı muhtemel ilk 11'leri;

Rizespor: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Ponck, Holmen, Cemali, Phiri, Gedson, Boyd, Boldrin, Yusuf Sarı, Cisse

Trabzonspor: Erce, Peres, Hüseyin, Ahmetcan, Yusuf, Siopis, Dorukhan, Visca, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Djaniny


Rizespor – Trabzonspor Maçı Ne Zaman? Rizespor – Trabzonspor Maçı Muhtemel İlk 11’leri

Bugün Hangi Maçlar Var?


Süper Lig'in yanı sıra diğer liglerde yer alan maçlar da oldukça yakından takip ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında bugün hangi maçlar var sorusu yer aldı. İşte bugün oynanacak maçlar;


20:00 Ç.Rizespor – Trabzonspor Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1

20:00 Fatih Karagümrük – Kayserispor Spor Toto Süper Lig Bein Sports 2

20:00 Dragovoljac – Istra 1961 Hırvatistan 1. Ligi Bilyoner

20:00 Dublin – Bohemians 1905 İrlanda Premier Ligi Bilyoner

20:00 KGHM Zaglebie – Warta Polonya Ekstraklasa Bilyoner

20:30 Erzgebirge Aue – Karlsruhe Almanya Bundesliga 2 Tivibu Spor 3, Bein Sports 4

20:30 St.Pauli – Heidenheim Almanya Bundesliga 2 Bein Sports 3, Tivibu Spor 2

20:30 Aus Lustenau – Rapid Wien 2 Avusturya 1. Ligi Bilyoner

20:30 Austria II – St.Polten Avusturya 1. Ligi Bilyoner

20:30 Horn – Lafnitz Avusturya 1. Ligi Bilyoner

20:30 Vorwarts Steyr – Grazer Avusturya 1. Ligi Bilyoner

20:30 Esbjerg – Lyngby Danimarka 1. Ligi Bilyoner

20:30 F.Amager – Hobro Danimarka 1. Ligi Bilyoner

20:30 Fredericia – Koge Danimarka 1. Ligi Bilyoner 20:30 Helsingor – Jammerbugt Danimarka 1. Ligi Bilyoner
20:30 Nykobing – AC Horsens Danimarka 1. Ligi Bilyoner

20:30 Vendsyssel – Hvidovre IF Danimarka 1. Ligi Bilyoner

20:45 Sassuolo – Spezia İtalya Serie A S Sport 2, S Sport Plus

22:00 Heerenveen – Heracles Hollanda Eredivisie Bilyoner

22:00 Almere – Den Bosch Hollanda Eerste Divisie Bilyoner

22:00 ADO Den Haag – Volendam Hollanda Eerste Divisie Bilyoner

22:00 De Graafschap – Maastricht Hollanda Eerste Divisie Bilyoner

22:00 Helmond – NAC Breda Hollanda Eerste Divisie BilyonerSU

22:00 Jong Ajax – Eindhoven Hollanda Eerste Divisie Bilyoner

22:00 Jong PSV – Roda Hollanda Eerste Divisie Bilyoner

22:00 Jong Utrecht – Jong AZ Hollanda Eerste Divisie Bilyoner

22:00 Oss – Excelsior Hollanda Eerste Divisie Bilyoner

22:00 SC Telstar – Dordrecht Hollanda Eerste Divisie Bilyoner

22:00 Mouscron – Deinze Belçika 1. B Ligi Bilyoner

22:25 Amstetten – Innsbruck Avusturya 1. Ligi Bilyoner

22:30 Bochum – Monchengladbach Almanya Bundesliga Bein Sports 2, Tivibu Spor 2

22:30 Pogon Szczecin – Wisla Plock Polonya Ekstraklasa Bilyoner

22:45 St.Gilloise – Oostende Belçika Pro League Tivibu Spor 3

22:45 Derry City – St. Patricks İrlanda Premier Ligi Bilyoner

22:45 Drogheda – Dundalk İrlanda Premier Ligi Bilyoner

22:45 Shelbourne – Finn Harps İrlanda Premier Ligi Bilyoner

22:45 Dunfermline – Morton İskoçya Championship Bilyoner

23:00 Wolverhampton – Leeds United İngiltere Premier Lig S Sport Plus, S Sport

23:00 Genoa – Torino İtalya Serie A S Sport 2, S Sport Plus

23:00 St. Etienne – Troyes Fransa Ligue 1 Bein Sports Max 1

23:00 Athletic Bilbao – Getafe İspanya La Liga S Sport Plus

23:00 Shamrock Rovers – Sligo Rovers İrlanda Premier Ligi Bilyoner

23:00 Huesca – Burgos İspanya La Liga 2 Bilyoner

23:15 Vizela – Famalicao Portekiz Liga NOS Bilyoner

23:30 San Martin – Carlos Mannucci Peru Primera-Apertura Bilyoner


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