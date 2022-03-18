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KOBİ tanımı yenilendi! O sınır 250 milyon TL'yi yükseltildi

KOBİ tanımı güncellendi. KOBİ olmak için kriterlerden biri olan net satış hasılatı ve mali bilanço limiti 125 milyon TL'den 250 milyon TL'ye yükseldi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Yeni KOBİ tanımıyla daha çok işletme KOSGEB desteklerinde olduğu gibi devletin diğer teşviklerinden de yararlanabilecek" dedi.

Ekleme: 18.03.2022 - 11:02 Güncelleme: 18.03.2022 - 11:09 / Editör: Ozge Selin
KOBİ tanımı yenilendi! O sınır 250 milyon TL'yi yükseltildiKüçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkındaki Yönetmelik'te yapılan değişiklikle KOBİ olmak için
gerekli kriterlerden biri olan net satış hasılatı veya mali bilanço limiti, 125 milyon liradan 250 milyon liraya çıkarıldı.

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkındaki Yönetmelik'te yapılan değişiklik yürürlüğe girdi.
Yönetmelikle KOBİ tanımında kullanılan kriterler güncellendi. Buna göre 250 kişiden az çalışan istihdam eden, yıllık net satış hasılatı veya mali
bilançosundan herhangi biri 250 milyon lirayı aşmayan işletmeler KOBİ olarak tanımlanacak. Önceki düzenlemede KOBİ sınıfına girmek için
üst limit 125 milyon liraydı.

Yönetmelikle ayrıca 10 kişiden az çalışanı olan mikro işletmelerin yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosu 3 milyon liradan 5 milyon liraya
çıkartıldı. Yine 50 kişiden az personeli olan küçük işletmeler için limit 25 milyon liradan 50 milyon liraya yükseltildi. Düzenleme ile 250'den az
çalışanı olan orta büyüklükteki işletmeler için üst limit 125 milyon lirayken iki katına çıkartılarak, 250 milyon lira oldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOBİ tanımındaki mali kriterlerin değiştirilmesi ile ilgili, 'Türkiye ile işletmelerimiz büyüyor. İşletmelerimizin iş hacimleri genişledi. Ciro ve bilançoları arttı. Buna bağlı olarak paydaşlarımızdan da KOBİ tanımındaki mali kriterlerin güncellenmesi yönünde talepler geldi' dedi.

Yönetmelik değişikliğiyle KOBİ olan işletmelerin daha nitelikli, verimliliği yüksek, teknoloji odaklı, cari açığın azaltılmasına katkı sağlayacak
projeler üreteceğine inandığını kaydeden Bakan Varank, 'Daha fazla işletmeyi destek kapsamına almak için bu değişikliğe gittik.
Günümüz koşullarına göre düzenlenen yeni KOBİ tanımıyla daha çok işletme KOSGEB desteklerinde olduğu gibi devletin
diğer teşviklerinden de yararlanabilecek. Bu revizyon, tüm KOBİ'lerimize hayırlı ve uğurlu olsun' ifadelerini kullandı.

Yönetmelikte gidilen değişiklikle 2 bin 44 işletme KOBİ sınıfına dahil olarak devletin KOBİ'lere verdiği destek ve teşviklerden yararlanabilecek.
Yeni düzenleme ile oluşan KOBİ sınıflamasına göre 10'dan az çalışan ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosu 5 milyon liranın altında
olanlar mikro işletme, 50'den az çalışan ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosu 50 milyon liranın altında olanlar küçük işletme ve
250'den az çalışan ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosu 250 milyon liradan az olan işletmeler orta büyüklükteki işletme sayılacak.
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