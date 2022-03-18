Çanakkale 1915 Köprüsü açıldı! Tarihe mühür vuran şaheser...

Başkan Erdoğan Çanakkale 1915 Köprüsü'nün açılış töreninde açıklamalarda bulunuyor.Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:Sayın Başbakan, sevgili Çanakkaleliler, değerli misafirler bu tarihi günde sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum.Binlerce yıl medeniyetlerin göz bebeği olmuş Çanakkale bugün yeni bir geleceğe yelken açıyor. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışını yapmak üzere bir aradayız. Bugün önce Çanakkale şehitlerimize gittik. Fatiha'mızı okuduk.Biz de peygamber yoldaşı şehitlerimize yaraşır olmak için çalışıyoruz. Mücadele ediyoruz. Ecdadın 107 yıl önce kazandığı muhteşem zafere adadığımız 1915 Çanakkale Köprüsü'nü büyük ecdada ithaf ediyoruz. Hani maziden atiye köprü kurmak diyoruz ya işte bugün bu sözü hayata geçiyoruz. Çanakkale Köprüsü, şehrimize milletimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.Bugün burada altıncı köprüyü açıyoruz. Osmanlı'nın ardı ardına yaşadığı savaşlar nedeyile hayata geçirilemeyen Abdülhamit Han yadigarı bu projelerin bir kısmını hayata geçirmek bize nasip oldu. Cumhur İttifakı olarak bunu açmak bize nasip oldu. Köprümüzün isminin başındaki 1915, Çanakkale'de deniz zaferini kazandığımız yılı, kule yüksekliği olan 318 olan, Martın 18'ini işaret ediyor. Orta açıklığı 2023'ü işaret ediyor. Ecdadımız 1 asır önce burada, Çanakkale Geçilmez sözünü kanıyla tarihe neşretmişti. Kınalı kuzularıyla, Mustafa Kemal'in riyasetinde, Seyit Onbaşılarla Çanakkale Geçilmez demiş ve burada tarih yazmıştır. İşte o mücadeleyi verenlerin torunları olarak biz buradayız. Biz de 18 Mart Çanakkale Köprüsü'nü açıyoruz.Az önce Güney Kore Başbakanını dinledik. Bizim büyüklerimiz Kore'ye savaşa gittiler. Orada şehit oldular. Bunlar sıradan bir olay değil, bunlar aşktır. Aşk kişinin sevdiğinde yok olmasıdır. Kore'yle attığımız bu adımlar, en kısa zamanda ticaret hacmimizi 20 milyar dolara çıkaracağız. Türkiye'nin Türk milletinin istediğinde başaramayacağı hiçbir şey olmadığını dosta düşmana gösterdik, gösteriyoruz.Bugün köprü ile birlilkte Malkara'dan Çanakkale'ye uzanan 103 kilometrelik otoyolu da açıyoruz. Lapseki-Gelibolu arasında feribotlarla ulaşım sağlanıyordu. Burada saatlerce feribot sırası beklenen, ve geçişi 1 buçuk saat süren seferler gerçekleştiriliyordu. Çanakkale Köprüsü ile bu süre 6 dakikaya düşecek.Orta açıklık uzunluğu bakımından dünyadaki en uzun 10 köprüden 3'ünün ülkemizde olduğunu belirtmek istiyorum.Burada 2 buçuk milyar Euro'luk bir yatırım var. Bu yatırım bize kazancı yıllık 415 milyon Euro olacak.Milli gelirde 2.4 milyar Euro ek katkı sağlayacak. Neresinden bakarsınız bakın milletimiz için kazanç ve iftihar kapısı olacağını biliyoruz.İki kıtayı şimdi 6. defa birleştiren hangi zorluklar aşılarak, gerçekleştirildiğini gösteren belgesel bu akşam yayımlanacak.Bizlere canları pahasına bu vatan emanet eden şehitlerimizi minnetle, rahmetle yad ediyorum.1915 Çanakkale Köprümüz Yap-İşlet-Devret modeli ile yapıldı. Ülkemizde bu modelin 30 yılı aşkın geçmişi olmasına rağmen, en başarılı dönemi bizim dönemimizde gerçekleşmiştir.Kamu-özel işbirliği modeli performansında Avrupa'da üçüncü, dünyada 13. sırada yer alıyoruz.Hesaplamalar, bu projenin ekonomimize üretimde 5,3 milyar avro, istihdama 118 bin kişi, milli gelirde 2,4 milyar avro ilave katkı olacağına işaret ediyorBugün burada Kamu-Özel işbirliği projelerinin yapım maliyetleri, devlete kazançlarını teker teker anlatmayı planlyordum Sizleri soğukta daha fazla bekletmemek için şunu söylemek istiyorum. Türkiye babasının temelinin attığı eseri torununun görebildiği dönemleri geride bırakarak bu modele geçmiştir. İstanbul Havalimanı daha ilk yılında garanti yolcu sayısını aşarak kamuya 22 milyon euro ek gelir getirmiştir. Bu modelle peşin parayla zaten yapamayacağımız projeleri kısa sürede yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz.Küresel ekonomik sistemin yeniden düzenlendiği şu dönemde bu projelerin payı çok büyüktür.Türkiye'nin tamamladığı her eser Necip Fazıl'ın dediği gibi Sur'da açılmış bir deliktir.Biz köprünün fiyatını 200 lira olarak açıkladık. Şimdi 1 hafta ücretsiz.Açılışın ardından ilk geçişi Başkan Recep Tayyip Erdoğan makam aracı ile yaptı. Araçla geçiş 6 dakika sürdü.