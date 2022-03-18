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Başkan Erdoğan Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yıldönümü törenine katıldı: Yalnızca bizim değil tüm mazlumların zaferidir

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yılı törenler ile kutlanıyor. Çanakkale'deki törenlere Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine üyeleri, Meclis Başkanı ve milletvekilleri ile çok sayıda siyasi isim katılıyor. Erdoğan'ın katılımı ile bugün Çanakkale 1915 Köprüsü de açılacak. Dev eserin açılışı ile Çanakkale Zaferi taçlandırılacak. İşte 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi tören programı ve dakika dakika yaşananlar...

Başkan Erdoğan Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yıldönümü törenine katıldı: Yalnızca bizim değil tüm mazlumların zaferidir
Ekleme: 18.03.2022 - 11:38 Güncelleme: 18.03.2022 - 13:05 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yıldönümü törenine katıldı: Yalnızca bizim değil tüm mazlumların zaferidir
Çanakkale'de kanları ile canları ile yedi düvele karşı destan yazan kahramanlarımız 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıldönümünde saygı ve dualarla anılıyor. Tüm yurtta Çanakkale şehitlerini anmak için birbirinden farklı program ve etkinlikler gerçekleştiriliyor. Çanakkale'deki törenlere Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve birçok siyasi katılıyor. İşte dakika dakika yaşananlar...

KUR'ANI KERİM TİLAVETİ YAPILDI
12.50: Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr. Ali Erbaş, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Şehitler Abidesi'nde şehitler için dua ettiriyor.

12.45: Şehitlerimiz için Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılıyor.

12.40: Sancak teslim töreni yapıldı. Başkan Erdoğan, sancağı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a verdi.

BAŞKAN ERDOĞAN: ÇANAKKALE YALNIZCA BİZİM DEĞİL TÜM MAZLUMLARIN ZAFERİDİR
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Allah onlardan razı olsun. Ruhlarını şad, mekanlarını cennet eylesin.

İnanmış, inancı uğrunda ölümü göze almış bir millet burada 107 yıl önce tarihin akışını değiştirmiştir. İmanlı yürekler karşısında dünyanın en güçlü orduları hezimete uğramış, inanç galip gelmiştir. Canı pahasına vatanını korumak isteyen bir millet karşısında hiçbir silahın karşı duramayacağı görülmüştür. Çanakkale Zaferi sadece bizim değil, Balkanlar'dan Afrika'ya, Avrupa'dan Asya'ya yüz milyonlarca kardeşimizin de ortak zaferidir. Gözünü ve gönlünü ülkemize çevirmiş mazlumların da zaferidir. Yanıbaşımızdaki mezar taşlarına baktığımızda bu hakikati görebiliyoruz. Burada sadece Türkiye'nin her ilinden, her ilçesi ve köyünden kabirler yok.

Saraybosna, Batum, Kudüs, Halep, İstanbul, Ankara, Çorum, Antep, Edirne'nin çocukları 107 senedir bbu mukaddes topraklarda koyun koyuna yatıyor. Çanakkale millet olarak bizim ebedi kardeşliğimizi yansıtır ve sembolleştirir. Her vatan evladının ecdadımızın fedakarlığından, çetin mücadelelerden çıkaracağı çok büyük ders ve ibretler olduğunu düşünüyorum. Gençlerle her buluşmamızda gençlere bu destanı anlatıyor, burayı görmeleri gerektiğini ifade ediyorum.

Rabbim bizi şehitlerimizin yolundan ayırmasın. 18 Mart Şehitler Günü'nde Anafartalar Komutanı ve Cumhuriyetimizin Banisi Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere tüm şehitlerimizi hayırla yad ediyor, Allah'tan rahmet diliyorum.

TÖREN BAŞLADI
12.25: Başkan Erdoğan ve protokol töreni takip etmek için alana geçti. Çanakkale Zaferi'nin anlam ve önemi ile ilgili konuşma yapıldı.

12.20: Askeri karşılamanın ardından saygı duruşunda bulunuldu, daha sonra da İstiklal Marşı okundu.

12.15: Çanakkale Şehitler Abidesi'nde tören başladı. Törene Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Genel Başkanvekilleri Numan Kurtulmuş ile Binali Yıldırım ve Kabine üyeleri katıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale Zaferi Töreni'nde açıklamalar yapacak.

BAŞKAN ERDOĞAN VE DEVLET BAHÇELİ ÇANAKKALE'DE
12.13: Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Şehitler Abidesi'ndeki tören için Çanakkale'ye geldi.
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