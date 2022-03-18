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18 Mart Cuma Hangi İllerde Kar Tatili Var? Kar Tatili Devam Edecek Mi?

18 Mart kar tatili olan iller listesi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 18 Mart hangi iller tatil edildi sorusu yer alıyor. Peki, 18 Mart hangi illerde kar tatili ilan edildi? 18 Mart kar tatili olan iller hangileri? İşte merak edilenler...

Ekleme: 18.03.2022 - 10:48 Güncelleme: 18.03.2022 - 11:02 / Editör: Ozge Selin
18 Mart Cuma Hangi İllerde Kar Tatili Var? Kar Tatili Devam Edecek Mi?
18 Mart tarihinde ülke genelinde etkili olan şiddetli kar yağışı nedeniyle valilikler tarafından birçok ilde kar tatili ilan edildi. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 18 Mart Cuma hangi illerde kar tatili ilan edildi ve 18 Mart kar tatili olan iller listesi yer alıyor. Veliler ve öğrenciler konu hakkında araştırmaları hızlandırdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve valilikler tarafından gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. 18 Mart hangi illerde kar tatili ilan edildi ve 18 Mart kar tatili olan iller listesi için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

18 Mart Kar Tatili Olan İller Hangileri?


18 Mart tarihinde kar tatili olan iller birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 18 Mart kar tatili olan iller hangileri sorusu yer alıyor. İstanbul Valiliği tarafından konuyla ilgili olarak "Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nce 18-20 Mart 2022 tarihleri arasında ilimize yönelik öngörülen olumsuz hava koşulları nedeniyle, Valiliğimiz koordinasyonunda ilgili kurumlarımızla bugün Karla Mücadele Hazırlık Değerlendirme Toplantısı yapılmıştır. Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden bu akşam saat 20.30'da alınan son meteorolojik verilere göre, 18 Mart 2022 Cuma gününden 21 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar; 1. İlimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarına, 2. Kur'an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında eğitim faaliyetlerine, 3. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin faaliyetlerine, Ara verilmesi kararlaştırılmıştır. 4. 18 Mart 2022 Cuma günü Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, malul ve hamile personel idari izinli sayılacaktır. Saygıdeğer hemşerilerimizin karla mücadele konusunda alınan önlemlere verdikleri destek ve gösterdikleri anlayış için teşekkür ediyoruz." Açıklaması yapıldı. Diğer illerde yaşayan vatandaşlar da konuyla ilgili araştırmalarını hızlandırdı. İşte 18 Mart kar tatili olan iller listesi;

-Kocaeli’nin 4 Kastamonu’nun 2 ilçesinde kar tatili ilan edildi.

18 Mart Cuma Hangi İllerde Kar Tatili Var? Kar Tatili Devam Edecek Mi?

--Trabzon Valiliği tarafından yapılan açıklamada "Olumsuz hava şartları nedeniyle 18 Mart 2022 Cuma günü ilimiz genelinde resmî ve özel tüm okullarda (ilk, orta, lise), halk eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, resmî ve özel okulların destekleme, yetiştirme ve takviye kursları ile motorlu taşıt kurslarında eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmesine; engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmasına karar verilmiştir ifadeleri kullanıldı.

18 Mart Cuma Hangi İllerde Kar Tatili Var? Kar Tatili Devam Edecek Mi?

-Sinop, Ordu, Samsun, Nevşehir illerinde de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildiği aktarıldı.

-Rize ve Giresun illeri de kar nedeniyle okulları 1 gün tatil ilan etti.

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