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18 Mart Çanakkale Zaferi Sözleri Neler? 18 Mart Çanakkale Zaferi Mesajları

18 Mart günü sosyal medya hesaplarından özel bir paylaşım yapmak isteyenler arama motorlarına yöneldi. En sık aratılanlar arasında 18 Mart Çanakkale zaferi mesajları neler sorusu yer alıyor. Peki, 18 Mart Çanakkale Zaferi sözleri neler? 18 Mart Çanakkale zaferi mesajları neler? İşte merak edilenler...

Ekleme: 18.03.2022 - 10:08 Güncelleme: 18.03.2022 - 10:21 / Editör: Ozge Selin
18 Mart Çanakkale Zaferi Sözleri Neler? 18 Mart Çanakkale Zaferi Mesajları
18 Mart Çanakkale Zaferi ülke genelinde büyük bir coşku ve sevgiyle kutlanıyor. Bu nedenle sosyal medyadan sevincini dile getirmek isteyen birçok kişi Çanakkale Zaferi ile ilgili sözleri ve mesajları araştırmaya başladı. En sık aratılanlar arasında 18 Mart Çanakkale Zaferi sözleri neler ve 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları neler soruları yer alıyor. Sosyal medya kullanan vatandaşlar daha anlamlı bir paylaşım gerçekleştirebilmek için arama motorlarına yöneldi. 18 Mart Çanakkale Zaferi sözleri neler ve 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

18 Mart Çanakkale Zaferi Mesajları ve Sözleri


18 Mart Çanakkale Zaferi birçok kişi tarafından ilgiyle takip ediliyor. Sosyal medya hesapları üzerinden bu önemli günü kutlamak isteyenler konuyla ilgili araştırmalara başladı. En sık aratılanlar arasında 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları neler ve 18 Mart Çanakkale Zaferi sözleri neler soruları yer alıyor. İşte paylaşımlarınızda kullanacağınız en güzel 18 Mart sözleri ve mesajları;

-Toprağı vatan yapan şehitlerimizi Minnet ve Saygı ile anıyoruz. 18 Mart Çanakkale Zaferimiz kutlu olsun. 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Minnetle Yâd ediyoruz.

-Onlar mukaddes vatan toprakları için canlarını seve seve vermişler, Çanakkale Savaşları'nın kaderini değiştirmişlerdir. Burada geçen her saniye, kullanılan her an, ölen her nefer, Türk vatan ve milletinin mukadderatını çizmiştir. Kara savaşlarına katılan ilk birlik olan 57. Alay, vatan sevgisinin ne olduğunu insanlığa göstermiştir. Bu kahraman Alayı hayranlık, minnet ve rahmetle anıyorum.

18 Mart Çanakkale Zaferi Sözleri Neler? 18 Mart Çanakkale Zaferi Mesajları

-Yoktu ekmeği aşı. Yoktu toprağı taşı Çanakkale'yi taşımıştı sırtında. Mangal yürekli bir on başı.. Çanakkale Zaferimizin 104. yıldönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Seyit Onbaşı ve Çanakkale Geçilmez Diyen tüm şehitleri rahmet ve minnetle anıyorum.

-Çanakkale Zaferi, vatanseverlik, fedakârlık, cesaret gibi yüksek faziletlerin kahramanca sergilendiği bir destandır. Aziz Türk milletimizin bu onurlu günü kutlu olsun.

-Türkler, Çanakkale'yi zorlayan çağının en ileri tekniğine sahip güçler karşısına adeta bir kale gibi dikilmişlerdir. – Winston Churchill

- Çanakkale Boğazı'ndaki Türkler ve Almanlar da 18 Mart'ı aralık­sız takip eden sessiz günler, şaşkınlık ve sonra da, büyük bir sevinç uyandırdı. Moral, son derece yüksekti. Kaleler ve tabyalardaki ha­sar da kolaylıkla giderilmiş olmakla beraber, ağır bataryaların cep­hane durumu-ciddiyetini koruyordu. (Robert Rhodes James)

18 Mart Çanakkale Zaferi Sözleri Neler? 18 Mart Çanakkale Zaferi Mesajları

- Muzaffer olarak doğmuşuz bir kere. Bir karış toprak uğruna Kimimiz şehit oluruz. Kimimiz gazi. Hiç değişmez bu yazı. Dünyada her yer geçilir belki Lâkin geçilmez Çanakkale Boğazı...

- Vatan toprağını terk etmediğimiz ve dünyaya ders verdiğimiz günler günlerde şehit olan tüm askerlerimizi rahmetle anıyorum.

- ÇANAKKALE Çanakkale geçilmez dediler, geçilmedi! Analar ağladı, oğullar savaştı. Ne olursa olsun dediler, cepheye gittiler; Analar ağladı, oğullar savaştı. K ürdü,Türk'ü lazı çerkezi, Kimi harbiyeli, kimi liseli. Ağası da var, çiftçiside, La İlahe İllallah! diyerek savaştı hepsi, En sonunda kazandılar bu büyük zaferi!


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