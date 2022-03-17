Ramazan Ayında Nasıl Beslenilmeli?



Sahurda Neler Yenmeli?



Ramazan ayına sayılı günler kaldı. Sağlıklı ve fit bir şekilde oruç tutmak isteyen birçok kişi araştırmalarına başladı. Düzenli ve dengeli beslenerek hem vücudun dinlenmesini ve sağlıklı olmasını sağlarken hem de kilo kontrolü sağlayabilirsiniz. Bu konuyla ilgili en merak edilenler arasındavesoruları yer alıyor. 2 Nisan tarihinde başlayacak olan Ramazan ayı nedeniyle araştırmalar da hızlandı.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Ramazan ayına sayılı günler kala beslenmesine dikkat etmek isteyen birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasorusu yer alıyor. Bu ayda iki öğün tüketildiği için besin öğelerinin yeterli olup olmadığına önem vermek gerekir. Ayrıca sahur yapmadan oruç tutmaya çalışmak oldukça zararlı bir hareket olacaktır. Sahurda hafif yiyecekler tüketmek iftarda ise başlangıcı su, hurma, zeytin, çorba gibi besinlerle yapmak midenin yorulmasını engelleyecek ve oruç tutmayı çok daha kolay hale getirecektir. Orucu açtıktan sonra 15-20 dakika beklenmeli ve yemek yemeye bu sürenin ardından devam edilmesi de önerilenler arasında bulunuyor. İftar için ızgara veya fırında et tercih edebilir yanında sebze yemekleriyle bu öğünü oldukça sağlıklı bir hale getirebilirsiniz. Hızlı hızlı yememek de önem verilmesi gereken maddelerdendir. Yavaş ve iyice çiğneyerek tükettiğiniz yemekler midenizin yorulmasını engelleyecektir. Ayrıca bu ay içerisinde su tüketimine oldukça önem verilmelidir. Günlük ihtiyaç akşam iftardan sonra mutlaka alınmalıdır. Bu nedenle Ramazan ayında günlük olarak 2-3 litre su tüketmeye özen göstermelisiniz.Ramazan ayında en çok kafa karıştıran konulardan biri de sahurda ne yemeliyiz sorusudur. Bu nedenle oldukça önem verilmesi gereken bu öğün için birçok kişi arama motorlarına yöneldi.sorusu oldukça aratılıyor. Sahurda tüketilmesi gerenler arasında lifli ekmek türleri, mercimek veya sebze çorbaları, süt, yoğurt, peynir gibi besinler yer alıyor. Sahurda tüketilmemesi gereken besinler de oldukça merak ediliyor. Diyetisyen Cemre Yaner konuyla iglili "Tuz içeriği yüksek besinler, susuzluğa neden olur. Tansiyonu yükseltebilir. Bu nedenle tuzluğu masadan uzak tutun. Yemeklerin tadına bakmadan tuz eklemeyin. Yemeklerin tadını tuz yerine baharatlarla zenginleştirin. Bilhassa Ramazan'ı kabusa çeviren reflüden ve kabızlıktan korunabilmek için şeker ve beyaz un kullanılan yiyeceklerden kaçınılmalıdır. Ayrıca baharatlı ve tuzlu yiyeceklerin yanı sıra yağ içeren kızartmalardan da mümkün olduğunca uzak durulmalıdır." açıklamasında bulundu. Ayrıca "Özellikle sahurun atlanması durumunda bir ana öğün sayısının düşmesi ile vücudun ihtiyaçları yeterli bir şekilde karşılanamaz. Böyle bir durum da vücut direncinin ve bağışıklığın düşmesine, metabolizmanın yavaşlamasına neden olabilir. Hem metabolizmanın iyi çalışarak kilo yönetiminin sağlanması açısından hem de günlük enerji ve besin ögeleri gereksinimlerinin karşılanmasına açısından sahur öğünü bize destek olur. Sahurdan sonra hemen uyumak kilo alımı, mide yanması ve reflü gibi sorunlara yol açabilmektedir. Bu nedenle sahurdan minimum yarım saat kadar sonra yatılmasına önem verilmelidir.” Sözlerini ekleyerek vatandaşlara uyarıda bulundu.