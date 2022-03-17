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Merkez Bankası Faiz Kararı Ne Zaman Açıklanacak? Merkez Bankası Faiz Kararı Ne Olacak?

Merkez Bankası faiz kararı birçok kişi tarafından merak ediliyor. bu nedenle en sık aratılanlar arasında Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak sorusu yer aldı. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? Merkez Bankası toplantı tarihleri ne zaman? İşte merak edilenler...

Ekleme: 17.03.2022 - 10:18 Güncelleme: 17.03.2022 - 10:34 / Editör: Ozge Selin
Merkez Bankası Faiz Kararı Ne Zaman Açıklanacak? Merkez Bankası Faiz Kararı Ne Olacak?
FED faiz kararının açıklanmasının ardından birçok kişi TCMB faiz kararına odaklandı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında TCMB faiz kararı ne zaman açıklanacak ve Merkez Bankası faiz kararı ne olacak soruları yer alıyor. Konuyla ilgili olarak birçok kişi araştırmalarını hızlandırdı. FED kararının açıklanmasının ardından TCMB tarafından alınacak karar da yakından takip edilmeye başlandı. Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak ve Merkez Bankası faiz kararı ne olacak sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

Merkez Bankası Faiz Kararı Ne Zaman Açıklanacak?


Birçok kişi tarafından en merak edilen konular arasında Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak sorusu yer alıyor. Merkez Bankası tarafından alınacak faiz kararı 17 Mart Perşembe yani bugün 14.00’da açıklanacak.


Merkez Bankası Faiz Kararı Ne Zaman Açıklanacak? Merkez Bankası Faiz Kararı Ne Olacak?

Merkez Bankası Faiz Kararı Ne Olacak?


Faiz kararının açıklanmasına sayılı saatler kala birçok kişi konuyla ilgili araştırmalara başladı. Bu nedenle en sık aratılan sorulardan biri de Merkez Bankası faiz kararı ne olacak sorusu oldu. Konuyla ilgili olarak birçok detay merak ediliyor. Ekonomist Enver Erkan konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Merkez Bankası’nın politika faiz oranlarında düşük bir bandı tercih etmesi itibariyle herhangi bir beklenti içerisinde değiliz.
17 Mart toplantısında Merkez Bankası'ndan herhangi bir hareket beklemiyor olsak da, fiyat istikrarı faktörünün yakın gelecekte finansal ürünler ve maliye politikası kontrol mekanizması çerçevesinde yürütüleceğini anlıyoruz.
Bu dönemde fiyat istikrarı olgusunun, küresel enflasyon risklerini dikkate alan ve benzer ülkelere uyumlu bir çerçevede ana politika araçlarıyla yönetilmesi gerekmektedir. Merkez Bankası’nın planlamasına dair olarak da söz konusu risk dengeleri dikkate alınmalı ve genel eğilimi değiştirecek proaktifliğe geçilmelidir." İfadelerini kullandı. Prof. Dr. Sefer Şener ise faiz kararı beklentisi ile ilgili olarak "Gelinen şartlar ışığında bugün TMCB’nin bir faiz indirimine ya da artırımına gitmesi çok olası gözükmemektedir. Piyasanın yüzde 90’ına yakını Merkez Bankası’nın pas geçeceği yönünde beklentiden oluşmaktadır. Ancak yüzde 5’lik bir kesimin faiz artışına gideceğini diğer taraftan yüzde 5’lik kesimin de faiz indirimine gideceğini beklemektedir. Yüksek olasılıkla pas geçme ihtimali şu an piyasalarda satın alınmaktadır." Açıklamasında bulundu.


Merkez Bankası Faiz Kararı Ne Zaman Açıklanacak? Merkez Bankası Faiz Kararı Ne Olacak?

Merkez Bankası Faiz Kararı Toplantıları Ne Zaman?


Birçok kişi Merkez Bankası faiz kararı hakkında araştırmalara başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Merkez Bankası faiz kararı toplantıları ne zaman sorusu yer aldı. İşte Merkez Bankası toplantı tarihleri;

17 Mart 2022
14 Nisan 2022
26 Mayıs 2022
23 Haziran 2022
21 Temmuz 2022
18 Ağustos 2022
22 Eylül 2022
20 Ekim 2022
24 Kasım 2022
22 Aralık 2022

Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman ve Merkez Bankası faiz kararı ne olacak sorularına cevapları sizler için derledik. Konuyla ilgili güncel gelişmelerden haberdar olmak için sitemizi takip edebilirsiniz.
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