Merkez Bankası Faiz Kararı Ne Zaman Açıklanacak?



Merkez Bankası Faiz Kararı Ne Olacak?



Merkez Bankası Faiz Kararı Toplantıları Ne Zaman?



FED faiz kararının açıklanmasının ardından birçok kişi TCMB faiz kararına odaklandı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer alıyor. Konuyla ilgili olarak birçok kişi araştırmalarını hızlandırdı. FED kararının açıklanmasının ardından TCMB tarafından alınacak karar da yakından takip edilmeye başlandı.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Birçok kişi tarafından en merak edilen konular arasındasorusu yer alıyor. Merkez Bankası tarafından alınacak faiz kararı 17 Mart Perşembe yani bugün 14.00’da açıklanacak.Faiz kararının açıklanmasına sayılı saatler kala birçok kişi konuyla ilgili araştırmalara başladı. Bu nedenle en sık aratılan sorulardan biri desorusu oldu. Konuyla ilgili olarak birçok detay merak ediliyor. Ekonomist Enver Erkan konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Merkez Bankası’nın politika faiz oranlarında düşük bir bandı tercih etmesi itibariyle herhangi bir beklenti içerisinde değiliz.17 Mart toplantısında Merkez Bankası'ndan herhangi bir hareket beklemiyor olsak da, fiyat istikrarı faktörünün yakın gelecekte finansal ürünler ve maliye politikası kontrol mekanizması çerçevesinde yürütüleceğini anlıyoruz.Bu dönemde fiyat istikrarı olgusunun, küresel enflasyon risklerini dikkate alan ve benzer ülkelere uyumlu bir çerçevede ana politika araçlarıyla yönetilmesi gerekmektedir. Merkez Bankası’nın planlamasına dair olarak da söz konusu risk dengeleri dikkate alınmalı ve genel eğilimi değiştirecek proaktifliğe geçilmelidir." İfadelerini kullandı. Prof. Dr. Sefer Şener ise faiz kararı beklentisi ile ilgili olarak "Gelinen şartlar ışığında bugün TMCB’nin bir faiz indirimine ya da artırımına gitmesi çok olası gözükmemektedir. Piyasanın yüzde 90’ına yakını Merkez Bankası’nın pas geçeceği yönünde beklentiden oluşmaktadır. Ancak yüzde 5’lik bir kesimin faiz artışına gideceğini diğer taraftan yüzde 5’lik kesimin de faiz indirimine gideceğini beklemektedir. Yüksek olasılıkla pas geçme ihtimali şu an piyasalarda satın alınmaktadır." Açıklamasında bulundu.Birçok kişi Merkez Bankası faiz kararı hakkında araştırmalara başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasorusu yer aldı. İşte Merkez Bankası toplantı tarihleri;17 Mart 202214 Nisan 202226 Mayıs 202223 Haziran 202221 Temmuz 202218 Ağustos 202222 Eylül 202220 Ekim 202224 Kasım 202222 Aralık 2022vesorularına cevapları sizler için derledik. Konuyla ilgili güncel gelişmelerden haberdar olmak için sitemizi takip edebilirsiniz.