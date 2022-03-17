Galatasaray Barcelona Maçı Saat Kaçta? Galatasaray Barcelona Maçı Muhtemel İlk 11’leri

Galatasaray Barcelona Maçı Ne Zaman?



Galatasaray Barcelona Maçı Muhtemel İlk 11'leri



Bugün Hangi Maçlar Var?



Galatasaray Barcelona maçı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer aldı. UEFA Avrupa Ligi son 16 turu büyük bir heyecanla devam ediyor. Ülkemizin temsilcisi Galatasaray'ın geçtiğimiz günlerde Barcelona'ya karşı büyük bir mücadele vermesinin ardından büyük beğeni toplamıştı. Şimdi ise Galatasaray'ın Barcelona'yı konuk etiği karşılaşma için detaylar merak ediliyor. Güçlü rakip Barcelona'ı yenerek bir üst tura çıkmak isteyen Galatasaray hazırlıklarını tamamladı.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Galatasaray Barcelona maçı büyük bir heyecanla bekleniyor. Çeyrek final için sahaya çıkacak olan Galatasaray, Barcelona karşısında büyük bir mücadele verecek. Oldukça kritik olan bu aç için taraftarlar da oldukça heyecanlı. Konuyla ilgili en sık aratılanlar arasındavesoruları yer alıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent tarafından yapılan açıklama da odlukça dikkat çekti. Torrent konuyla ilgili olarak 'Bizim amacımız tur atlamak. Oyun anlayışımız da buna yönelik olacak' ifadelerini kullandı. Karşılaşma 17 Mart Perşembe yani bu akşam 20.45'te başlayacak. EXXEN platformu üzerinden mücadeleyi canlı olarakizleyebilirsiniz.de en sık aratılanlar arasında yerini aldı. Galatasaray takımında eksik oyuncu bulunmazken Barcelona'da Sergi Roberto, Samuel Umtiti, Ansu Fati, Alex Balde gibi isimler sakatlık nedeniyle yer alamayacak. Dani Alves ise UEFA'ya verilen listede yer alamayan isimlerdendir. Karşılaşmada forma giyecek oyuncular ise şu şekilde;Peña, Boey, Nelsson, Marcao, Aanholt, Taylan, Berkan, Feghouli, Babel, Kerem, MohamedTer Stegen, Dest, Pique, Garcia, Alba, Busquets, Pedri, De Jong, Traore, Depay, AubameyangBüyük karşılaşma Galatasaray Barcelona maçının yanı sıra bu akşam oynanacak diğer maçlar da araştırılmaya başlandı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasorusu yer alıyor. İşte 17 Mart maç takvimi;20:45 Kızılyıldız – Rangers UEFA Avrupa Ligi Son 16 Yayın Yok20:45 Galatasaray – Barcelona UEFA Avrupa Ligi Son 16 CBC Sport, Exxen20:45 B.Leverkusen – Atalanta UEFA Avrupa Ligi Son 16 Exxen20:45 Monaco – Braga UEFA Avrupa Ligi Son 16 Exxen20:45 AZ Alkmaar – Bodo Glimt UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Yayın Yok20:45 Basel – Marsilya UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 CBC Sport, Exxen20:45 Kopenhag – PSV UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Exxen20:45 Rennes – Leicester City UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Exxen22:45 Everton – Newcastle İngiltere Premier Lig S Sport Plus, S Sport 23:00 E.Frankfurt – Real Betis UEFA Avrupa Ligi Son 16 Exxen23:00 Lyon – Porto UEFA Avrupa Ligi Son 16 CBC Sport, Exxen23:00 Spartak Moskova – Leipzig UEFA Avrupa Ligi Son 16 Yayın Yok23:00 West Ham – Sevilla UEFA Avrupa Ligi Son 16 CBC Sport, Exxen23:00 Roma – Vitesse UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Exxen23:00 Feyenoord – Partizan UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Yayın Yok23:00 KAA Gent – Paok UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Exxen23:00 LASK – Slavia Prag UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Yayın Yok