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Galatasaray Barcelona Maçı Saat Kaçta? Galatasaray Barcelona Maçı Muhtemel İlk 11’leri

Galatasaray Barcelona maçı futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Galatasaray Barcelona maçı ne zaman sorusu yer aldı. Peki, Galatasaray Barcelona maçı ne zaman? Galatasaray Barcelona maçı saat kaçta? Galatasaray Barcelona maçı hangi kanalda? İşte merak edilenler....

Ekleme: 17.03.2022 - 12:32 Güncelleme: 17.03.2022 - 12:39 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray Barcelona Maçı Saat Kaçta? Galatasaray Barcelona Maçı Muhtemel İlk 11’leri
Galatasaray Barcelona maçı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Galatasaray Barcelona maçı ne zaman ve Galatasaray Barcelona maçı saat kaçta soruları yer aldı. UEFA Avrupa Ligi son 16 turu büyük bir heyecanla devam ediyor. Ülkemizin temsilcisi Galatasaray'ın geçtiğimiz günlerde Barcelona'ya karşı büyük bir mücadele vermesinin ardından büyük beğeni toplamıştı. Şimdi ise Galatasaray'ın Barcelona'yı konuk etiği karşılaşma için detaylar merak ediliyor. Güçlü rakip Barcelona'ı yenerek bir üst tura çıkmak isteyen Galatasaray hazırlıklarını tamamladı. Galatasaray Barcelona maçı ne zaman ve Galatasaray Barcelona maçı hangi kanalda sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

Galatasaray Barcelona Maçı Ne Zaman?


Galatasaray Barcelona maçı büyük bir heyecanla bekleniyor. Çeyrek final için sahaya çıkacak olan Galatasaray, Barcelona karşısında büyük bir mücadele verecek. Oldukça kritik olan bu aç için taraftarlar da oldukça heyecanlı. Konuyla ilgili en sık aratılanlar arasında Galatasaray Barcelona maçı ne zaman ve Galatasaray Barcelona maçı saat kaçta soruları yer alıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent tarafından yapılan açıklama da odlukça dikkat çekti. Torrent konuyla ilgili olarak 'Bizim amacımız tur atlamak. Oyun anlayışımız da buna yönelik olacak' ifadelerini kullandı. Karşılaşma 17 Mart Perşembe yani bu akşam 20.45'te başlayacak. EXXEN platformu üzerinden mücadeleyi canlı olarak
izleyebilirsiniz.


Galatasaray Barcelona Maçı Saat Kaçta? Galatasaray Barcelona Maçı Muhtemel İlk 11’leri

Galatasaray Barcelona Maçı Muhtemel İlk 11'leri


Galatasaray Barcelona maçı muhtemel ilk 11'leri de en sık aratılanlar arasında yerini aldı. Galatasaray takımında eksik oyuncu bulunmazken Barcelona'da Sergi Roberto, Samuel Umtiti, Ansu Fati, Alex Balde gibi isimler sakatlık nedeniyle yer alamayacak. Dani Alves ise UEFA'ya verilen listede yer alamayan isimlerdendir. Karşılaşmada forma giyecek oyuncular ise şu şekilde;

GALATASARAY: Peña, Boey, Nelsson, Marcao, Aanholt, Taylan, Berkan, Feghouli, Babel, Kerem, Mohamed

BARCELONA: Ter Stegen, Dest, Pique, Garcia, Alba, Busquets, Pedri, De Jong, Traore, Depay, Aubameyang


Galatasaray Barcelona Maçı Saat Kaçta? Galatasaray Barcelona Maçı Muhtemel İlk 11’leri

Bugün Hangi Maçlar Var?


Büyük karşılaşma Galatasaray Barcelona maçının yanı sıra bu akşam oynanacak diğer maçlar da araştırılmaya başlandı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında bugün hangi maçlar var sorusu yer alıyor. İşte 17 Mart maç takvimi;

20:45 Kızılyıldız – Rangers UEFA Avrupa Ligi Son 16 Yayın Yok
20:45 Galatasaray – Barcelona UEFA Avrupa Ligi Son 16 CBC Sport, Exxen
20:45 B.Leverkusen – Atalanta UEFA Avrupa Ligi Son 16 Exxen
20:45 Monaco – Braga UEFA Avrupa Ligi Son 16 Exxen
20:45 AZ Alkmaar – Bodo Glimt UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Yayın Yok
20:45 Basel – Marsilya UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 CBC Sport, Exxen
20:45 Kopenhag – PSV UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Exxen
20:45 Rennes – Leicester City UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Exxen
22:45 Everton – Newcastle İngiltere Premier Lig S Sport Plus, S Sport 2
3:00 E.Frankfurt – Real Betis UEFA Avrupa Ligi Son 16 Exxen
23:00 Lyon – Porto UEFA Avrupa Ligi Son 16 CBC Sport, Exxen
23:00 Spartak Moskova – Leipzig UEFA Avrupa Ligi Son 16 Yayın Yok
23:00 West Ham – Sevilla UEFA Avrupa Ligi Son 16 CBC Sport, Exxen
23:00 Roma – Vitesse UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Exxen
23:00 Feyenoord – Partizan UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Yayın Yok
23:00 KAA Gent – Paok UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Exxen
23:00 LASK – Slavia Prag UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Yayın Yok


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