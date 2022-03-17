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Antakya Kömbesi Nasıl Yapılır? Evde Kolay Antakya Kömbesi Tarifi

Evde kolay Antakya kömbesi tarifi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Antakya kömbesi nasıl yapılır sorusu yer aldı. Peki, Antakya kömbesi nasıl yapılır? Evde kolay Antakya kömbesi nasıl yapılır? Antakya kömbesi tarifi nedir? İşte merak edilenler..

Ekleme: 17.03.2022 - 16:23 Güncelleme: 17.03.2022 - 16:31 / Editör: Ozge Selin
Antakya Kömbesi Nasıl Yapılır? Evde Kolay Antakya Kömbesi Tarifi
Antakya kömbesi birçok kişi tarafından mera ediliyor. Antakya ilinde meşhur olan ve lezzetiyle tüm ülke tarafından merak edilen bu tatlı hakkında araştırmalar hızlandı. En sık aratılanlar arasında Antakya kömbesi nasıl yapılır ve evde kolay Antakya kömbesi tarifi yer alıyor. Birçok kişi konuyla ilgili olarak arama motorlarına yöneldi. Antakya kömbesi nasıl yapılır ve Antakya kömbesi kaç kalori sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.


Antakya Kömbesi Nasıl Yapılır? Evde Kolay Antakya Kömbesi Tarifi

Meşhur Antakya Kömbesi Tarifi İçin Gerekli Malzemeler


Antakya kömbesi için gerekli malzemeler birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu lezzeti denemek için arama motorlarına yönelen birçok kişi Antakya kömbesi tarifi nasıl yapılır sorusuna da cevap aramaya başladı. Öncelikle bu tatlı için malzemeleri alırken kaliteli ve taze ürünler olmasına dikkat etmelisiniz. Bu sayede çok daha lezzetli ürünler ortaya çıkarabilirsiniz. İşte meşhur Antakya kömbesi için gerekli malzemeler;

Su bardağı ölçüm 200 ml’lik,
Çay bardağı ölçüm 100 ml’lik.
150 gram eritilmiş tereyağı veya margarin
1 çay bardağı sıvı yağ
1 çay bardağı süt
1 su bardağı toz şeker
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilya
1 tatlı kaşığı kömbe baharatı (olmayanlar için not yazdım)
Yarım su bardağı ince çekilmiş ceviz içi
2 yemek kaşığı Hindistan cevizi (orijinal de şart değil ama çok yakışıyor)
3-4 su bardağı un
Susam
Kömbe kalıbı (şart değil)

Kömbe baharatı

1 tatlı kaşığı tarçın
1 tatlı kaşığı mahlep
1 tatlı kaşığı zencefil
1 tatlı kaşığı muskat
1 tatlı kaşığı toz karanfil
1 tatlı kaşığı yenibahar
2-3 adet dövülmüş damla sakızı


Antakya Kömbesi Nasıl Yapılır? Evde Kolay Antakya Kömbesi Tarifi

Antakya Kömbesi Nasıl Yapılır?


Antakya kömbesi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Antakya kömbesi nasıl yapılır sorusu yer alıyor. Bu tarif için öncelikle tereyağını eritin ve soğuması için bir kabın içerisine alın. İçine sıvı yağ ekledikten sonra sütünü de ekleyip karıştırın. Ardından hazır bir şekilde aldığınız veya evde hazırladığınız kömbe baharatını ekleyin ve karıştırma işlemine devam edin. Bir su bardağı unu ve kabartma tozunu da ekleyin. .ele yapışmayan bir kıvam elde edene kadar un ekleyin. Bu noktada unu eklerken dikkatli olun. Yoğurduğunuz hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. Yuvarlak hale getirdikten sonra susamlı kaseye batırın. Kömbe kalıbının içi dolacak şekilde bastırın. Yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye kalıbı ters çevirerek ayırın. Kalıbınız yoksa elinizle bastırarak da şekil verebilirsiniz. Önceden ısıttığınız 160 derece fırında pembeleşene kadar pişirin. Kurabiyeleri iyice soğutun ve kavanozlarda saklayın. Afiyetle kömbenizi tüketebilirsiniz.

Evde kömbe nasıl yapılır ve evde kolay kömbe tarifi hakkında detayları sizler için derledik. Konuyla ilgili güncel gelişmelerden haberdar olmak ve birçok farklı tarif için sitemizi takip edebilirsiniz.

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