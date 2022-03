Şaban Ayının 13.14.15. Günü Ne Zaman? Eyyam-ı Biyd Oruçları Nedir?

Şaban Ayının 13.14.15. Günü Ne Zaman?

Eyyam-ı Biyd Orucu Nedir?



Şaban ayının 13. 14. ve 15. günü oruç tutmak isteyen birçok Müslüman konu hakkında araştırmalara başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer aldı. Konuyla ilgili olarak birçok kişi araştırmalarını hızlandırdı.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Şaban ayının 13.14.15. günü birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasorusu yer aldı. Bu özel günde oruç tutarak ibadetlerini yerine getirmek isteyen birçok Müslüman araştırmalara başladı. Ayrıca Hz. Muhammed bir hadisinde "Şaban ayının yarısı (Beraat gecesi) gelince; gecesini namazla, gündüzünü oruçla geçiriniz. Şüphesiz ki Allah, o gece güneşin batmasıyla dünya semasına iner ve şöyle der: Benden af dileyen yok mu? Onu affedeyim! Rızık isteyen yok mu? Rızık vereyim! Şifa dileyen yok mu? Şifa vereyim!" buyurmuştur. İşte sık sık merak edilen Şaban ayının 13.14.15. günü tarihleri;Şaban ayının 13. günü : 16 Mart 2022 Çarşamba 2022Şaban ayının 14. günü : 17 Mart 2022 Perşembe 2022Şaban ayının 15. günü : 18 Mart 2022 Cuma 2022Eyyam-ı Biyd aydınlık günler anlamına gelmektedir. Şaban ayında sık sık bahsedilen bu isim birçok Müslüman tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en çok merak edilen sorulardan biri desorusu oldu. Hz. Hafsa tarafından belirtilen rivayete göre Eyyam-ı Biyd ile ilgili olarak "Dört şeyi Resûlullah (SAV) Efendimiz hemen hemen hiç terk etmedi diyebilirim: Âşure orucu, Zilhicce'nin ilk on gününün oru¬cu, her ayın 13, 14, 15. günlerinde oruç ve bir de sabah farzından ön¬ce iki rek'at namaz..." olarak belirtilmiştir. Ayrıca her ayın bu üç gününde oruç tutmanın bir ay tutmaya bedel olduğu da belirtilenler arasında yer almaktadır. eyyam-ı Biyd orucu hakkında hadisi şerifler ise şu şekilde;1-) Huseyn ibni Ali ibni Ebi Talib (Radıyallahu Anhüma)'dan rivayet edilen bir hadisi şerifte Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:"Eyyam-ı biyd (her ayın 13, 14 ve 15. gününün) oruçlarının ilk günü 3 bin senenin, 2. günü 10 bin senenin, 3. günü ise 18 bin senenin orucuna denk olur. "(Kaynak : İbnü Şâhîn, et-Terğib fi fezâili'l-a'mâl)2-) Enes (Radıyallahu Anh) 'dan merfuan rivayet edilen bir hadisi şerifte Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:"Herhangi bir aydan 13, 14 ve 15. günler olan, eyyam-ı biydı oruçlu geçirene, Allah-u Te'ala, 1. gününde 10 bin sene, 2. gününde 100 bin sene, 3. gününde ise 300 bin senelik ecir verir."