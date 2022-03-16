2022 Öğretmen Ataması Ne Zaman Yapılacak? 2022 MEB Öğretmen Ataması Başladı Mı?

2022 Öğretmen Ataması Ne Zaman Yapılacak?



15 Bin Öğretmen Atması Yapıldı Mı?



Milli Eğitim bakanlığı tarafından yapılacak öğretmen atamaları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer alıyor. Konuyla ilgili birçok kişi araştırmalarını hızlandırdı. Atama bekleyen adaylar konuyla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Son olarak 15 bin öğretmen ataması gerçekleşmişti. Yeni atamalarla ilgili olarak Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından gelecek açıklamalar ilgiyle bekleniyor. Birçok öğretmen adayı tarafından sık sık aratılan ve merak edilen konu hakkında araştırmalar hızlandı.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Öğretmen atamalarını bekleyen adaylar konuyla ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Bu nedenle arama motorlarına yönelen birçok kişisorusuna cevap aramaya başladı. Öğretmen atamaları ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Son olarak öğretmen atama takvimi 2021 Mart ayında ilan edildi. Bu nedenle konuyla ilgili güncel gelişmelerden anında haberdar olmak için sitemizi takip edebilirsiniz. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer konuyla ilgili olarak katıldığı bir programda "Öğretmen ataması yapacağız. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Çok fazla gençlerimizi bekletmeden güzel haberleri paylaşırız. Şu an çok detaya girmiyorum ama 'atama olmayacak' spekülasyonunu ortadan kaldırmış olalım. Atama olacak" açıklamasında bulunmuştu.Kamu kurumlarında çalışmak isteyen öğretmen adayları yapılacak atamalar hakkında detayları ilgiyle takip ediyor. Bu nedenlesorusu da oldukça aratıldı. Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde apılan törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yer aldı. 15 bin öğretmen ataması 31 Ocak günü sonuçlandı. Konuyla ilgili olarak konuşan Başkan Erdoğan, "Mevcut öğretmenlerin yüzde 73'ü bizim hükümetlerimiz döneminde atıldı. Sadece son iki yılda 77 bin 572 genç öğretmenimizi okullarıyla buluşturduk. Bu gün gerçekleştireceğimiz 15 bin öğretmen atamasıyla toplam 729 bin 487 öğretmenimizi atamış olacağız. Çocuklarımızın eğtime erişimini kolaylaştırmak için kitapları ücretsiz hale getirdik. Şimdiye kadar 4 milyon adede yakın ders kitabını öğrencilere ulaştırmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Yardımcı kaynak kitapları da Milli Eğitim Bakanlığı basarak öğrencilerimize ulaştırmaya başladı. TBMM'de görüşmeleri süren öğretmenlik meslek kanunu diğer kazanımlar yanında lisansüstü ve doktora yapan öğretmenlerimize ilave teşvikler getiriyor. Şimdiden eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Ülkemizin dört bir yanında görev alacak siz değerli öğretmenlerimize başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. 31 Ocak 2022 tarihine yapılan atamaların ardından yeni öğretmen atamalarının ne zaman yapılacağı oldukça konuşuluyor. Birçok aday Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamalara odaklandı. Konuyla ilgili güncel gelişmelerden anında haberdar olmak için sitemizi takip etmeye devam edebilirsiniz.