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Ramazan Pidesi Fiyatı Belli Oldu? Ramazan Pidesi Fiyatı Ne Kadar?

Ramazan pidesi fiyatı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Ramazan pidesi fiyatı belli oldu mu sorusu yer aldı. Peki, Ramazan pidesi fiyatı ne kadar? Ramazan pidesi tarifi nasıl? Ramazan pidesi fiyatı belli oldu mu? İşte merak edilenler...

Ekleme: 15.03.2022 - 15:26 Güncelleme: 15.03.2022 - 15:31 / Editör: Ozge Selin
Ramazan Pidesi Fiyatı Belli Oldu? Ramazan Pidesi Fiyatı Ne Kadar?
Ramazan pidesinin bu seneki fiyatının ortaya çıkmasının ardından birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Ramazan pidesi ne kadar ve Ramazan pidesi fiyatı belli oldu mu sorusu yer alıyor. Ramazan ayına sayılı günler kala Ramazan ayının vazgeçilmezi olan Ramazan pidesinin fiyatı da belli oldu. İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin tarafından konuyla ilgili açıklama geldi. Ramazan pidesi ne kadar ve Ramazan pidesi fiyatı belli oldu mu sorularına cevap aramaya başladı.

Ramazan Pidesi Fiyatı Ne Kadar?


Ramazan pidesi fiyatı birçok kişi tarafından merak ediliyor. 2 Nisan tarihinde başlayacak olan Ramazan ayı için hazırlıklar başladı. Ramazan ayında vazgeçilmezler arasında yer alan Ramazan pidesi hakkında da birçok detay merak ediliyor. İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin 330 gramlık sade ramazan pidesinin 6 lira olacağını aktardı. Yumurtalı pide 7.5 TL olarak belirlenirken 415 gram susamlı yumurtalı pidenin 9 TL'den satılacağı açıklandı. 2021 yılında pide fiyatının 4 lira olduğu da bilinenler arasında yer alıyor. İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Çetin konuyla ilgili olarak. “Devlet destekli un 220 lira, piyasa fiyatı 450 lira. Yüzde 100 zamlı. İki katı yani… Eğer TMO desteklemeye devam ederse pidede belirlenen bu fiyatlar kurtarır. Devam etmezse kurtarmaz. Devletimiz fırıncıya destekli un vermezse fırıncı buradan para kazanamaz. Bize söylenen unda verilen bu desteğin mayıs ayına yani mahsule kadar kesilmeyeceği yönünde… Yani Ramazan ayında devam edeceği söyleniyor. Ama şu anda fırıncı un bulamıyor. Bir sorun var. Fırıncı una ulaşmakta zorlanıyor. Meslektaşlarımız sürekli bizi arıyorlar. 'Devlet destekli un alamıyoruz, değirmenler bize un vermiyorlar' diye söylüyorlar son 15 gündür. Bu sorun ramazan ayını etkileyebilir mi bilemiyorum. Açılacak deniyor ama sahada un yok şu anda.' ifadelerini kullandı.


Ramazan Pidesi Fiyatı Belli Oldu? Ramazan Pidesi Fiyatı Ne Kadar?,

Ramazan Pidesi İçin Gerekli Malzemeler Neler?


Ramazan pidesi için gerekli malzemeler oldukça merak ediliyor. Bu nedenle birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. Ramazan pidesi için gerekli malzemeler;

* 3 su bardağı un
* 1 çay kaşığı tuz
* 1 tatlı kaşığı toz şeker
* 1 paket kuru maya
* 1 yumurta
* 1 yemek kaşığı tereyağı
* 3/4 su bardağı ılık su
* Yarım su bardağı süt.

ÜZERİ İÇİN;

* 1 adet yumurta sarısı
* Çörekotu


Ramazan Pidesi Fiyatı Belli Oldu? Ramazan Pidesi Fiyatı Ne Kadar?

Ramazan Pidesi Nasıl Yapılır?


Ramazan pidesi tarifi de oldukça aratılan konular arasında yer alıyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Ramazan pidesi nasıl yapılır sorusu yer aldı. Pide için mayayı aktif bir hale getirmek için derin bir kabın içine maya, süt, şekeri ekleyin. 10 dakika boyunca mayanın erimesini bekleyin. Diğer malzemeleri de ekledikten sonra yumuşak bir kıvam alana kadar hamuru yoğurun. Hamur elinize yapışmayacak bir hale geldiğinde dinlenmesi ve mayalanması için 40 dakika boyunca dinlendirin. Un serptiğiniz tezgaha parçalara ayırdığınız hamuru koyun. Merdaneyle şekil verdikten sonra hamuru güzelce bir tepsiye yerleştirin. Ardından hamurların üzerine kare veya baklava dilimi şekli verin. Hamuru yarım saat daha dinlendirdikten sonra 200 derece fırına koyun ve kızarana kadar pişirin. Ramazan pidenizi afiyetle tüketebilirsiniz.

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