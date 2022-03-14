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Sağlık Çalışanı Maaşları Ne Kadar Oldu? Zamlı Doktor, Hemşire Emekli Doktor Maaşı Ne Kadar?

Sağlık çalışanları ile ilgili yeni düzenlemeler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Bu nedenle vatandaşlar maaşlara yapılan zamları merak ediyor. Peki, sağlık çalışanı maaşları ne kadar? Zamlı doktor ve hemşire maaşları ne kadar? Zamlı sağlık çalışanı maaşları ne kadar? İşte merak edilenler..

Ekleme: 14.03.2022 - 16:40 Güncelleme: 14.03.2022 - 16:43 / Editör: Ozge Selin
Sağlık Çalışanı Maaşları Ne Kadar Oldu? Zamlı Doktor, Hemşire Emekli Doktor Maaşı Ne Kadar?Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 14 Mart Tıp Bayramı’nda yağacağı konuşma birçok kişi tarafından heyecanla bekleniyordu. Doktorlar ve sağlık çalışanları için müjde verileceğinin belirtilmesiyle birçok kişi konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Bu kapsamda en sık aratılanlar arasında sağlık çalışanı maaşları ne kadar ve zamlı doktor ve hemşire maaşı ne kadar oldu soruları yer alıyor. Sağlık çalışanlarının özlük haklarındaki iyileştirme için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iyi bir haber vereceğini belirtti. Sağlık çalışanı maaşları arttı mı ve doktor, hemşire ve emekli doktor maaşı ne kadar oldu sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.


Sağlık Çalışanı Maaşları Ne Kadar Oldu? Zamlı Doktor, Hemşire Emekli Doktor Maaşı Ne Kadar?

Sağlık Çalışanı Maaşlarına Zam Mı Yapıldı?


Sağlık çalışanı maaşları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında sağlık çalışanı maaşları ne kadar oldu sorusu yer alıyor. Konuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 14 Mart Tığ Bayramı nedeniyle müjdeli haberler vereceği aktarıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuyla ilgili olarak "Sayın Cumhurbaşkanımız bu konudaki hassasiyetlerini ifade ettiler. Bir taraftan da Adalet Bakanımız, Maliye Bakanımız ve Çalışma Bakanımızla birlikte bizleri bu konularla ilgili görevlendirdiler. Çalışmalarda önemli bir mesafe katedildi, son noktaya gelindi, cumhurbaşkanımıza arz ediyor olacağız. Hekimler başta olmak üzere bütün sağlık çalışanlarımızın haklarını en iyi teslim edecek olan da kendileridir. 14 Mart günü Tıp Bayramı'nı nasıl kutladığını hep birlikte izleyelim." açıklamasında bulundu. Bu nedenle cumhurbaşkanı tarafından yapılacak açıklama ilgiyle bekleniyordu. Başkan Erdoğan maaş zammı ile ilgili "Üçüncü müjdemiz sağlık çalışanlarımızın ücret sistemleri ile ilgilidir. Maaş ve mali haklarında önemli iyileştirmeler sağlıyoruz. Sağlık personelinin sabit ek ödemeleri merkezi yönetim bütçesine alınarak aylıklarının tek bir bordro ile ödenmesi temin edilecektir. Bu uygulama Üniversite hastaneleri için de hayata geçirilecektir. Sağlıkçılara yapılacak ek ödemelerde artış yapılacaktır. Dördüncü müjdemiz maaşlarda yapılan bu iyileştirmelerin emekliliğe de yansıyacak olmasıdır. Hemşireler başta olmak üzere lisans mezunu sağlık çalışanlarının 3600 ek gösterge kapsamına da alınacağını da tekrar hatırlatmak istiyorum. Hekim emeklilerinin de maaşları da yeniden ele alınacaktır. Beşinci müjdemiz de şudur. Aile hekimlerimizin temel ücretlerinde de artış yapılacaktır." ifadelerine yer verdi.


Sağlık Çalışanı Maaşları Ne Kadar Oldu? Zamlı Doktor, Hemşire Emekli Doktor Maaşı Ne Kadar?

Zamlı Doktor ve Hemşire Maaşları Ne Kadar?


Zamlı doktor, emekli doktor ve hemşire maaşları birçok kişi tarafından aratılıyor. Bu nedenle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamasının ardından vatandaşlar arama motorlarına yöneler yeni maaşlar hakkında araştırmalara başladı. Uzman doktor ve diş hekimlerinin maaşında 5 bin liraya kadar artış yapılacağı belirtildi. Pratisyen hekimlerin maaşlarında yapılacak zam miktarı ise 2.500 TL civarında olacak. Ayrıca hemşireler içinde 1.500 TL kadar zam yapılacağı aktarıldı. Acil sağlık görevlileri, ambulans şoförü gibi çalışanlara ise 500 lira maaş artışı yapılacak. Aynı zamanda emekli doktorların maaşlarının düşmeyeceği ve herkese döner sermaye ödeneceği de yeni düzenlemede bulunan kararlar arasında bulunuyor. Zam yapılmadan önce doktor maaşları 10126 lira ile 12908 lira arasında değişiklik gösterirken hemşirelerin maaşları ise 6391-8147 lira arasında yer alıyor. Cerrahların maaşları ise 25.000-40.000 lira arasındadır.
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