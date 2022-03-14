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Kolay Sosyete Mantısı Nasıl yapılır? Evde Kolay Sosyete Mantısı Tarifi

Sosyete mantısı tarifi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında sosyete mantısı nasıl yapılır sorusu yer alıyor. Peki, sosyete mantısı nasıl yapılır? Evde kolay sosyete mantısı nasıl yapılır? Sosyete mantısı kaç kalori? İşte merak edilenler....

Ekleme: 14.03.2022 - 16:53 Güncelleme: 14.03.2022 - 16:56 / Editör: Ozge Selin
Kolay Sosyete Mantısı Nasıl yapılır? Evde Kolay Sosyete Mantısı Tarifi
Sosyete mantısı tarifi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında kolay sosyete mantısı nasıl yapılır ve evde kolay sosyete mantısı tarifi yer alıyor. Sürekli aynı tarifi denemekten sıkılanlar hem misafirler için hem de akşam yemeği için en iyi seçenekler arasındadır. Oldukça kolay olan bu tarifi evinizde zorlanmadan hazırlayabilirsiniz. Kolay sosyete mantısı nasıl yapılır ve evde kolay sosyete mantısı tarifi için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.


Sosyete Mantısı İçin Gerekli Malzemeler


Evde kolay sosyete mantısı için gerekli malzemeler birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında sosyete mantısı için gerekli malzemeler nelerdir sorusu yer alıyor. Bu tarif için gerekli ürünleri alırken dikkat etmeniz gereken konulardan biri de malzemelerin kalitesi ve tazeliği oldukça önemlidir. Bu nedenle malzemeleri iyi seçmeniz büyük önem taşımaktadır. Ayrıca yufkaların taze ve ince olması tarifin lezzeti açısından büyük önem taşımaktadır. İşte sosyete mantısı için gerekli malzemeler;

3 adet yufka
İç harcı için:
300g kıyma
1 adet soğan
1 yemek kaşığı salça
Yarım çay bardağı sıvı yağ
Karabiber
Pul biber
Tuz
Maydanoz

Yufkaları ıslatmak için:

yarım su bardağı su
4 yemek kaşığı sıvı yağ

Üzeri için:
Sarımsaklı yoğurt

Sosu için:
2 yemek kaşığı tereyağı
Nane
Pul biber

Kolay Sosyete Mantısı Nasıl yapılır? Evde Kolay Sosyete Mantısı Tarifi

Evde Kolay Sosyete Mantısı Nasıl Yapılır?


Evde kolay sosyete mantısı için gerekli malzemeler tamamlandıysa sosyete mantısı nasıl yapılır sorusunun cevabına geçebiliriz. İlk olarak işe mantının iç harcını hazırlayarak başlayın. Soğanı çok ince bir şekilde doğrayın ve sıvı yağda pembeleşene kadar iyice kavurun. Ardından üzerine kıymayı ekleyin ve kavurma işlemine devam edin. Kıymanın rengi değiştikten sonra salça ve tuzu ekleyin. Ardından baharatlarını ilave edin. İyice piştikten sonra bir tutam ince doğranmış maydanoz ekleyin. İç harcınızı karıştırdıktan sonra bir kenarda bekletin. Bu arada yufkaları dört eşit parçaya ayırın. Her bir parçanın üzerine yağ ve suyu karıştırıp sürün. İç harçtan da koyduktan sonra rulo şeklinde sarın. Ardından üzerine yağ ve su karışımını sürerek 170 derece fırında üzeri hafif pembe hale gelene kadar pişirin. Servis tabağına aldıktan sonra üzerine sarımsaklı yoğurt dökün. Tereyağında nane ve pul biberi yaktıktan sonra mantınızın üzerinde gezdirin. Sosyete mantınızı afiyetle tüketebilirsiniz.


Kolay Sosyete Mantısı Nasıl yapılır? Evde Kolay Sosyete Mantısı Tarifi

Sosyete Mantısı Kaç Kalori?


Birçok kişi sosyete mantısı kaç kalori sorusuna cevap aramaya başladı. Oldukça lezzetli olan bu tarif hakkında detaylar merak ediliyor. Diyet yapanlar ve kilo kontrolü sağlamak isteyenler sosyete mantısında kaç kalori olduğunu öğrenmek için arama motorlarına yöneldi. 1 dilim sosyete mantısında yaklaşık 200 kalori bulunur. Bu nedenle tüketiminde dikkatli olunması ve porsiyon kontrolünün sağlanması tavsiye edilir. Karbonhidratlı bir tarif olduğu için sık sık ve çok fazla tüketilmemesi tavsiye edilir.


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