Galatasaray - Beşiktaş Maçı Saat Kaçta? Galatasaray - Beşiktaş Maçı Muhtemel İlk 11’leri
Galatasaray - Beşiktaş maçı futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Derbi için iki takım da hazırlıklara başladı. Peki, Galatasaray - Beşiktaş maçı saat kaçta? Galatasaray - Beşiktaş maçı muhtemel ilk 11'leri kimler? Galatasaray - Beşiktaş maçı hangi kanalda? İşte merak edilenler...
Galatasaray - Beşiktaş maçı futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman ve Galatasaray - Beşiktaş maçı muhtemel ilk 11'leri yer alıyor. Konuyla ilgili olarak araştırmalar hızlandı. Şiddetli kar yağışı nedeniyle maçın ertelenip ertelenmeyeceği konuşuluyordu. Karşılaşmanın bu akşam oynanacağının belirtilmesinin ardından maç hakkında detaylar merak ediliyor. Taraftarların sık sık merak ettiği Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman ve Galatasaray maçı muhtemel ilk 11'leri hakkında detaylı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.
Galatasaray - Beşiktaş Maçı Ne Zaman?
Galatasaray - Beşiktaş maçı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Galatasaray - Beşiktaş maçı saat kaçta ve Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman sorusu yer alıyor. İki takımın da hazırlıklarını tamamlamasının ardından birçok kişi maç hakkında detayları öğrenmek için arama motorlarına yöneldi. Karşılaşma bu akşam saat 20.00'de başlayacak. beIN Sports kanalından canlı olarak izleyebilirsiniz.
Galatasaray - Beşiktaş Maçı Muhtemel İlk 11'leri Kimler?
Galatasaray - Beşiktaş maçı muhtemel ilk 11'leri hakkında da araştırmalar hızlandı. Maçta yer alacak oyuncuların kim olduğunu öğrenmek isteyenler arama motorlarına yöneldi. İşte Galatasaray - Beşiktaş maçı muhtemel ilk 11'leri;
Galatasaray: Pena, Omar, Nelsson, Marcao, van Aanholt (Ömer), Pulgar, Berkan, Cicaldau, Kerem, Emre,Gomis
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Necip, Umut, Josef, Atiba, Ghezzal, Alex, Kenan, Batshuayi
Bugün Hangi Maçlar Var?
Bugün oynanacak maçlar da birçok kişi tarafından merak ediliyor. Süper Lig'in yanı sıra diğer liglerdeki durumu da görmek isteyenler konuyla ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Akşam evde maç keyfi yapmak isteyenler oynanacak maçları merak ediyor. İşte 14 Mart maç takvimi;
16:00M.Başakşehir - AntalyasporSpor Toto Süper LigBein Sports 2
17:00Adanaspor - EyüpsporSpor Toto 1. Lig ErtelendiYayın Yok
17:30Dinamo Tiflis - Dila GoriGürcistan Erovnuli LigaGürcistan Erovnuli Liga Youtube
19:00Rubin Kazan - RostovRusya Premier LigBilyoner TV
19:30Torpedo Kutaisi - Lokomotif TiflisGürcistan Erovnuli LigaGürcistan Erovnuli Liga Youtube
19:30 O. Ljubljana - NK CeljeSlovenya 1. LigiBilyoner TV
19:30O. Ljubljana - NK CeljeSlovenya 1. LigiBilyoner TV
20:00Bursaspor - BalıkesirsporSpor Toto 1. Lig ErtelendiYayın Yo
k20:00Giresunspor - Gaziantep FKSpor Toto Süper LigBein Sports
220:00Galatasaray - BeşiktaşSpor Toto Süper LigBein Sports 1
20:00Rakow Czestochowa - Stal MielecPolonya EkstraklasaBilyoner TV
21:00Odense - AalborgDanimarka Süper LigiBilyoner TV .
21:00Malmö - AIK Stockholmİsveç Kupası Çeyrek FinalBilyoner TV
22:45Lazio - Veneziaİtalya Serie AS Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV
23:00Crystal Palace - Manchester Cityİngiltere Premier LigS Sport, S Sport Plus
23:00Mallorca - Real Madridİspanya La LigaSpor Smart, S Sport Plus, Bilyoner TV
23:15Moreirense - Sporting LisbonPortekiz Liga NOSS Sport Plus, Bilyoner TV.