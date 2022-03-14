  • USD: 14,90 - 14,93
  • EURO: 16,38 - 16,41
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Galatasaray - Beşiktaş Maçı Saat Kaçta? Galatasaray - Beşiktaş Maçı Muhtemel İlk 11’leri

Galatasaray - Beşiktaş maçı futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Derbi için iki takım da hazırlıklara başladı. Peki, Galatasaray - Beşiktaş maçı saat kaçta? Galatasaray - Beşiktaş maçı muhtemel ilk 11'leri kimler? Galatasaray - Beşiktaş maçı hangi kanalda? İşte merak edilenler...

Ekleme: 14.03.2022 - 14:29 Güncelleme: 14.03.2022 - 14:35 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray - Beşiktaş Maçı Saat Kaçta? Galatasaray - Beşiktaş Maçı Muhtemel İlk 11’leri
Galatasaray - Beşiktaş maçı futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman ve Galatasaray - Beşiktaş maçı muhtemel ilk 11'leri yer alıyor. Konuyla ilgili olarak araştırmalar hızlandı. Şiddetli kar yağışı nedeniyle maçın ertelenip ertelenmeyeceği konuşuluyordu. Karşılaşmanın bu akşam oynanacağının belirtilmesinin ardından maç hakkında detaylar merak ediliyor. Taraftarların sık sık merak ettiği Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman ve Galatasaray maçı muhtemel ilk 11'leri hakkında detaylı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.

Galatasaray - Beşiktaş Maçı Ne Zaman?


Galatasaray - Beşiktaş maçı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Galatasaray - Beşiktaş maçı saat kaçta ve Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman sorusu yer alıyor. İki takımın da hazırlıklarını tamamlamasının ardından birçok kişi maç hakkında detayları öğrenmek için arama motorlarına yöneldi. Karşılaşma bu akşam saat 20.00'de başlayacak. beIN Sports kanalından canlı olarak izleyebilirsiniz.


Galatasaray - Beşiktaş Maçı Saat Kaçta? Galatasaray - Beşiktaş Maçı Muhtemel İlk 11’leri

Galatasaray - Beşiktaş Maçı Muhtemel İlk 11'leri Kimler?


Galatasaray - Beşiktaş maçı muhtemel ilk 11'leri hakkında da araştırmalar hızlandı. Maçta yer alacak oyuncuların kim olduğunu öğrenmek isteyenler arama motorlarına yöneldi. İşte Galatasaray - Beşiktaş maçı muhtemel ilk 11'leri;

Galatasaray: Pena, Omar, Nelsson, Marcao, van Aanholt (Ömer), Pulgar, Berkan, Cicaldau, Kerem, Emre,Gomis
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Necip, Umut, Josef, Atiba, Ghezzal, Alex, Kenan, Batshuayi


Galatasaray - Beşiktaş Maçı Saat Kaçta? Galatasaray - Beşiktaş Maçı Muhtemel İlk 11’leri

Bugün Hangi Maçlar Var?


Bugün oynanacak maçlar da birçok kişi tarafından merak ediliyor. Süper Lig'in yanı sıra diğer liglerdeki durumu da görmek isteyenler konuyla ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Akşam evde maç keyfi yapmak isteyenler oynanacak maçları merak ediyor. İşte 14 Mart maç takvimi;

16:00M.Başakşehir - AntalyasporSpor Toto Süper LigBein Sports 2
17:00Adanaspor - EyüpsporSpor Toto 1. Lig ErtelendiYayın Yok
17:30Dinamo Tiflis - Dila GoriGürcistan Erovnuli LigaGürcistan Erovnuli Liga Youtube
19:00Rubin Kazan - RostovRusya Premier LigBilyoner TV
19:30Torpedo Kutaisi - Lokomotif TiflisGürcistan Erovnuli LigaGürcistan Erovnuli Liga Youtube
19:30 O. Ljubljana - NK CeljeSlovenya 1. LigiBilyoner TV
19:30O. Ljubljana - NK CeljeSlovenya 1. LigiBilyoner TV
20:00Bursaspor - BalıkesirsporSpor Toto 1. Lig ErtelendiYayın Yo
k20:00Giresunspor - Gaziantep FKSpor Toto Süper LigBein Sports
220:00Galatasaray - BeşiktaşSpor Toto Süper LigBein Sports 1
20:00Rakow Czestochowa - Stal MielecPolonya EkstraklasaBilyoner TV
21:00Odense - AalborgDanimarka Süper LigiBilyoner TV .
21:00Malmö - AIK Stockholmİsveç Kupası Çeyrek FinalBilyoner TV
22:45Lazio - Veneziaİtalya Serie AS Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV
23:00Crystal Palace - Manchester Cityİngiltere Premier LigS Sport, S Sport Plus
23:00Mallorca - Real Madridİspanya La LigaSpor Smart, S Sport Plus, Bilyoner TV
23:15Moreirense - Sporting LisbonPortekiz Liga NOSS Sport Plus, Bilyoner TV.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 14 Mart Tıp Bayramı etkinliğinde önemli açıklamalar!
Kripto para mağdurlarını ilgilendiren haber: Thodex CEO’su Faruk Fatih Özer para göndermeye başladı!
Rusya'nın hastaneye düzenlediği saldırıda yaralanan hamile kadın ve bebeği hayatını kaybetti!
7. kattan düşen Ebru Cizdam'ın ölümünde son dakika: Sürüklendiği görüntüler ortaya çıktı
İşgal saldırılarında 19'uncu gün: Dördüncü müzakere görüşmesi bugün yapılacak
Seçim Kanunu'nda değişiklik teklifi Meclis'te
Erdoğan-Miçotakis zirvesi Yunan basınında manşetlere taşındı: Görüşme buzları kırdı
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den kritik F-35 ve S-400 açıklaması! Milli Altay Tankı için tarih verdi
Rus oligarktan Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili flaş açıklamalar! Tüm dünyayı etkileyecek bir tehlikeden bahsetti
Çok konuşulacak iddia: Putin'in sır gibi sakladığı hastalığı ortaya çıktı
Trafikte terör estiren İBB'nin müdürünü savcılık affetmedi!
CHP’li meclis üyesi de tarım arazisine villa yapmış! Karaburun’u kaçak cennetine dönüştürmüşler
Sağlık çalışanlarına yapılacak zammı Başkan Erdoğan bugün duyuracak!
Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, Başkan Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye geliyor
7 yaşındaki kızın sözleri kanınızı donduracak! Babamı annemi bıçaklarken gördüm: Sonrasını da gördüm ama...
3600 ek göstergede son viraj! En düşük maaş ne kadar olacak?
CHP’de taciz skandalı büyüyor: Tacizi dile getirince linç etmeye çalıştılar
İBB çınar katliamına tepki: Bu tarih katliamıdır!
14 Mart Pazartesi (Yarın) okullar tatil mi? Bu illerde eğitime ara verildi
İBB 'hocasından' nikah töreninde alkol servisi: Seküler dostlarımıza borcumuzdur
İstanbul’a yeni kar uyarısı! Bitti sanmayın yenisi geliyor! Tarih verildi

İstanbul’a yeni kar uyarısı! Bitti sanmayın yenisi geliyor! Tarih verildi

Rusya’da Instagram’a erişim tamamen kapatıldı

Rusya’da Instagram’a erişim tamamen kapatıldı

Evi ve arsası olan herkesi ilgilendiriyor: 25 bin liralık vergi istisnası var! Son gün 31 Mart

Evi ve arsası olan herkesi ilgilendiriyor: 25 bin liralık vergi istisnası var! Son gün 31 Mart

TOGG en iyi 20 marka sıralamasında 6'ıncı sırada yer aldı!

TOGG en iyi 20 marka sıralamasında 6'ıncı sırada yer aldı!

Irak'taki füze saldırısıyla ilgili dünyayı endişelendiren açıklama!

Irak'taki füze saldırısıyla ilgili dünyayı endişelendiren açıklama!

Online derste 'cinsel içerik' skandalı! Öğretim görevlisi dersi duraklatmayı unutunca...

Online derste 'cinsel içerik' skandalı! Öğretim görevlisi dersi duraklatmayı unutunca...