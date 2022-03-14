Ercan Yazgan Kimdir? Ercan Yazgan Ne Zaman Hayatını Kaybetti?

Ercan Yazgan Kimdir?



Ercan Yazgan Ne Zaman Vefat Etti?

Ercan Yazgan birçok kişi tarafından merak edilen isimler arasında yer alıyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavehayatını kaybetti soruları yer alıyor. Konuyla ilgili olarak birçok kişi araştırmalarını hızlandırdı. Buket Dereoğlu tarafından yapılan açıklamalarla birlikte gündeme gelen Ercan Yazgan Bizimkiler dizisinde canlandırdığı Cafer karakteri ile hafızlara kazınmıştı.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Ercan Yazgan’ın üvey kızı Buket Dereoğlu’nun bugün çıktığı bir programda yaptığı açıklamalar gündem oldu. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasorusu yer alıyor. Tam adı Necip Ercan Yazgan olan ünlü oyuncu 4 Nisan 1946 yılında dünyaya geldi. Aslen Sinoplu olan Yazgan, Tuncay Özinel Tiyatrosu, AST gibi topluluklarda çalışarak oyunculuğa başlamıştır. Bizimkiler dizisinde canlandırdığı Kapıcı Cafer karakteri ile tanındı. İkinci evliliğini yaptığı eşinden Buket Dereoğlu isimli bir üvey kızı vardır. Ercan Yazgan’ın yer aldığı projeler ise şu şekilde sıralanabilir;1963 Susuz YazMahkum Sinema Filmi1971 Hüdaverdi-PırtıkPırtık1974 AhududuTV Dizisi1975 İzinMusa Sinema Filmi1977 Sarmaş DolaşKahveciTatlı KaçıkNecati1978 Ölüm GöreviCevatSen Aşk Nedir, Bilir Misin?Komiser Rıza1979 Dokunmayın ŞabanımaÖkkeş1983 ArkadaşımÜç İstanbulTV Dizisi1986 KabadayıYusuf Sinema FilmiŞaka Maka1987 Al Gülüm Ver GülümSüper DamatTV Dizisi1989-2002 BizimkilerKapıcı Cafer (1-459)1990 Bir Milyara Bir ÇocukYapımcı1993 YazlıkçılarBekir1995 Oğlum Adam OlacakErmeni Agop Efendi1996 Sevda KonduMusa1994-1998 KaygısızlarMemnun Kaygısız1999 DuruşmaBerber Sinema Filmi2000 BalalaykaŞoför2002 Aşk Meydan SavaşıJanti EkremGel Kulağına SöyleyeyimTV DizisiSırlar Dünyası / Sır Kapısı2003 Hayat BilgisiSedat'ın Babası2004 Altın KafesMuavinTatil AşklarıTilkiBüyük BuluşmaNecmi - 1. Sezon2006 Ahh İstanbulKâzımYalancı YârimRasim2008 AdanalıBerber Haluk - 1. SezonNekrütKader Sinema FilmiTalih KuşuTV Dizisi2009 Hanımın Çiftliği2010 KardelenHayri Sinema Filmi2011-2012 İffetOsman TV Dizisi2015 Bana Masal AnlatmaHaşmet Sinema Filmi2017 Ver KaçMuhsinErcan Yazgan’ın ölümü birçok kişi tarafından merak edildi. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer aldı. Ercan Yazgan 21 Şubat 2019 yılında inmeye bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. Başarılı oyuncu hayatını kaybettiğinde 71 yaşındaydı.vesorularına sizler için derledik. Konuyla ilgili güncel gelişmelerden haberdar olmak için sitemizi takip edebilirsiniz.