Ercan Yazgan Kimdir? Ercan Yazgan Ne Zaman Hayatını Kaybetti?
Ercan Yazgan birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Ercan Yazgan kimdir sorusu yer aldı. Peki, Ercan Yazgan kimdir? Ercan Yazgan hayatı nasıl? Ercan Yazgan ne zaman vefat etti? İşte merak edilenler...
Ercan Yazgan birçok kişi tarafından merak edilen isimler arasında yer alıyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Ercan Yazgan kimdir ve Ercan Yazgan ne zaman hayatını kaybetti soruları yer alıyor. Konuyla ilgili olarak birçok kişi araştırmalarını hızlandırdı. Buket Dereoğlu tarafından yapılan açıklamalarla birlikte gündeme gelen Ercan Yazgan Bizimkiler dizisinde canlandırdığı Cafer karakteri ile hafızlara kazınmıştı. Ercan Yazgan kimdir ve Ercan Yazgan kaç yaşında sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
Ercan Yazgan Kimdir?
Ercan Yazgan’ın üvey kızı Buket Dereoğlu’nun bugün çıktığı bir programda yaptığı açıklamalar gündem oldu. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Ercan Yazgan kimdir sorusu yer alıyor. Tam adı Necip Ercan Yazgan olan ünlü oyuncu 4 Nisan 1946 yılında dünyaya geldi. Aslen Sinoplu olan Yazgan, Tuncay Özinel Tiyatrosu, AST gibi topluluklarda çalışarak oyunculuğa başlamıştır. Bizimkiler dizisinde canlandırdığı Kapıcı Cafer karakteri ile tanındı. İkinci evliliğini yaptığı eşinden Buket Dereoğlu isimli bir üvey kızı vardır. Ercan Yazgan’ın yer aldığı projeler ise şu şekilde sıralanabilir;
1963 Susuz Yaz
Mahkum Sinema Filmi
1971 Hüdaverdi-Pırtık
Pırtık
1974 Ahududu
TV Dizisi
1975 İzin
Musa Sinema Filmi
1977 Sarmaş Dolaş
Kahveci
Tatlı Kaçık
Necati
1978 Ölüm Görevi
Cevat
Sen Aşk Nedir, Bilir Misin?
Komiser Rıza
1979 Dokunmayın Şabanıma
Ökkeş
1983 Arkadaşım
Üç İstanbul
TV Dizisi
1986 Kabadayı
Yusuf Sinema Filmi
Şaka Maka
1987 Al Gülüm Ver Gülüm
Süper Damat
TV Dizisi
1989-2002 Bizimkiler
Kapıcı Cafer (1-459)
1990 Bir Milyara Bir Çocuk
Yapımcı
1993 Yazlıkçılar
Bekir
1995 Oğlum Adam Olacak
Ermeni Agop Efendi
1996 Sevda Kondu
Musa
1994-1998 Kaygısızlar
Memnun Kaygısız
1999 Duruşma
Berber Sinema Filmi
2000 Balalayka
Şoför
2002 Aşk Meydan Savaşı
Janti Ekrem
Gel Kulağına Söyleyeyim
TV Dizisi
Sırlar Dünyası / Sır Kapısı
2003 Hayat Bilgisi
Sedat'ın Babası
2004 Altın Kafes
Muavin
Tatil Aşkları
Tilki
Büyük Buluşma
Necmi - 1. Sezon
2006 Ahh İstanbul
Kâzım
Yalancı Yârim
Rasim
2008 Adanalı
Berber Haluk - 1. Sezon
Nekrüt
Kader Sinema Filmi
Talih Kuşu
TV Dizisi
2009 Hanımın Çiftliği
2010 Kardelen
Hayri Sinema Filmi
2011-2012 İffet
Osman TV Dizisi
2015 Bana Masal Anlatma
Haşmet Sinema Filmi
2017 Ver Kaç
Muhsin
Ercan Yazgan Ne Zaman Vefat Etti?
Ercan Yazgan’ın ölümü birçok kişi tarafından merak edildi. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Ercan Yazgan neden vefat etti ve Ercan Yazgan ne zaman vefat etti soruları yer aldı. Ercan Yazgan 21 Şubat 2019 yılında inmeye bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. Başarılı oyuncu hayatını kaybettiğinde 71 yaşındaydı.
Ercan Yazgan kimdir ve Ercan Yazgan kaç yaşında sorularına sizler için derledik. Konuyla ilgili güncel gelişmelerden haberdar olmak için sitemizi takip edebilirsiniz.