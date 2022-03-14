Elon Musk, Putin'i teke tek dövüşe davet etti!

Elon Musk, Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Musk, Twitter hesabından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Ukrayna için meydan okudu, 'Seni teke tek dövüşe çağırıyorum' ifadelerini kullandı.'ÇOK CİDDİYİM DÜELLOYA DAVET EDİYORUM'Elon Musk Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ' Vladimir Putin, seni Ukrayna için düelloya davet ediyorum çok ciddiyim' ifadelerine yer verdi.'PATRON ÇILDIRDI'Elon Musk'ın bu sözleri kısa süre içerisinde gündem olurken sosyal medya kullanıcıları 'Patron çıldırdı, kafes dövüşüne çağırdı' yorumunda bulundu.ELON MUSK UKRAYNA'YA STARLINK UYDULARINI YOLLAMIŞTIElon Musk'ın sahibi olduğu Starlink internet projesinin internet uydu terminallerini taşıyan bir kamyon 2 Mart çarşamba günü Ukrayna'ya ulaşmıştı. Terminallerin henüz nasıl kullanılacağı belli değil ancak öncelikle hükümet yetkilileri tarafından kullanılacağı düşünülüyor. Bir yandan büyük şirketler de önümüzdeki günler ve haftalarda olası kesintilere karşı terminal temin etmeye çalışıyor.