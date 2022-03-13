Bitlis ev ve araçlar kara gömüldü: Vatandaşlar tünel açarak ulaşım sağladı

Yaklaşık 5 gündür yağan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları kent genelinde 260 köy yolunu ulaşıma kapattı.Hüsrevpaşa Mahallesi'nde bulunan tek katlı evlerin çatılarındaki karlar yerdeki karlarla birleşirken, bu evlerde yaşayan vatandaşlar ise evlerine girip çıkmak için adeta kardan tüneller açtı.Belediye ve karayolları ekipleri karla mücadelelerini tüm hızıyla sürdürürken, İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan ise kent genelinde kapanan 260 köy yolunu en kısa zamanda ulaşıma açacaklarını söyledi.Bitlis Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri yollarda iş makineleri, iş makinelerinin giremediği sokak ve merdivenlerde ise insan gücü ile karla mücadeleyi sürdürüyor.Kentin ileri gelenlerinden Kemal Kaya, 63 yaşında olduğunu ve en son 1987 yılının Mart ayında bu kadar karın yağdığını söyledi.Tek katlı evlerde oturan Nurullah Özgenel ise çatısındaki karın yerdeki karla birleştiğini söyledi.Bitlis'te kar kalınlığı 1 metreyi aştı; 260 köy yolu kapandı