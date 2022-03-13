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Bitlis ev ve araçlar kara gömüldü: Vatandaşlar tünel açarak ulaşım sağladı

Bitlis'te yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, 260 köy yolu ulaşıma kapandı. Tek katlı evler, arabalar ve tabelalar ise kardan adeta kayboldu. Vatandaşlar ise evlerine girip çıkmak için adeta kardan tüneller açtı.

Ekleme: 13.03.2022 - 16:41 Güncelleme: 13.03.2022 - 16:51 / Editör: Ozge Selin
Bitlis ev ve araçlar kara gömüldü: Vatandaşlar tünel açarak ulaşım sağladı
Yaklaşık 5 gündür yağan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları kent genelinde 260 köy yolunu ulaşıma kapattı.

Bitlis ev ve araçlar kara gömüldü: Vatandaşlar tünel açarak ulaşım sağladı

Hüsrevpaşa Mahallesi'nde bulunan tek katlı evlerin çatılarındaki karlar yerdeki karlarla birleşirken, bu evlerde yaşayan vatandaşlar ise evlerine girip çıkmak için adeta kardan tüneller açtı.

Bitlis ev ve araçlar kara gömüldü: Vatandaşlar tünel açarak ulaşım sağladı

Belediye ve karayolları ekipleri karla mücadelelerini tüm hızıyla sürdürürken, İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan ise kent genelinde kapanan 260 köy yolunu en kısa zamanda ulaşıma açacaklarını söyledi.

Bitlis ev ve araçlar kara gömüldü: Vatandaşlar tünel açarak ulaşım sağladı

Bitlis Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri yollarda iş makineleri, iş makinelerinin giremediği sokak ve merdivenlerde ise insan gücü ile karla mücadeleyi sürdürüyor.

Bitlis ev ve araçlar kara gömüldü: Vatandaşlar tünel açarak ulaşım sağladı

Kentin ileri gelenlerinden Kemal Kaya, 63 yaşında olduğunu ve en son 1987 yılının Mart ayında bu kadar karın yağdığını söyledi.

Bitlis ev ve araçlar kara gömüldü: Vatandaşlar tünel açarak ulaşım sağladı

Tek katlı evlerde oturan Nurullah Özgenel ise çatısındaki karın yerdeki karla birleştiğini söyledi.

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Bitlis ev ve araçlar kara gömüldü: Vatandaşlar tünel açarak ulaşım sağladı

Bitlis ev ve araçlar kara gömüldü: Vatandaşlar tünel açarak ulaşım sağladı