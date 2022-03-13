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Bilgi teknolojilerinde 1 milyon gence iş kapısı açılıyor!

865 bin kişinin başvurduğu ‘1 Milyon İstihdam Projesi’ ile gençlere iş kapısı açılıyor. Bakan Nebati, “Proje ülke ekonomisine katkı sağlayacak” dedi

Ekleme: 13.03.2022 - 12:05 Güncelleme: 13.03.2022 - 12:06 / Editör: Ozge Selin
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca başlatılan, '1 Milyon İstihdam Projesi' büyük ilgi gördü. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, projenin bilgi teknolojileri sektöründe istihdamı artıracağını belirterek, dijital dönüşümün hızlandırılarak ülke ekonomisine katkı sağlayacağını söyledi. Bugüne kadar 865 binden fazla kişinin başvuru yaptığı projeyle 2023'e kadar bilgi ve iletişim teknolojileri alanında 1 milyon kişinin istihdama hazır hale getirilmesi hedefleniyor. Bakan Nebati, eğitim alan gençlerin mesleki yeterlilik belgesi alacağını ifade etti. Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak döneminde başlatılan projede gençler, 182 eğitimle 26 alanda kendini geliştirirken, sisteme dâhil olan 100'den fazla işverenin yayınladığı iş ilanlarına başvurarak istihdam imkânı buluyor. Mesleki Yeterlilik Kurumu ile yapılan işbirliği protokolüyle gündeme gelen 1 projenin yaygınlaştırılması için çalışmalar hızla devam ediyor. Bakan Nebati, proje ile gençlerin mesleki yeterlilik belgesi alabileceğini bilgi teknolojileri alanındaki mesleklerin ulusal standarda kavuşacağını ifade etti. Bakan Nebati, "Proje bilgi teknolojileri sektöründe istihdamın artırılması ve dijital dönüşümün hızlandırılarak ülke ekonomisine katkı sağlanması amacıyla yürütülüyor" dedi.

802 BİN GENÇ EĞİTİM ALDI
Projeye başvuran 865 bin gençten 802 bini eğitim alırken, adaylara yönelik ölçme ve değerlendirme sistemi kuruluyor. Eğitimler; programlama dillerinden siber güvenliğe, mobil uygulama geliştirmeden çocuklara yönelik özel robotik kodlamaya kadar birçok alanda hız kesmeden devam ediyor. Bilgi teknolojileri eğitimi verilen 26 pozisyon için Milli Eğitim Bakanlığı'na ait bütün illerdeki e-sınav merkezlerinde adaylar sınava katılabilecek. 300 e-sınava merkezinin 6 bin olan toplam kapasitesinin gelecek yıl 10 bine çıkması planlanıyor. Proje kapsamında eğitimini tamamlayan adaylar çevrim içi yapılacak sınavlara başvurabilecek, yaşadığı ilde kendisine en yakın e-sınav merkezinde sınava girebilecek. Adaylar sonuçları aynı gün dijital ortamda görebilecek.

DENEYAP ATÖLYELERİ KULLANILACAK
Proje ve Milli Teknoloji Hamlesi çalışmaları kapsamında da önemli bir adım atıldı. Hazine ve Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü arasında bir işbirliği protokolü imzalandı. Proje kapsamında 182 olan eğitim sayısının yılsonuna kadar 300'e ulaşması planlanıyor. Ayrıca, adayların uygulamalı eğitim alabileceği ve uygulama yapabileceği deneyap atölyeleri gibi ortamların proje kullanıcılarının erişimine açılması için de çalışmalar yürütülecek. Adaylar ve işverenler projeye "https:// 1milyonistihdam. hmb.gov.tr/" adresinden ücretsiz ve koşulsuz kaydolabiliyor.
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Bilgi teknolojilerinde 1 milyon gence iş kapısı açılıyor!
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