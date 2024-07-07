Meteoroloji açıkladı: 7 Temmuz 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son tahminlere göre yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sinop, Yozgat ve Sivas çevreleri ile Kayseri'nin kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların; Ordu, Giresun, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı çevreleri ile Van'ın kuzey ve doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.Sıcaklıkların batı, güney ve iç kesimlerde 1 ila 4 derece artarak mevsim normallerinin üzerinde, Doğu Anadolu'nun doğusunda 2-4 derece azalarak mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Yağışların; Ordu, Giresun, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı çevreleri ile Van'ın kuzey ve doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Rüzgârın, Marmara'nın güneyi, Kuzey ve Kıyı Ege, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Akdeniz'in iç kesimleri ve Orta Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, güney kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.EDİRNE °C, 33°CAz bulutlu ve açıkİSTANBUL °C, 31°CAz bulutlu ve açıkKIRKLARELİ °C, 31°CAz bulutlu ve açıkKOCAELİ °C, 31°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzey ve kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.AFYONKARAHİSAR °C, 32°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ °C, 39°CAz bulutlu ve açıkİZMİR °C, 35°CAz bulutlu ve açıkMUĞLA °C, 38°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık, doğusunun iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.ADANA °C, 38°CAz bulutlu ve açıkANTALYA °C, 39°CAz bulutlu ve açıkHATAY °C, 33°CAz bulutlu ve açıkISPARTA °C, 33°CAz bulutlu ve açıkParçalı ve az bulutlu, sabah ve öğleden sonra Yozgat ve Sivas çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, güney ve doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.ANKARA °C, 33°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 33°CParçalı ve az bulutluKONYA °C, 30°CParçalı ve az bulutluSİVAS °C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğleden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Sinop çevreleri ile Kastamonu kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.BOLU °C, 31°CParçalı ve az bulutluDÜZCE °C, 31°CParçalı ve az bulutluSİNOP °C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 28°CParçalı ve az bulutluParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ordu ve Giresun çevreleri ile Rize ve Artvin'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, Orta Karadeniz'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 32°CParçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıARTVİN °C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN °C, 30°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON °C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğleden sonra Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı çevreleri ile Van'ın kuzey ve doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.ERZURUM °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA °C, 35°CParçalı bulutluVAN °C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde kuzey ve doğu çevrelerinde yerel kuvvetli olmak üzere, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 40°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 38°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 38°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 40°CAz bulutlu ve açık