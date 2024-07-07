Başkan Erdoğan, Milli Takım'ı soyunma odasında ziyaret etti

Türkiye A Millî Futbol Takımı ile Hollanda Millî Takımı arasında oynanan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final mücadelesini nefes kesti. İlk yarısı 1-0 Türkiye'nin üstünlüğü tamamlanan maçta, Hollanda ikinci yarı üstünlüğü ele aldı ve 2-1 skorla turu geçen taraf oldu. Milli Takım'ın müthiş mücadelesi ise maça damga vurdu.Milli Takım'ı her maç sonrası arayarak tebrik eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu kritik karşılaşmayı ise Berlin'de maçın oynandığı stattan takip etti. Başkan Erdoğan maçın ardından soyunma odasına inerek millere moral ziyaretinde bulundu.İyi mücadele ettiklerine vurgu yapan Erdoğan, 'Hepinizi tebrik ediyorum. Her ne kadar bugün burada bu neticeyi aldıysak da siz bizim şampiyonumuzsunuz. Biz sizden memnunuz. Bunun geleceği de var, gelecekte de biz bu işi götüreceğiz. Ben buna inanıyorum. Buraya kadar bu işi çok başarılı getirdiniz' ifadelerini kullandı.Başkan Erdoğan'ın ziyaretinde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi de eşlik etti.Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada yarı finale yükselmek için Berlin Olimpiyat Stadı'nda Hollanda ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'na destek vermek amacıyla 'TUR' uçağıyla Berlin'e gelen Erdoğan'ı, Berlin Havalimanı'nda, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen ve diğer ilgililer karşıladı.Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalinde Hollanda ile Türkiye takımlarının, Berlin Olimpiyat Stadyumu'ndaki karşılaşmasını stattan takip etti.