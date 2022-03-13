  • USD: 14,90 - 14,93
  • EURO: 16,38 - 16,41
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Avrupa ülkelerinde ayçiçek yağı krizi başladı!

Ayçiçek yağlarını Ukrayna'dan ithal eden Avrupa ülkeleri, krize doğru yol almaya başladı. Almanya ve İspanya'da, süpermarket müşterilerine yağ kısıtlaması getirildi.

Avrupa ülkelerinde ayçiçek yağı krizi başladı!
Ekleme: 13.03.2022 - 14:13 Güncelleme: 13.03.2022 - 14:17 / Editör: Ozge Selin
Avrupa ülkelerinde ayçiçek yağı krizi başladı!
Rusya'nın Ukrayna topraklarına başlattığı askeri operasyon, 18'inci gününe girdi.

Uzun bir süredir Rus birliklerle mücadele eden Ukraynalıların büyük bir bölümü farklı ülkelere göç etmek zorunda kaldı.

Milyonlarca Ukraynalı ülkesinden ayrılırken, kalanlar da ülkelerini Rus kuvvetlerine karşı korumak için çalışmalara katılıyor.

Avrupa ülkelerinin ayçiçek yağı ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan Ukrayna'daki bu durum, Almanya, İspanya gibi ülkelerde kriz başlangıcına neden oldu.

Avrupa ülkelerinde ayçiçek yağı krizi başladı!

AVRUPA ÜLKELERİNDE YAĞ KRİZİ
Ayçiçek yağının yüzde 60'lık bir bölümünü Ukrayna'da ithal eden İspanya ve Almanya, halk talebini karşılayamayacak duruma geldi.

İki ülkedeki süpermarketlerde de ayçiçek yağları sınırlı sayıda satılmaya başlandı.

Avrupa ülkelerinde ayçiçek yağı krizi başladı!

ALMANYA, AYÇİÇEK YAĞI TEDARİKİNDE SIKINTI YAŞIYOR
Daha önce Rusya'dan alım yapan Almanya da, Rusya'ya uyguladığı yaptırım kararları neticesinde un ve yağ fiyatlarında yükselmeyle karşılaşmıştı. Almanlar, kriz nedeniyle yükselen fiyatlara karşı alışveriş telaşına düşerek stok yapmaya çalıştı.

Almanya'nın en bilindik marketlerinden birinde müşteri başına en fazla 4 litre yağ alınabileceği söylense de yağ stoğu kalmadı.

Açıklama yapan süpermarket zinciri, Ukrayna'daki savaş nedeniyle bu durumun sürmeye devam edeceğini açıkladı.

Avrupa ülkelerinde ayçiçek yağı krizi başladı!

İSPANYA'DA EN FAZLA BİR ADET 5 LİTRELİK YAĞ ALINABİLİR
İspanya'da da durum Almanya'dakinden farklı seyretmedi. Süpermarket vitrinlerinde, 'Ukrayna'daki durum nedeniyle ayçiçek yağı tedariğinde bazı sorunlar var. Bu nedenle alımlar müşteri başına günlük üç adet bir litrelik şişe veya bir adet beş litrelik şişe ile sınırlıdır. Özür dileriz.' yazıları yer aldı.

Ülkenin en büyük süpermarket zincirinin internet sitesinde yazan alım sınırı, analistler tarafından Ukrayna'daki savaşa bağlanıyor.

Avrupa ülkelerinde ayçiçek yağı krizi başladı!

SAVAŞ, AKARYAKITI DA OLUMSUZ ETKİLEDİ
Dünyadaki yağ ihtiyacının yüzde 14'ünü karşılayan Ukrayna'daki savaş, aynı zamanda akaryakıt fiyatlarında da artışa neden oldu. İspanya ve Almanya'daki tedarikçiler, benzin fiyatları nedenyile maaliyette meydana gelecek artışın ürünlere de yansıyacağını ifade ediyor.
Rusya Polonya sınırındaki NATO üssünü füze yağdırdı: Dokuz ölü, 57 yaralı
Yeni yargı paketi Meclis'e geliyor!
Avrupa ülkelerinde ayçiçek yağı krizi başladı!
İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? Vali Ali Yerlikaya'dan İstanbul için hava durumu ve kar yağışı uyarısı...
Antalya Diplomasi Forumu'ndan sonra konuşan Bakan Çavuşoğlu: Ülkemize duyulan güven açık
Yunanistan Başbakanı Miçotakis İstanbul'da! Fener Rum Patrikhanesi'ni ziyaret etti!
1915 Çanakkale Köprüsü 18 Mart'ta açılıyor! 'En'lerin projesinde bu detaylara dikkat: Türkiye'de ilk olacak!
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir duyurdu! Yeni boyut: Dünyada sayılı...
Benzin ve motorin fiyatı için indirim bekleniyor! Pazartesi gece yarısından itibaren geçerli olacak!
İşgal saldırılarında 18'inci gün: Zelenskiy'den 'Şehirlerimiz haritadan silindi' itirafı
Kar sonrası İstanbul'da şaşırtmayan görüntüler: Vatandaşlar içerisinde zıplayarak hareket ettirmeye çalıştı
Tanju Özcan HDP’liler tarafından tehdit edildiğini açıkladı: Korkacağımı mı sanıyorsunuz Kandil'in kiralıkları
Bilgi teknolojilerinde 1 milyon gence iş kapısı açılıyor!
Rus ordusu kadın ve çocuklardan oluşan sivil grubu vurdu: Yedi kişi hayatını kaybetti
İBB asırlık ağaçları tedavi etmeden kökten kesti! Anıt çınarlarla ilgili şoke eden gerçek! Reklam panosu mu asılacak?
FETÖ'nün yeni para trafiği deşifre oldu!
Erbil'de ABD Konsolosluğuna roketli saldırı!
Mansur Yavaş Cumhuriyet Tarihinin en büyük kadrolaşma rekorunu kırdı
İsmail Saymaz: Medyamız büyütüyor sanıyordum ama gerçekten de Ukrayna'da Türk'üm deyince Bayraktar diyorlar
İstanbullu yollarda kaldı: Toplu taşımada yoğunluk
Yerli otomobil TOGG karlı yollarda: Zorlu testi başarıyla geçti

Yerli otomobil TOGG karlı yollarda: Zorlu testi başarıyla geçti

İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? Meteoroloji'den İstanbul için haritalı hava durumu ve kar yağışı uyarısı

İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? Meteoroloji'den İstanbul için haritalı hava durumu ve kar yağışı uyarısı

Dolapçı Adem, öğretmen sevgilisini 5.5. milyon TL dolandırdı!

Dolapçı Adem, öğretmen sevgilisini 5.5. milyon TL dolandırdı!

Rusya Ukrayna savaşı onlara hiç yaramadı! Rus oligarkların milyarlarca lira değerindeki lüks evleri tehlikede...

Rusya Ukrayna savaşı onlara hiç yaramadı! Rus oligarkların milyarlarca lira değerindeki lüks evleri tehlikede...

Milyonlar bunu bekliyor: Staj sigortası için avukat formülü! 41. madde emeklilik yolunu açıyor

Milyonlar bunu bekliyor: Staj sigortası için avukat formülü! 41. madde emeklilik yolunu açıyor

Yoğun kar yağışı! Bolu'dan İstanbul yönüne kamyon ve TIR geçişi durduruldu

Yoğun kar yağışı! Bolu'dan İstanbul yönüne kamyon ve TIR geçişi durduruldu