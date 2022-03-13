Avrupa ülkelerinde ayçiçek yağı krizi başladı!

Rusya'nın Ukrayna topraklarına başlattığı askeri operasyon, 18'inci gününe girdi.Uzun bir süredir Rus birliklerle mücadele eden Ukraynalıların büyük bir bölümü farklı ülkelere göç etmek zorunda kaldı.Milyonlarca Ukraynalı ülkesinden ayrılırken, kalanlar da ülkelerini Rus kuvvetlerine karşı korumak için çalışmalara katılıyor.Avrupa ülkelerinin ayçiçek yağı ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan Ukrayna'daki bu durum, Almanya, İspanya gibi ülkelerde kriz başlangıcına neden oldu.AVRUPA ÜLKELERİNDE YAĞ KRİZİAyçiçek yağının yüzde 60'lık bir bölümünü Ukrayna'da ithal eden İspanya ve Almanya, halk talebini karşılayamayacak duruma geldi.İki ülkedeki süpermarketlerde de ayçiçek yağları sınırlı sayıda satılmaya başlandı.ALMANYA, AYÇİÇEK YAĞI TEDARİKİNDE SIKINTI YAŞIYORDaha önce Rusya'dan alım yapan Almanya da, Rusya'ya uyguladığı yaptırım kararları neticesinde un ve yağ fiyatlarında yükselmeyle karşılaşmıştı. Almanlar, kriz nedeniyle yükselen fiyatlara karşı alışveriş telaşına düşerek stok yapmaya çalıştı.Almanya'nın en bilindik marketlerinden birinde müşteri başına en fazla 4 litre yağ alınabileceği söylense de yağ stoğu kalmadı.Açıklama yapan süpermarket zinciri, Ukrayna'daki savaş nedeniyle bu durumun sürmeye devam edeceğini açıkladı.İSPANYA'DA EN FAZLA BİR ADET 5 LİTRELİK YAĞ ALINABİLİRİspanya'da da durum Almanya'dakinden farklı seyretmedi. Süpermarket vitrinlerinde, 'Ukrayna'daki durum nedeniyle ayçiçek yağı tedariğinde bazı sorunlar var. Bu nedenle alımlar müşteri başına günlük üç adet bir litrelik şişe veya bir adet beş litrelik şişe ile sınırlıdır. Özür dileriz.' yazıları yer aldı.Ülkenin en büyük süpermarket zincirinin internet sitesinde yazan alım sınırı, analistler tarafından Ukrayna'daki savaşa bağlanıyor.SAVAŞ, AKARYAKITI DA OLUMSUZ ETKİLEDİDünyadaki yağ ihtiyacının yüzde 14'ünü karşılayan Ukrayna'daki savaş, aynı zamanda akaryakıt fiyatlarında da artışa neden oldu. İspanya ve Almanya'daki tedarikçiler, benzin fiyatları nedenyile maaliyette meydana gelecek artışın ürünlere de yansıyacağını ifade ediyor.