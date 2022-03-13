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Arsenal - Leicester City Maçı Ne Zaman? Arsenal - Leicester City Maçı Saat Kaçta?

Arsenal - Leicester City maçı birçok futbolsever tarafından heyecanla bekleniyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Arsenal - Leicester City maçı ne zaman sorusu yer aldı. Peki, Arsenal - Leicester City maçı ne zaman? Arsenal - Leicester City maçı saat kaçta? Arsenal - Leicester City maçı hangi kanalda? İşte merak edilenler...

Ekleme: 13.03.2022 - 15:05 Güncelleme: 13.03.2022 - 15:11 / Editör: Ozge Selin
Arsenal - Leicester City Maçı Ne Zaman? Arsenal - Leicester City Maçı Saat Kaçta?
Arsenal - Leicester City maçı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Arsenal - Leicester City maçı ne zaman ve Arsenal - Leicester City maçı saat kaçta soruları yer aldı. Futbolseverler konuyla ilgili araştırmalarını hızlandırdı. İki takımın da hazırlıklarını tamamlamasının ardından maç ında detaylar merak edildi. Arsenal - Leicester City maçı ne zaman ve Arsenal - Leicester City maçı saat kaçta sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

Arsenal - Leicester City Maçı Ne Zaman?


Arsenal - Leicester City maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Arsenal - Leicester City maçı ne zaman ve Arsenal - Leicester City maçı saat kaçta soruları yer aldı. Konuyla ilgili olarak detaylar oldukça araştırılıyor. İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında oynanacak karşılaşma için takımlar hazırlıklarını tamamladı. Mücadeleyi bu akşam 19.30'da S Sport ekranlarından izleyebilirsiniz.


Arsenal - Leicester City Maçı Ne Zaman? Arsenal - Leicester City Maçı Saat Kaçta?

Arsenal - Leicester City Maçı Muhtemel İlk 11'leri


Arsenal - Leicester City maçı muhtemel ilk 11'leri birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Arsenal - Leicester City maçı muhtemel ilk 11'leri kimler sorusu yer alıyor. İşte karşılaşmada forma giyecek oyuncular;


Arsenal: Ramsdale; Cedric, White, Gabriel, Tierney; Xhaka, Partey; Saka, Odegaard, Martinelli; Lacazette

Leicester City: Schmeichel; Justin, Amartey, Çağlar Söyüncü, Thomas; Ndidi, Tielemans; Albrighton, Maddison, Barnes; Iheanacho

13 Mart Bugün Hangi Maçlar Var?


Bugün oynanacak maçlar birçok kişi tarafından merak ediliyor. En sık aratılanlar arasında 13 Mart bugün hangi maçlar var sorusu yer aldı. İşte 13 Mart maç takvimi;


13:30 | Bandırmaspor - Tuzlaspor | Spor Toto 1. Lig (ERTELENDİ)

13:30 | Manisa FK - Ankaragücü | Spor Toto 1. Lig (ERTELENDİ)

13:30 | Kayserispor - Konyaspor | Spor Toto Süper Lig

15:00 | PSG - Bordeaux | Fransa Ligue 1

16:00 | Levante - Espanyol | İspanya La Liga

16:00 | Adana Demirspor - Sivasspor | Spor Toto Süper Lig

17:00 | Everton - Wolverhampton | İngiltere Premier Lig

17:00 | Leeds United - Norwich City | İngiltere Premier Lig

17:00 | Chelsea - Newcastle | İngiltere Premier Lig

17:00 | West Ham - Aston Villa | İngiltere Premier Lig

Arsenal - Leicester City Maçı Ne Zaman? Arsenal - Leicester City Maçı Saat Kaçta?

17:00 | Strasbourg - Monaco | Fransa Ligue 1

17:30 | B.Leverkusen - Köln | Almanya Bundesliga

18:15 | Real Betis - Athletic Bilbao | İspanya La Liga

18:45 | Zwolle - Feyenoord | Hollanda Eredivisie

19:00 | Gençlerbirliği - Kocaelispor | Spor Toto 1. Lig (ERTELENDİ)

19:00 | Alanyaspor - Fenerbahçe | Spor Toto Süper Lig

19:05 | Lyon - Rennes | Fransa Ligue 1

19:30 | B.Dortmund - Arminia Bielefeld | Almanya Bundesliga

19:30 | E.Frankfurt - Bochum | Almanya Bundesliga

20:00 | Atalanta - Genoa | İtalya Serie A

20:00 | Udinese - Roma | İtalya Serie A

22:45 | Brest - Marsilya | Fransa Ligue 1

23:00 | Barcelona - Osasuna | İspanya La Liga


Arsenal - Leicester City maçı ne zaman ve Arsenal - Leicester City maçı muhtemel ilk 11'leri hakkında sizler için derledik. Konuyla ilgili güncel gelişmelerden haberdar olmak için sitemizi takip edebilirsiniz.

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