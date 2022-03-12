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İstanbul'da kar küreme araçları yolda kaldı

İstanbul'da günlerdir aralıklarla devam eden kar yağışı akşam saatlerinde etkisini artırdı. Vatandaşların yanı sıra, İBB'ye bağlı kar temizleme araçları da yollarda kaldı.

İstanbul'da kar küreme araçları yolda kaldı
Ekleme: 12.03.2022 - 23:36 Güncelleme: 12.03.2022 - 23:41 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da kar küreme araçları yolda kaldı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından günlerdir uyarısı yapılan yoğun kar yağışı gece saatlerinde İstanbul'da başladı.

Yer yer tipi şeklinde görülen yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, bazı noktalarda trafik tamamen durdu.

KAR KÜREME ARACI DA YOLDA KALDI

Karları temizlemek için yola çıkan İBB'ye bağlı kar küreme aracının da yolda kaldığı gözlendi.
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