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Hava trafiğine kar engeli! Bugün uçuşu olanlar dikkat: THY 407 seferini iptal etti.

İstanbul’da bugün öğleden sonra etkisini arttırması beklenen kar yağışı nedeniyle Türk Hava Yolları’nın iptal ettiği sefer sayısı 407’ye yükseldi..

Ekleme: 12.03.2022 - 09:17 Güncelleme: 12.03.2022 - 09:17 / Editör: Ozge Selin
Hava trafiğine kar engeli! Bugün uçuşu olanlar dikkat: THY 407 seferini iptal etti.İstanbul'da iki günden beri aralıklarla etkisini gösteren ve bugün öğleden sonra şiddetini arttırması beklenen kar yağışı nedeniyle daha önce iptal edilen uçak seferlerine yenileri eklendi.

Bugün İstanbul Havalimanı'ndan 162, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ise 18 olmak üzere toplam 180 seferini iptal etiğini duyuran Türk Hava Yolları, Meteorolojik Acil Durum Komitesi'nin aldığı karar doğrultusunda İstanbul Havalimanı'ndan 357, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ise 50 iç hat seferini iptal etti.

407 SEFER İPTAL

Böylece THY'nin bugün iptal ettiği sefer sayısı 407'ye ulaştı.

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İstanbul'dan uçuşu olan yolcuların havalimanlarına gelmeden önce uçuşlarını kontrol etmeleri tavsiye ediliyor.

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