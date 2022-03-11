Unkapanı Köprüsü Ne Zaman Yapıldı? Unkapanı Köprüsü Nerede?

Unkapanı Köprüsü Nerede?



Unkapanı Köprüsü Ücretli Mi?



Unkapanı Nerede?



Unkapanı köprüsü birçok kişi tarafından merak edildi. Son dakika haberiyle birlikte Unkapanı köprüsünün bağlantı noktasının ayrılması haberi vatandaşların ilgisini çekti. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer aldı. Araç girişlerinin girişine izin verilmemesi nedeniyle Unkapanı köprüsünün son durumu merak ediliyor.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Unkapanı köprüsü birçok kişi tarafından merak edildi. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer alıyor. Köprüdeki bağlantı noktasının ayrıldığı ve köprünün ulaşıma kapatıldığı haberi sosyal medyada oldukça gündeme geldi. atih ilçesine bağlı Unkapanı Küçükpazar bölgesiyle Beyoğlu ilçesine bağlı Azapkapı semtlerini birbirine bağlayan bu köprü Atatürk Bulvarı'nın devamı özelliğini taşımaktadır. Otuzuncu Osmanlı Padişahı İkinci Mahmut döneminde ahşap malzemeler kullanılarak yapılan bu köprü ilk olarak 1836 yılında inşa edilmiştir. Herhangi bir geçiş ücreti alınmadığı için de o dönemde “Hayratiye Köprüsü “ olarak adlandırılmıştır. Ardından dönemin kaptan-ı deryası Ahmed Fevzi Paşa sorumluluğuna verilmiştir. Boğazdan geçen gemilerin Haliç'e giriş çıkışını engellemek amacıyla açılıp kapanabilen bir şekilde restore edilerek yeniden halka açılmıştır. 1875 yılında ise 135 bin altın karşılığında bir Fransız şirketine verilerek metalden yaptırılmıştır. Bu köprü de 1912 senesinde sökülmüştür. Yerine günümüzde hala yer alan Galata Köprüsü inşa edilmiştir. 2021 yılında ise Unkapanı tarafında yer alan köprü uzantısı trafiği engellemesi ve eskimesi nedeniyle İBB tarafından yenilenmiştir. Geriye kalan iki bağlantı kolu ise T5 tramvayının tünel inşaatının bitmesinin ardından inşa edilecek.Vatandaşlar tarafından en merak edilen sorulardan biri desorusu oldu. Bu nedenle birçok kişi Unkapanı Köprüsü hakkında araştırmalara başladı. Konuyla ilgili en sık aratılanlar arasında yer alan konuyla ilgili olarak araştırmalar sürüyor. Çok eski tarihlerden itibaren inşa edilen bu köprü ilk olarak İkinci Mahmut döneminde ortaya çıkmıştır. Ahşaptan üretilmesi nedeniyle birçok kez yenilenmiştir. Tarihi yarımadayı Beyoğlu'na bağlaması nedeniyle önemli yapılar arasında yer almaktadır. Unkapanı köprüsünden geçiş ücretsizdir. İkinci Mahmut döneminde de ücretsiz olması nedeniyle ilk zamanlarda Hayratiye Köprüsü olarak da adlandırılmıştır.Unkapanı Köprüsü hakkında bilgi sahibi olmak isteyenlersorusuna da cevap aramaya başladı. İstanbul'da bir semt olan Unkapanı ismini Osmanlı döneminde almıştır. Osmanlı döneminde un ve tahıllar o bölgede saklandığı için Arapça olarak Kabban ismi verilen büyük terazilerden esinlenilmiştir. Bu şekilde Unkapanı semtinin ismi ortaya çıkmıştır.vesorularına cevapları sizler için derledik. Konuyla ilgili güncel gelişmelerden haberdar olmak için sitemizi takip edebilirsiniz.