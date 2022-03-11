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CHP'li 11 Büyükşehir Belediyesi'nden toplu ulaşıma zam kararı! İstanbul, Ankara, İzmir....

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle tüm dünya ile birlikte Türkiye'de benzin fiyatları yükselirken, CHP'li belediyeler toplu taşımaya zam yapmak için kolları sıvadı. CHP'li 11 büyükşehir belediyesi ortak basın açıklamasıyla yakın zamanda ulaşıma zam yapacaklarını açıkladı..

CHP'li 11 Büyükşehir Belediyesi'nden toplu ulaşıma zam kararı! İstanbul, Ankara, İzmir....
Ekleme: 11.03.2022 - 15:49 Güncelleme: 11.03.2022 - 15:50 / Editör: Ozge Selin
CHP'li 11 Büyükşehir Belediyesi'nden toplu ulaşıma zam kararı! İstanbul, Ankara, İzmir....
CHP'li belediyeler, artan akaryakıt fiyatları nedeniyle toplu taşıma sistemlerinde zam yapmak için kolları sıvadı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş'ın imzasıyla yayımlanan açıklamada ulaşım ücretlerine zam yapılacağı paylaşıldı.

İSTANBUL'DA YÜZDE 65 ZAM HAZIRLIĞI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), artan akaryakıt fiyatları nedeniyle İstanbul'da faaliyet gösteren tüm yolcu taşıma sistemlerinde zam yapmak için kolları sıvadı. İBB yönetimi başkanlığında bir araya gelen toplu taşıma esnaf odaları ve İETT Genel Müdürü, Metro İstanbul Genel Müdürü, toplantıda ulaşım ücretlerine en az yüzde 50 ila yüzde 65 arasında zam yapılmasına karar verdi.

İZMİR'DE YÜZDE 38 ZAM YAPILMIŞTI

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), mart ayı toplantısını gerçekleştirmişti. İzmir'de belediyeye ait toplu ulaşım araçlarının biniş ücretlerine yüzde 38 zam yapıldı. Ayrıca biniş ücretlerine her ay TEFE ve TÜFE ortalamasına göre zam yapılması kararlaştırılmıştı. İzmir'de minibüs ücretlerine de yüzde 50 zam gelmişti.

Mart ayında gerçekleştirilen toplantı sonrası 11 büyükşehir belediye başkanının yayınladığı ortak bildiri sonrası İzmir'de toplu taşımaya yeni zammın geleceği belirtildi.

ANTALYA'DA ULAŞIMA YÜZDE 28 ZAM

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı UKOME Şube Müdürlüğü sekreteryasının organizesinde Ulaşım Koordinasyon Merkezi Başkanlığı (UKOME) Genel Kurulu mart ayında toplantı gerçekleştirdi. Yapılan toplantıda toplu ulaşıma ortalama yüzde 28 oranında zam yapıldı.

Antalya'da ulaşım ücretlerine yüzde 28 zam yapılması kararı alındı. Böylece 5 lira 20 kuruş olan indirimsiz toplu taşıma ücreti 6 lira 70 kuruşa yükseldi. Öğrenci ücreti ise 2.65'ten 3 lira 40 kuruşa çıkarıldı.

YEDEK PARÇAYI DA BAHANE ETTİLER

İETT otobüslerinin bakımsızlıktan son zamanlarda yollarda kalması, yanması gibi sorunlarla vatandaşlar çile çekerken, ortak yayınlanan bildiride zam için yedek parça fiyatları da bahane edildi.

1 YILDA YÜZDE 111 ZAM YAPILDI

İBB yönetimi toplu taşımada elektronik bilet fiyatlarında 1 yıl içinde yüzde 111 zam yaptı. Yönetim, 10 Şubat 2020'de yüzde 35 zam yaparak öğrenci mavi kart aylık ücretini 40 liradan 50 liraya, tam aylık mavi kart ücretlerini ise 205 liradan 275 liraya yükseltti.

29 Temmuz 2021'de yapılan yüzde 15'lik zamla ücretler, aylık tam mavi kart ücretlerinde 275 liradan 316 liraya çıktı. Öğrenci aylık ücretleri ise 50 liradan 57.50 liraya yükseldi. 24 Aralık 2021'de toplu ulaşımda yüzde 36.2 zam yapan İBB yönetimi, aylık mavi kartı 430 liraya, öğrenci aylık mavi kart ücretlerini ise 78 liraya yükseltti.

Son zamla birlikte tek basım ücretleri 4,03 liradan 5,48 liraya, öğrenci bileti için ise 1,96 liradan 2,66 liraya çıktı. Metrobüste ise tam uzun mesafe 5,98 liradan 8,13 liraya yükseldi.

İSTANBULKARTLAR 1 YILDA YÜZDE 252 ZAMLANDI

Ayrıca İBB, İstanbulkart ücretlerini 13 liradan 25 liraya yükseltti.Bu tarifiyle anonim İstanbulkart'ta yüzde 92 zam yapıldı. Şubat 2022'de İstanbulkarta yüzde 75 ila yüzde 92 zam yapan İBB yönetimi Aralık 2021'de de indirimli İstanbulkart'ın vizeleme işlem ücretine yüzde 160 zam yapılarak, 5 liradan 13 liraya yükseltilmişti.

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