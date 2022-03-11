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11 Mart Cuma Okullar Tatil Mi? 11 Mart Kar Tatili Olan İller Listesi

11 Mart kar tatili olan iller listesi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle 11 Mart tatili olan iller listesi oldukça aratıldı. Peki, 11 Mart Cuma okullar tatil mi? 11 Mart kar tatili olan iller hangileri? 11 Mart hangi illerde kar tatili yapılacak? İşte merak edilenler...

Ekleme: 11.03.2022 - 09:24 Güncelleme: 11.03.2022 - 09:30 / Editör: Ozge Selin
11 Mart Cuma Okullar Tatil Mi? 11 Mart Kar Tatili Olan İller Listesi
11 Mart tarihinde okulların tatil olup olmadığı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 11 Mart okullar tatil mi ve 11 Mart kar tatili olan iller listesi yer alıyor. Ülke genelinde kar yağışının devam etmesi nedeniyle valilikler tarafından yapılan açıklama ilgiyle takip ediliyor. Bugün okullar tatil mi ve bugün kar tatili olan iller listesi için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.


11 Mart Cuma Okullar Tatil Mi? 11 Mart Kar Tatili Olan İller Listesi

11 Mart Cuma Okullar Tatil Mi?


11 Mart Cuma tatil olan iller listesi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 11 Mart okullar tatil mi sorusu yer aldı. Vatandaşlar valilikler tarafından yapılan açıklamaları yakından takip ediyor. İstanbul’da olumsuz hava şartları nedeniyle okulların tatil olacağı belirtilmişti. İstanbul Valiliği tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada "10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren, ilimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, Kuran kursları, çeşitli kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları de özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında "yüz yüze eğitim" faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı. Bu durumun ardından diğer illerde kar tatili yapılıp yapılmadığı merak ediliyor. İşte 11 Mart Cuma kar tatili olan iller listesi;

-Bursa Valiliği tarafından alınan kararlar okulların 14 Mart Pazartesi gününe kadar tatil edileceği açıklandı.
-Yalova ilinde de yoğun kar yağışı görülmesi nedeniyle "10 Mart Perşembe gününden itibaren il genelinde İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı bütün resmi ve özel temel eğitim (anaokulları, ilkokullar, ortaokullar) ve ortaöğretim kurumları, halk eğitim merkezleri, mesleki eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarındaki eğitim faaliyetleri, İl Müftülüğüne bağlı Kur'an kurslarındaki eğitim faaliyetleri, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin eğitim faaliyetlerine 14 Mart 2022 pazartesi gününe kadar ara verilmesine karar verilmiştir." açıklamasında bulunuldu.

11 Mart Cuma Okullar Tatil Mi? 11 Mart Kar Tatili Olan İller Listesi

-Bayburt Valiliği de konuyla ilgili olarak "İlimiz genelinde etkili olan kuvvetli kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzlukları engellemek adına 11.03.2022 cuma günü Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel tüm kademeler ile Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri'nde eğitim öğretim faaliyetlerine 1 gün süreyle ara verilmiştir. Belirtilen tarihte kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile kamu personeli de bu kapsamda idari izinli sayılacaktır."
-Kocaeli için de yapılan açıklamalarda da 10 Mart Perşembe gününden itibaren okulların tatil edileceği aktarılmıştı.
-Sakarya ilinde de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime ara verildi.
-İstanbul’da şiddetini arttıran kar nedeniyle çevre ilinde bulunan Tekirdağ’da şiddetli kar yağışı etkili oldu.
-Erzurum, Bilecik, Bolu Balıkesir, Çanakkale, Muğla, Gümüşhane illerinde de eğitim ve öğretime ara verildi.


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