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Red Velvet Pasta Nasıl Yapılır? Evde Kolay Red Velvet Pasta Tarifi

Evde kolay red velvet pasta tarifi birçok kişi tarafından merak ediliyor. bu nedenle en sık aratılanlar arasında red velvet pasta nasıl yapılır sorusu yer aldı. Peki, evde kolay red velvet pasta nasıl yapılır? Evde kolay red velvet pasta tarifi nedir? Red velvet pasta nasıl yapılır? İşte emrak edilenler...

Ekleme: 10.03.2022 - 17:08 Güncelleme: 10.03.2022 - 17:12 / Editör: Ozge Selin
Red Velvet Pasta Nasıl Yapılır? Evde Kolay Red Velvet Pasta Tarifi
Red velvet pasta tarifi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında red velvet pasta nasıl yapılır ve evde kolay red velvet pasta tarifi nasıl yapılır soruları yer alıyor. Konuyla ilgili olarak birçok kişi araştırmalarını hızlanırdı. Sürekli aynı tarifi yapmaktan sıkılanlar ve misafirlerine güzel sunumlu lezzetli tarifler servis etmek isteyenler arama motorlarına yöneldi. Hem görüntüsüyle hem de lezzetiyle vazgeçilmezler arasında yer alan red velvet pasta birçok kişi tarafından araştırılıyor. Red velvet pasta nasıl yapılır ve evde kolay red velvet pasta tarifi hakkında detaylı bilgi için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.


Red Velvet Pasta Nasıl Yapılır? Evde Kolay Red Velvet Pasta Tarifi

Red Velevet Pasta Tarifi İçin Gerekli Malzemeler


Red velvet pasta tarifi için gerekli malzemeler birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında red velvet pasta nasıl yapılır sorusu yer alıyor. Bu noktada dikkat etmeniz gerekenler arasında alacağınız malzemelerin kalitesi yer almaktadır. Bu nedenle ürünlerin taze ve kaliteli olmasına önem göstermelisiniz. İşte red velvet pasta tarifi için gerekli malzemeler;

Keki için ;

4 adet yumurta
1.5 su bardağı toz şeker
125 gram oda sıcaklığında tereyağ
1 su bardağı buttermilk (Ilık süte 1 yemek kaşığı limon ekleyip karıştırın,10-15 dk bekletin buttermilk hazır)
1 yemek kaşığı kakao
1 paket vanilya
1 paket kabartma tozu
1 çay kaşığı toz kırmızı gıda boyası
2.5 su bardağı un

Pastacı kreması için;

4 su bardağı süt
2 yemek kaşığı tereyağ
2 adet yumurta sarısı (yumurta s ise 3 adet)
1 su bardağı toz şeker
1/2 (yarım) su bardağı un
1/2 (yarım) su bardağı nişasta
1 paket vanilya

150 ml krema
100 gram beyaz çikolata


Red Velvet Pasta Nasıl Yapılır? Evde Kolay Red Velvet Pasta Tarifi

Red Velvet Pasta Nasıl Yapılır?


Red velvet pasta için gerekli malzemeleri aldıysanız red velvet pasta nasıl yapılır sorusunun cevabına geçebiliriz. Öncelikle bu tarif için yumurta ve şekeri iyice çırpın ardından un ve nişastayı ekledikten sonra tencereye sütü ve yağı ekleyerek karıştırın. Isıttığınız sütü pürüzsüz hale gelene kadar çırpın. Ardından tencereye ekleyerek karıştırmaya devam edin. Kaseye bu karışımı alıp streç film ile kaplayın. Bir gece bu şekilde buzdolabında soğumasını bekleyin. Beyaz çikolatayı alıp benmari usulü bir şekilde eritin. 150 ml kremayı mikser ile birlikte yoğun bir kıvam alana kadar çırpın. Çikolatayı, soğuk kremayı ve vanilyayı pastacı kreması ekleyip çırpın. Kek için tereyağı ve şekeri krema kıvamına gelene kadar karıştırın. Yumurtaları tek tek eklemeniz bu noktada dikkat etmeniz gerekenler arasında bulunuyor. Ardından gıda boyası ile butter milki birleştirin. Kek kalıbınızın tabanına yağlı kağıt serdikten sonra kenarlarını yağlayın. Kalıbın dışını ise alüminyum folyo ile sarın. Kalp şeklindeki kek kalıbı kullanarak daha güzel bir görüntü elde edebilirsiniz. 160 derecelik fırında 45 dakika pişirin. Kekin üzerine pastacı kreması sürdükten sonra kalp şekli için geride kalan parçaları alarak mutfak robotundan geçirin. Ardından bu tozla kekin üzerini kaplayın. Afiyetle pastanızı tüketebilirsiniz.


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