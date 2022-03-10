O ülke NAYO'ya kapılarını kapattı!

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi sonrası Avrupa Birliği üyesi olan İsveç ve Finlandiya, NATO'ya girmeyi tartışıyordu. İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ise, 'İsveç'in NATO üyeliğine sıcak bakmadığı' yönündeki açıklamasının dünyada ses getirmesinden sonra ülkesinin aldığı kararı duyurdu.İSVEÇ NATO'YA KAPILARINI KAPATTIAvrupa'nın güvenlik durumunu daha fazla riske atmamak için NATO üyeliğini şimdilik düşünmediklerini aktaran Andersson, şunları söyledi:'Biz teknede kıpırdamadan oturmuyoruz. Rusya ordusunun yükselttiği risk ortamının saldırgan bir tona bürünmesinden sonra, İsveç'in savunmasını güçlendirdik ve uluslararası iş birliğimizi artırdık. Avrupa güvenlik sisteminin temeli her ülkenin kendi güvenlik politikası uygulamasıyla oluşur. Biz de kendi güvenlik sistemimizi oluşturduk.'FİNLANDİYA, NATO'YU PARLAMENTODA GÖRÜŞECEKFinlandiya Başbakanı Sanna Marin, Finlandiya'nın NATO üyeliği için yakın zamanda parlamentoda bir oturum yapılacağını söyledi.Gazetecilerle yaptığı toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Marin, oturumdan NATO üyeliği hakkında bir uzlaşma çıkacağını umduğunu vurguladı.Marin, 'Gelecek günlerde oturumdan çıkacak muhtemel bir kararla, NATO üyeliği için bir konsensüs oluşacağını umuyorum. Daha sonra da, bu karar çerçevesinde Finlandiya'nın NATO kararını açıklayacağız.' diye konuştu.