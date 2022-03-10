Kar ve aşırı yağış nedeniyle 19 ilde okullar tatil edildi!

Türkiye, 14 Mart'a kadar Sibirya'dan gelen Aybar kar fırtınasının etkisi altında kalacak. Fırtınanın etkisini göstermesiyle birlikte birçok ilde okullar tatil edildi.BURDURYeşilova ilçesi Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle, ulaşımda aksamlar gibi oluşması muhtemel risklerden dolayı ilçe genelinde eğitime bir gün ara verildiği açıklandı.Yapılan açıklamada, “İlçemiz merkez ve köylerinde ilk, orta ve lise dereceli tüm okul ve kurumlarda eğitime bir gün ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli personeller ve hamileler de belirlenen sürede idari izinli sayılacaktır” ifadeleri yer aldı.AFYONKARAHİSARAfyonkarahisar Dazkırı Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, olumsuz hava şartlarından dolayı ilçe genelinde taşımalı eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.KONYAYağış nedeniyle Ahırlı, Akören, Beyşehir, Bozkır, Hadim, Seydişehir, Taşkent ve Yalıhüyük'te yarın yüz yüze eğitime ara verildi.Öğrenciler uzaktan eğitim görecek. Engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacak.İSTANBULHafta başına kadar etkili olacak yağış nedeniyle kentte “turuncu” alarm verildi.İstanbul Valiliği, olumsuz hava koşullarına önlem amacıyla tüm okulların perşembe ve cuma günü tatil edildiğini duyurdu.KOCAELİKocaeli Valiliği, meteoroloji verilerine göre beklenen kar yağışı nedeniyle yarından itibaren okullar ile kursların, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı özel kreş ve gündüz bakımevlerinin 14 Mart Pazartesi gününe kadar tatil edilmesine karar verdi. Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü de pazartesi gününe kadar yüz yüze eğitime ara verdi.SAKARYASakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, kentte etkisini göstermesi beklenen olumsuz hava koşulları sebebiyle okullarda 10-14 Mart tarihleri arasında eğitime ara verildiğini sosyal medyasından açıkladı.BURSABursa Valiliği, okulların 14 Mart Pazartesi gününe kadar tatil edildiğini açıkladı. Ayrıca engelli ve hamile kamu personelinin 10-11 Mart 2022 tarihlerinde idari izinli sayılacağı belirtildi.YALOVAYalova Valiliği, olumsuz hava koşullarına önlem amacıyla kentte eğitim veren tüm okulların ve Yalova Üniversitesinin, 10 Mart Perşembe günü ve 11 Mart Cuma günü tatil edildiğini duyurdu.BİLECİKBilecik Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmeler çerçevesinde olumsuz hava şartlarından dolayı Perşembe Günü taşımalı eğitime ara verilirken ayrıca İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nda alınan tedbirler gereğinceCuma günü için şu kararlar alındı:“Cuma günü tam gün olmak üzere bölgedeki tüm okullarda eğitim öğretime ara verilmiştir. Ayrıca kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personeller 1 gün izinli sayılacaktır. Saygıdeğer hemşerilerimizin olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli ve dikkatli olmalarını rica ederiz.”AĞRIAğrı'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 4 ilçede eğitime 1 gün ara verildi.Ağrı'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Diyadin, Taşlıçay, Hamur ve Eleşkirt ilçelerindeki köy okullarında ve taşımalı eğitim gören öğrencileri kapsayacak şekilde eğitime 1 gün ara verildi.BOLUBolu'da, kar yağışının başlamasıyla birlikte il genelinde resmi ve özel okullar 2 gün süreyle tatil ilan edildi.ÇANAKKALEÇanakkale'nin bazı ilçelerinde yoğun kar yağışı beklenilmesinden dolayı taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildi.İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 'Kar yağışı nedeniyle ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzlukları önlemek için Biga, Bayramiç, Çan, Lapseki ve Yenice ilçelerimizde taşımalı eğitime 10.03.2022 Perşembe günü bir (1) gün süreyle ara verilmiştir' denildi.KARSKars Valiliği, devam eden kar yağışı nedeniyle yarın için il genelinde bütün okulların tatil edildiğini duyurdu.BALIKESİRBalıkesir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, “10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren 2 gün süreyle Balya, Bandırma, Erdek, Gönen, Manyas, Marmara ve Susurluk ilçelerimizde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı bütün resmi ve özel temel eğitim (anaokulları, ilkokullar, ortaokullar) ve ortaöğretim kurumları, halk eğitim merkezleri, mesleki eğitim merkezleri, özel eğitim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarındaki eğitim faaliyetlerine, Balıkesir İl Müftülüğüne bağlı Kur'an kurslarındaki eğitim faaliyetlerine, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin eğitim faaliyetlerine ara verilmesine, engelli ve hamile kamu personelinin aynı tarihlerde idari izinli sayılmasına karar verilmiştir” denildi.DÜZCEMeteoroloji Genel Müdürlüğünün yoğun kar yağışı ve sağanak yağış uyarılarının ardından harekete geçen Düzce Valiliği kenti etkisi altına alması beklenen yağmur, yoğun kar ve sağanak yağışın hayatı olumsuz etkilememesi için eğitim öğretim kurumlarının 11 ve 12 Mart tarihinden itibaren 2 gün süreyle tatil edildiğini duyurdu.KASTAMONUKastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yarın etkili olması beklenen yoğun kar yağışı sebebiyle il merkezindeki ilk ve orta dereceli tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu.Açıklamada özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, tüm kurum ve kuruluşlarda görev yapan engelli ve hamile personellerin 1 gün idari izinli sayılacağı belirtildi.SAMSUNSamsun'un Alaçam, Canik, Havza, Kavak, Salıpazarı Tekkeköy ve Vezirköprü ilçelerinde, kar yağışı ile buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Alaçam, Canik, Havza, Kavak, Salıpazarı Tekkeköy ve Vezirköprü ilçelerinde olumsuz hava şartlarının etkili olduğu belirtildi.Açıklamada, bu ilçelerde bazı okullarda kar ve buzlanma nedeniyle 10 Mart Perşembe okulların tatil edildiği duyuruldu. Tatil edilen okulların taşımalı eğitim veren okullar olduğu da bildirildi.Açıklamada, tatil edilen okullarda uzaktan eğitimin süreceği kaydedildi.BİTLİSBitlis'te yoğun kar yağışı nedeniyle 58 köy yolu ulaşıma kapanırken, okullar ise 1 gün süreyle tatil edildi.Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde 58 köy yolu ulaşıma kapandı.Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, il merkezi ile Tatvan, Mutki ve Hizan'da 1 gün süreyle tatil edilirken, resmi kurumlarda çalışan engelli ve hamilelerin de idari izinli sayılacağı bildirildi.TUNCELİTunceli'de yoğun kar yağışı nedeni ile taşımalı eğitime bir gün ara verildi. Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamaların yaşanmaması ve öğrencilerin mağduriyet yaşamaması adına il merkezi ve tüm ilçelerde taşımalı eğitime bir gün süre ile ara verildiği kaydedildi.