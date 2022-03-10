CHP'ye yakınlığıyla bilinen Halk TV'de Rusya-Ukrayna savaşı da Başkan Erdoğan'a bağlandı...

Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, Rusya-Ukrayna Savaşı’nı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bağladı. Erdoğan’ın savaşı isteyen tek isim olduğuna inandığını söyledi. Arslan, “Rusya-Ukrayna Savaşı’nı bekleyen biri vardıysa o da Erdoğan’dı diye düşünüyorum. Çünkü SİHA’lar müthiş patlama yapmıştır satış ihracat anlamında” dedi.

CHP’nin kanalı Halk TV’de Medya Mahallesi programını suna Ayşenur Arslan, konuğuyla Rusya-Ukrayna Savaşı’nı değerlendirirken, konuyu Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a getirdi. İki ülke arasındaki Savaşı, Erdoğan’a bağladı."ERDOĞAN SAVAŞI İSTİYORDU"Arslan, konuğunun Rusya-Ukrayna arasında yaşananların bu noktaya gelmesini hiç beklemediğini söylemesinin ardından, “Rusya-Ukrayna Savaşı’nı bekleyen biri vardıysa o da Erdoğan’dı diye düşünüyorum. Çünkü küçük damadının Selçuk Bayraktar’ın ürettiği, İHA’lar SİHA’lar son bir iki yıl içinde hatta müthiş patlama yapmıştır satış ihracat anlamında” ifadelerini kullandı.