10 Mart 2022 İstanbul Sular Ne Zaman Gelecek? 10 Mart İSKİ İstanbul Su Kesintisi Listesi

10 Mart İstanbul su kesintisi birçok vatandaş tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 10 Mart İstanbul sular ne zaman gelecek sorusu yer aldı. Peki, 10 Mart İstanbul sular ne zaman gelecek_? 10 Mart İstanbul su kesintisi hangi ilçelerde? İşte merak edilenler...

10 Mart İstanbul Su Kesintisi Hangi İlçelerde?



10 Mart 2022 İstanbul su kesintisi listesi birçok vatandaş tarafından merak ediliyor. Sabah saatlerinden itibaren suya erişemeyen birçok kişi İSKİ tarafından yapılacak açıklamaları yakından takip ediyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer alıyor. Birçok ilçede çeşitli nedenlerle yapılacak su kesintisi nedeniyle İSKİ açıklamada bulundu.veiçin haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.10 Mart tarihinde su kesintisinin yaşanacağının belirtilmesinin ardından vatandaşlar İSKİ tarafından yapılacak açıklamaları yakından takip etmeye başladı. Bu nedenle birçok kişivesorularını araştırdı. İşte İSKİ tarafından su kesintisi yapılacak ilçeler listesi;İlçe : AtaşehirEtkilenen Mahalleler : Küçükbakkalköy MahArıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı ArızasıBaşlama Tarihi : 09.03.2022 08:12Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.3.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.İlçe : BakırköyEtkilenen Mahalleler : Basınköy MahArıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı ArızasıBaşlama Tarihi : 09.03.2022 10:34Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.3.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.İlçe : BaşakşehirEtkilenen Mahalleler : Bahçeşehir 2Kısım MahArıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı ArızasıBaşlama Tarihi : 09.03.2022 10:07Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.3.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.İlçe : BeylikdüzüEtkilenen Mahalleler : Yakuplu MahArıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı ArızasıBaşlama Tarihi : 09.03.2022 09:01Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.3.2022 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.İlçe : FatihEtkilenen Mahalleler : Hırka-İ Şerif MahArıza Sebebi : Şebeke Hattı Dezenfekte EdilmesiBaşlama Tarihi : 09.03.2022 10:05Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.3.2022 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.İlçe : FatihEtkilenen Mahalleler : Nişanca MahArıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı ArızasıBaşlama Tarihi : 09.03.2022 10:53Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.3.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.İlçe : SancaktepeEtkilenen Mahalleler : Safa Mah,Mevlana MahArıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana ArızasıBaşlama Tarihi : 09.03.2022 10:21Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.3.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.İlçe : SilivriEtkilenen Mahalleler : Selimpaşa MahArıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı ArızasıBaşlama Tarihi : 09.03.2022 09:48Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.3.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.