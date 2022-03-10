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10 Mart 2022 İstanbul Sular Ne Zaman Gelecek? 10 Mart İSKİ İstanbul Su Kesintisi Listesi

10 Mart İstanbul su kesintisi birçok vatandaş tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 10 Mart İstanbul sular ne zaman gelecek sorusu yer aldı. Peki, 10 Mart İstanbul sular ne zaman gelecek_? 10 Mart İstanbul su kesintisi hangi ilçelerde? İşte merak edilenler...

Ekleme: 10.03.2022 - 12:49 Güncelleme: 10.03.2022 - 12:53 / Editör: Ozge Selin
10 Mart 2022 İstanbul Sular Ne Zaman Gelecek? 10 Mart İSKİ İstanbul Su Kesintisi Listesi
10 Mart 2022 İstanbul su kesintisi listesi birçok vatandaş tarafından merak ediliyor. Sabah saatlerinden itibaren suya erişemeyen birçok kişi İSKİ tarafından yapılacak açıklamaları yakından takip ediyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 10 Mart 2022 İstanbul sular ne zaman gelecek ve 10 Mart İSKİ İstanbul su kesintisi olan ilçeler hangileri soruları yer alıyor. Birçok ilçede çeşitli nedenlerle yapılacak su kesintisi nedeniyle İSKİ açıklamada bulundu. 10 Mart 2022 İstanbul sular ne zaman gelecek ve 10 Mart İSKİ İstanbul su kesintisi listesi için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

10 Mart İstanbul Su Kesintisi Hangi İlçelerde?


10 Mart tarihinde su kesintisinin yaşanacağının belirtilmesinin ardından vatandaşlar İSKİ tarafından yapılacak açıklamaları yakından takip etmeye başladı. Bu nedenle birçok kişi 10 Mart İstanbul sular ne zaman gelecek ve 10 Mart İstanbul su kesintisi hangi ilçelerde sorularını araştırdı. İşte İSKİ tarafından su kesintisi yapılacak ilçeler listesi;

İlçe : Ataşehir
Etkilenen Mahalleler : Küçükbakkalköy Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 09.03.2022 08:12
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.3.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

10 Mart 2022 İstanbul Sular Ne Zaman Gelecek? 10 Mart İSKİ İstanbul Su Kesintisi Listesi

İlçe : Bakırköy
Etkilenen Mahalleler : Basınköy Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 09.03.2022 10:34
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.3.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Bahçeşehir 2Kısım Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 09.03.2022 10:07
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.3.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Beylikdüzü
Etkilenen Mahalleler : Yakuplu Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 09.03.2022 09:01
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.3.2022 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

10 Mart 2022 İstanbul Sular Ne Zaman Gelecek? 10 Mart İSKİ İstanbul Su Kesintisi Listesi

İlçe : Fatih
Etkilenen Mahalleler : Hırka-İ Şerif Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Dezenfekte Edilmesi
Başlama Tarihi : 09.03.2022 10:05
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.3.2022 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Fatih
Etkilenen Mahalleler : Nişanca Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 09.03.2022 10:53
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.3.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Sancaktepe
Etkilenen Mahalleler : Safa Mah,Mevlana Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Arızası
Başlama Tarihi : 09.03.2022 10:21
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.3.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Selimpaşa Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 09.03.2022 09:48
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.3.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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