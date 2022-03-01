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Parvovirüs B19 salgınını baharda pik yapması bekleniyor! Bu kişiler risk altında...

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Aytaç Karadağ, son günlerde adını sıkça duyduğumuz, halk arasında “Tokatlanmış Yanak Sendromu” olarak bilinen Parvovirus B19 ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Parvovirus B19’un genellikle kış aylarından ilkbahara geçerken salgın yaptığına dikkat çeken Karadağ, en sık görülme yaşının 5-15 yaş olduğunu belirtti.

Ekleme: 1.03.2022 - 10:50 Güncelleme: 1.03.2022 - 10:54 / Editör: Ozge Selin
Parvovirüs B19 salgınını baharda pik yapması bekleniyor! Bu kişiler risk altında...
İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Aytaç Karadağ, Parvovirus B19 ile ilgili en çok merak edilen soruları yanıtladı.

PARVOVİRUS B19 NEDİR?

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Aytaç Karadağ, 'Son günlerde 5-15 yaş arasındaki okul grubu çocuklarda görülen ve solunum yoluyla bulaştığı için kolayca yayılan Parvovirüs B19, yanaklarda tokat yemiş gibi kızarıklık yaptığı için 'Tokatlanmış Yanak Sendromu' olarak bilinir. Daha çok kız çocuklarında görülen bu hastalık damlacık yoluyla bulaştığı için okul gibi kapalı ortamlarda hızla bulaşabilmektedir. Genelde içinde bulunduğumuz kış aylarından ilkbahara geçerken salgın yapar ve 4-7 yılda bir pik yapar. Bu bahar başlangıcı döneminde salgın piki yapması beklenmektedir.' dedi.

BELİRTİLER VİRÜSLE TEMASTAN 7 GÜN SONRA BAŞLIYOR

'Belirtiler genelde virüsle temastan 7 gün sonra başlar.' diyen İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Aytaç Karadağ, hastalığa dair belirtileri şöyle sıraladı;

Baş ağrısı
Ateş yüksekliği
Boğaz ağrısı
Burun akıntısı
Eklem ağrısı
Karın ağrısı
Halsizlik
Yanaktan başlayıp vücuda yayılan pembemsi kızarıklıklar
İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Aytaç Karadağ, 'Koronavirüsteki gibi tat koku kaybı, 40 dereceye yayılan ateş yüksekliği, öksürük görülmez. Genelde 38.5 derece gibi ılımlı bir ateş yüksekliği yaptığı için daha hafif seyirli bir hastalık yapar.' dedi.

Parvovirüs B19 salgınını baharda pik yapması bekleniyor! Bu kişiler risk altında...

BU KİŞİLERDE RİSK ARTIYOR

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Aytaç Karadağ, açıklamalarını şöyle sürdürdü; 'Genelde okul çağındaki çocuklarda görülür. En sık görülme yaşı 5-15 yaş arasında olup; kız çocukları erkeklerden daha sık bu hastalığa yakalanır. Nadiren de olsa erişkinlerde de görülebilmektedir. Gebelikte, bazı özel kan hastalıklarında, bağışıklığı baskılanmış kişilerde veya yeni enfeksiyon hastalığı atlatmış kişilerde risk artar.'

TOKATLANMIŞ YANAK SENDROMU NASIL BULAŞIR?

'Damlacık yoluyla bulaştığı için, hasta çocuğun hapşırması, konuşması, tükürüğü, öksürmesiyle havaya yayılan virüs partiküllerini aynı ortamda bulunan çocuklar soluduğunda rahatlıkla bulaşabilir. Çok nadir de olsa kan nakliyle ve anneden bebeğe bulaş yolu da bildirilmiştir. Kuluçka süresi 7-10 gün olduğu için; bu dönemde şikayetler belirginleşmese bile bulaştırıcılık riski başlar.'

BU VİRÜS KALICI HASARA NEDEN OLUR MU?

'Bir kere hastalık geçirenlerde kalıcı bağışıklık geliştiği için tekrar bulaşma veya hastalık geçirme riski yoktur. Fakat ciltteki kızarık döküntüler maalesef hastalık düzeldikten aylar sonra dahi egzersiz, sıcak suyla duş alma, güneş ışığına maruz kalmayla birlikte tekrarlayabilir. Hastalık genelde kendiliğinden düzelir ama bazı vakalarda iyi tedavi edilmediğinde temastan 2-3 hafta sonra özellikle kadınlarda yaygın eklem ağrıları ve şişliği görülebilir. Gebelikte enfeksiyona yakalanıldığında da bebeklerde hidrops fetalis denilen ölümcül bir durum gelişebilir. Son olarak da hemolitik anemisi olan hastalarda aplastik kriz denilen kemik iliğindeki kan üretim fabrikalarının geçici olarak durmasına neden olabilir.'

TANISI NASIL KONULUR?

'Döküntünün tipik olması hastalık genelde iyi seyirli olduğu için tanı testi yapmaya gerek duyulmaz. Tam kan sayımında lökosit denilen beyaz küre hücreleri normaldir. Alerjide de artan eozinofil yükselmiştir. Hastada gebelik, hemolitik anemi, eklem tutulumu varsa kanda Parvovirus B19 IgM antikorlarına bakmak gerekir. Erken dönemde IgM antikorları 4 kat artması tanıyı kesinleştirir, Aynı zamanda hızlı tanı PCR ve antijen testleri mevcuttur. Hücre kültürlerinde üretilemediği için kültür testi yapılamaz. '
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