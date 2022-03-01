Kiev’de TV verici kulesi böyle vuruldu

Rusya'nın Ukrayna topraklarında ilerleyişi sürüyor. Ağır bombardımana maruz kalan başkent Kiev'de patlama ve çatışma sesleri duyuluyor.Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Rus bombardımanında başkent Kiev'deki TV verici kulesinin vurulduğunu duyurdu.Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar, 'Bugün sabah cephe hattındaki görüntüler bizi çok sarstı. 5 gündür devam eden savaştan dolayı 359'den fazla can kaybı yaşadık, 1684 kişi yaralandı. Bunlardan 116'sı çocuk. ' dedi.Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar, müzakere görüşmeleri hakkında, 'Rus tarafından daha önce ifade ettiği talepler geldi. Silahlarınızı bırakın teslim olun gibi. Bu müzakere toplantısı Rusya'nın barışa dönmek istemediğini gösterdi.' mesajını verdi.Büyükelçi Bodnar, 'Bizim cevabımız çok net. Ukraynayı teslim etmeyeceğiz. Biz de bu savaşa son vererek barışçıl şekilde bunların çözülmesinden yanayız. Müzekarenin İstanbul'da yapılmasını tercih ederiz.' açıklamasını yaptı.