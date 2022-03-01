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Kiev’de TV verici kulesi böyle vuruldu

Rusya-Ukrayna savaşında 6. gün yeni olaylara sahne oluyor. Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Rus bombardımanında başkent Kiev’deki TV verici kulesinin vurulduğunu açıkladı..

Kiev’de TV verici kulesi böyle vuruldu
Ekleme: 1.03.2022 - 19:00 Güncelleme: 1.03.2022 - 19:16 / Editör: Ozge Selin
Kiev’de TV verici kulesi böyle vuruldu
Rusya'nın Ukrayna topraklarında ilerleyişi sürüyor. Ağır bombardımana maruz kalan başkent Kiev'de patlama ve çatışma sesleri duyuluyor.

KİEV'DE TV VERİCİ KULESİ HEDEF ALINDI

Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Rus bombardımanında başkent Kiev'deki TV verici kulesinin vurulduğunu duyurdu.

UKRAYNA'DA SON DURUM NE?

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar, 'Bugün sabah cephe hattındaki görüntüler bizi çok sarstı. 5 gündür devam eden savaştan dolayı 359'den fazla can kaybı yaşadık, 1684 kişi yaralandı. Bunlardan 116'sı çocuk. ' dedi.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar, müzakere görüşmeleri hakkında, 'Rus tarafından daha önce ifade ettiği talepler geldi. Silahlarınızı bırakın teslim olun gibi. Bu müzakere toplantısı Rusya'nın barışa dönmek istemediğini gösterdi.' mesajını verdi.

'MÜZEKARENİN İSTANBUL'DA YAPILMASINI TERCİH EDERİZ'

Büyükelçi Bodnar, 'Bizim cevabımız çok net. Ukraynayı teslim etmeyeceğiz. Biz de bu savaşa son vererek barışçıl şekilde bunların çözülmesinden yanayız. Müzekarenin İstanbul'da yapılmasını tercih ederiz.' açıklamasını yaptı.

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