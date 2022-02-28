Teşkilat Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı? Teşkilat Yeni Bölüm Ne Zaman?

Teşkilat Dizisi Yeni bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?



Teşkilat Dizisi Yeni Bölüm Ne Zaman?



Teşkilat Dizisi Oyuncuları Kimler?



TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisi ilk çıktığı günden itibaren reyting rekorları kırıyor. Birçok kişi tarafından ilgiyle takip edilen konu hakkında dizinin sevenleri araştırmalara başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesorusu yer aldı. Dizinin yeni bölümünün fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığı aratılırken birçok kişi dizi hakkında da detayları merak etti.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Teşkilat dizisi birçok kişi tarafından merak edilen isimler arasında yer alıyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasorusu yer aldı. 36. Bölümüyle ekranlara gelecek olan Teşkilat dizisi ilgiyle takip edildi. Bugün itibariyle teşkilat dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.Teşkilat dizisi birçok izleyici tarafından beğeniyle takip ediliyor. Bu nedenle oldukça merak edilen sorulardan biri desorusu oldu. Teşkilat dizisi her Pazar 20.00'da TRT 1 ekranlarında yayınlanıyor.Teşkilat dizisi oyuncuları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasorusu yer aldı. İşte Teşkilat dizisi oyuncu kadrosu;Çağlar ErtuğrulSerdar Kılıçaslan[36]Deniz Baysal YurtcuZehra BalabanMesut AkustaMete Yücesoy (BaşkanEzgi EyüboğluCerenMelisa GünTuncer SalmanHakkı DayıEzgi ŞenlerPınar GümüşNihat AltınkayaHulki GürbüzoğluSerdar YeğinUzay ÇelenkliYavuz BingölAdemAhmet Uğur SayGürcan YücesoyGürkan UygunYıldırım KoralTurgut TunçalpHalit Gün (Başkan)Hakan BoyavSadık Özmertli (Tövbekar)Atılay UluışıkSermet 1-Feray DarıcıEbru Çelenkli 1-Gökhan Gürdeyiş/Ali ÖnerBarış Dayı 1-Mustafa AçılanÇetin Köroğlu/Kaya 15-Mehmet Sait ErgençAyvaz 15-Bülent BilgiçKatip 15-Ercan EkerMaskeli 34-Abdülsamet DemirtosunFerit 1Bora KarakulMurat 1-3Mike Van Der LeePascal 1-3Burak SarımolaRainer 4-5Koray ErgunMehmet Gürbüzoğlu 1-7Azra BölekLeyal 1-11Oğuzhan Kayra KoçAmir Fadi 11-12Mehmet UstaZayed Fadi 1-14Ahmet UtluŞef 6-14Mert KarabulutKemal 1-15Jens Walter Deniz GrundSimon Debua 15-18Gökhan UğurluDavid 17-18İsmail Oğuzhan BoranAzad 19Ozan Ali KorkutKambur 19Ercü TuranAriel 18-21Özcan Varaylıİsrail Elçisi 21-22Hasan ÜnerAlmin Ammari 26-27Enes KurtBehram Serkal 28Yılmaz ErdemBoran'ın abisi 29Lara DomaçRoza Koral 15-29Fayat BudakBoran 29-30Emre BaşerElçi 27-32Nil GünalDefne Koral 15-33