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Teşkilat Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı? Teşkilat Yeni Bölüm Ne Zaman?

Teşkilat yeni bölüm programı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Teşkilat yeni bölüm ne zaman sorusu yer alıyor. Peki, Teşkilat yeni bölüm ne zaman? Teşkilat yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Teşkilat dizisi oyuncuları kimler? İşte merak edilenler...

Ekleme: 28.02.2022 - 13:13 Güncelleme: 28.02.2022 - 13:19 / Editör: Ozge Selin
Teşkilat Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı? Teşkilat Yeni Bölüm Ne Zaman?
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisi ilk çıktığı günden itibaren reyting rekorları kırıyor. Birçok kişi tarafından ilgiyle takip edilen konu hakkında dizinin sevenleri araştırmalara başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Teşkilat yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı ve Teşkilat yeni bölüm ne zaman sorusu yer aldı. Dizinin yeni bölümünün fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığı aratılırken birçok kişi dizi hakkında da detayları merak etti. Teşkilat dizisi oyuncuları ve Teşkilat dizisi fragmanı yayınlandı mı sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

Teşkilat Dizisi Yeni bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?


Teşkilat dizisi birçok kişi tarafından merak edilen isimler arasında yer alıyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Teşkilat dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu yer aldı. 36. Bölümüyle ekranlara gelecek olan Teşkilat dizisi ilgiyle takip edildi. Bugün itibariyle teşkilat dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.


Teşkilat Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı? Teşkilat Yeni Bölüm Ne Zaman?

Teşkilat Dizisi Yeni Bölüm Ne Zaman?


Teşkilat dizisi birçok izleyici tarafından beğeniyle takip ediliyor. Bu nedenle oldukça merak edilen sorulardan biri de Teşkilat dizisi yeni bölüm ne zaman sorusu oldu. Teşkilat dizisi her Pazar 20.00'da TRT 1 ekranlarında yayınlanıyor.

Teşkilat Dizisi Oyuncuları Kimler?


Teşkilat dizisi oyuncuları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Teşkilat dizisi oyuncuları kimler sorusu yer aldı. İşte Teşkilat dizisi oyuncu kadrosu;

Çağlar Ertuğrul
Serdar Kılıçaslan[36]

Deniz Baysal Yurtcu
Zehra Balaban

Mesut Akusta
Mete Yücesoy (Başkan

Ezgi Eyüboğlu
Ceren

Melisa Gün
Tuncer Salman

Teşkilat Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı? Teşkilat Yeni Bölüm Ne Zaman?

Hakkı Dayı

Ezgi Şenler

Pınar Gümüş

Nihat Altınkaya

Hulki Gürbüzoğlu

Serdar Yeğin

Uzay Çelenkli

Yavuz Bingöl

Adem

Ahmet Uğur Say

Gürcan Yücesoy

Gürkan Uygun

Yıldırım Koral

Turgut Tunçalp

Halit Gün (Başkan)

Hakan Boyav

Sadık Özmertli (Tövbekar)

Atılay Uluışık

Sermet 1-

Feray Darıcı

Ebru Çelenkli 1-

Gökhan Gürdeyiş/

Ali Öner

Barış Dayı 1-

Mustafa Açılan

Çetin Köroğlu/
Kaya 15-

Mehmet Sait Ergenç
Ayvaz 15-

Bülent Bilgiç
Katip 15-

Ercan Eker
Maskeli 34-

Abdülsamet Demirtosun
Ferit 1

Bora Karakul
Murat 1-3

Mike Van Der Lee
Pascal 1-3

Burak Sarımola
Rainer 4-5

Koray Ergun
Mehmet Gürbüzoğlu 1-7

Azra Bölek
Leyal 1-11

Oğuzhan Kayra Koç
Amir Fadi 11-12

Mehmet Usta
Zayed Fadi 1-14

Ahmet Utlu
Şef 6-14

Mert Karabulut
Kemal 1-15

Jens Walter Deniz Grund
Simon Debua 15-18

Gökhan Uğurlu
David 17-18

İsmail Oğuzhan Boran
Azad 19

Ozan Ali Korkut
Kambur 19

Ercü Turan
Ariel 18-21

Özcan Varaylı
İsrail Elçisi 21-22

Hasan Üner
Almin Ammari 26-27

Enes Kurt
Behram Serkal 28

Yılmaz Erdem
Boran'ın abisi 29

Lara Domaç
Roza Koral 15-29

Fayat Budak
Boran 29-30

Emre Başer
Elçi 27-32

Nil Günal
Defne Koral 15-33

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