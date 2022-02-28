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Rusya Ukrayna savaşında tarihi anlar! Zelenskiy AB'ye üyelik başvurusunu imzaladı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişiminin 5. gününde tarihi anlar yaşandı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Avrupa Birliği'ne üyelik başvurusuyla ilgili belgeleri imzaladı.

Rusya Ukrayna savaşında tarihi anlar! Zelenskiy AB'ye üyelik başvurusunu imzaladı
Ekleme: 28.02.2022 - 19:17 Güncelleme: 28.02.2022 - 19:28 / Editör: Ozge Selin
Rusya Ukrayna savaşında tarihi anlar! Zelenskiy AB'ye üyelik başvurusunu imzaladı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Misnk Anlaşması'nı yok saydıktan hemen sonra orduya Ukrayna'ya ilerleme emrini vermiş ve Rusya, işgal için Ukrayna topraklarına gitmişti.

RUSYA BANKALARI SWIFT SİSTEMİNDEN ÇIKARTILDI

Bu durum tüm dünyada tepkiyle karşılanırken, ABD ve AB başta olmak üzere Rusya'ya çok ağır yaptırımlar art arda geldi. Son olarak Rus bankalarının SWIFT sisteminden çıkartılması Rusya'ya karşı yapılan en ağır yaptırımlardan biri olarak değerlendirildi. Rusya'nın bu yaptırımlara nasıl karşılık vereceği merak konusu olurken, Rus tarafı da yaptırımlara yanıt verileceği yönünde açıklamalarda bulundu.

ÇATIŞMALAR 5. GÜNDE DE DEVAM EDİYOR

Rusya'nın işgal girişimi 5. gününde de devam ederken, Ukrayna'nın birçok kentinde ağır çatışmalar yaşanıyor. Ukrayna askeri ve direnişçiler Rusya ordusunun ilerleyişini ciddi oranda yavaşlattı. Öte yandan Rusya'nın saldırılarından sonra Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne üye olma konusu da ciddi şekilde konuşulmaya başlanmıştır.

ZELENSKİY AB'YE BAŞVURU İÇİN BELGELERİ İMZALADI

Rusya Ukrayna savaşında bugün müzakereler dışında da tarihi anlar yaşandı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Avrupa Birliği'ne üyelik başvurusuyla ilgili belgeleri imzaladı. AB tarafının bu duruma nasıl karşılık vereceği ise merak konusu oldu.
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