  • USD: 14,04 - 14,06
  • EURO: 15,71 - 15,74
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Rusya'dan flaş faiz kararı! Ruble ve Rus borsasında tarihi çöküş!

Ukrayna'ya savaş açan ve başkent Kiev'e kadar giren Rusya, ekonomik yaptırımların etkisi nedeniyle politika faizini yüzde 9,5'ten yüzde 20'ye yükseltti. Rus rublesi ekonomik yaptırımların etkisiyle adeta çökerken, Rus borsasında savaşın ilk gününden bu yana kayıp yüzde 50'leri aştı. Rus rublesinde haftanın ilk gününde düşüş yüzde 20'yi aştı.

Rusya'dan flaş faiz kararı! Ruble ve Rus borsasında tarihi çöküş!
Ekleme: 28.02.2022 - 11:52 Güncelleme: 28.02.2022 - 11:55 / Editör: Ozge Selin
Rusya'dan flaş faiz kararı! Ruble ve Rus borsasında tarihi çöküş!
Rusya Merkez Bankası, 1050 baz puan artışla politika faizini yüzde 9,5'ten yüzde 20'ye çıkardı.

Salgın döneminde politika faizi yüzde 4,25 seviyesine kadar indiren banka, 2021'in Mart ayından itibaren faizleri kademeli bir şekilde artırarak yüzde 9,5 seviyesine çıkarmıştı.

RUBLE ÇÖKTÜ

Rusya'nun para birimi, savaşın ilk günlerinde piyasaların kapanması ve finans dünyasına yapılan yaptırımlarla değer kaybetmeye başlamıştı. Batılı devletlerin Ukrayna'nın işgaline karşılık olarak Rusya'ya yeni ekonomik yaptırımlar başlatacaklarını açıklamasının ardından ruble ve Rus borsası adeta çöküş yaşadı.

RUS BANKALARI SWIFT ÖDEME LİSTESİNDEN ÇIKARTILDI

Yaptırımlar arasında bazı Rus bankalarının uluslararası SWIFT ödeme sisteminden çıkarılması da bulunuyor. ABD ve müttefikleri, karşılık olarak bazı Rus bankalarını uluslararası SWIFT ödeme sisteminden çıkarma kararı almıştı.

HAFTANIN İLK GÜNÜNDE BÜYÜK DÜŞÜŞ

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ve Batılı ülkelerin yaptırım açıklamalarının ardından Rus rublesinin dolar karşısında değer kaybı yüzde 20'yi aştı. Dolar/ruble paritesi yüzde 21,64 artışla 100 seviyesine, avro/ruble paritesi de yüzde 21,94 yükselişle 113,4'e çıktı.

RUS RUBLESİ OFFSHORE İŞLEMLERDE YÜZDE 30 GERİLEDİ

Batılı ülkelerin Rusya'yı swift sisteminden çıkarma kararı alması sonrası Rus rublesi, offshore işlemlerde yüzde 30 geriledi. Geçtiğimiz haftayı 83 seviyesinden kapatan dolar/ruble kuru 108 seviyesine yükseldi. Ruble, şubat ayında en kötü performans gösteren gelişen piyasa para birimi oldu

Ayrıca Moskova Borsası, bugün normalden yaklaşık üç saat sonra döviz ve para piyasası ticaretine başlayacağını açıkladı.

YENİ YAPTIRIM KARARLARI NELER?

Batılı ülkeler Ukrayna saldırısı nedeniyle Rusya'ya yeni yaptırım kararlarını açıkladı. Buna göre; Rus bankaları uluslararası para transferi sağlayan SWIFT sisteminden çıkarılacak ve
Rusya Merkez Bankası'nın rezervlerine erişim engellenecek. Kararın açıklanmasının ardından Rus Rublesi yüzde 30'a yakın değer kaybetti. Moskova yönetimi de ekonomisine ağır bir darbe indirecek yaptırımlara karşı önlem almaya çalışıyor. İlk olarak Rusya Merkez Bankası, faiz oranını yüzde 9.5'tan yüzde 20'ye çıkardığını duyurdu.

Yabancı yatırımcıların Rus varlıklarını satması da geçici olarak yasaklandı. Hisse senedi borsasının işlemlere başlaması da bir saat ertelendi. Ayrıca döviz piyasasında
brokerlardan fiyatlama yapmamaları istendi. Rusların döviz ve altın talebini durdurmak için bazı sınırlamaların da yolda olduğu belirtiliyor.
Rusya-Ukrayna savaşında son dakika: Vladimir Zelensky'den yeni açıklama! AB'ye ve Rus askerlerine çağrı...
Başkan Erdoğan: Şule Yüksel Şenler, 'Ben varım' diyebilen bir cesaret timsaliydi...
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgal girişiminde beşinci gün
NATO Ukrayna'ya silah sağlamaya başladı
Rusya'dan flaş faiz kararı! Ruble ve Rus borsasında tarihi çöküş!
Ukraynalılar traktörle tank çaldı!
Başörtüsüne 'bir metrekarelik bez parçası' diyen Kılıçdaroğlu: Ben de 28 Şubat mağduruyum
İşte tarihin kara lekesi 28 Şubat darbesinin utanç manşetleri!
İstanbullular haftaya metrobüs çilesiyle başladı! '8₺ verip binemediğimiz metrobüsü bekliyoruz!”
li CBS televizyonundan skandal harita! Türkiye topraklarını Yunanistan’a dahil ettiler
100 bin dolarlık otel ve milyon dolarlık özel jeti ifşa olan Kılıçdaroğlu'ndan dalga geçer gibi açıklama: 'Neyleyim ben sarayları uçakları'
Savaşa bir ülke daha katılıyor: Rus askerine destek vermek için hazırlanıyorlar
Rusya Ukrayna savaşında şiddet artıyor! Rusya’dan açık tehdit!
Rusya-Ukrayna savaşı sürerken Vladimir Putin'e milyarder oligark şoku
İllere göre haftalık vaka sayıları açıklandı
Putin 50 bin askeri gözden çıkardı: Savaşın Rusya’ya maliyeti artıyor
Türkiye ekonomisinin büyüme rakamları açıklandı!
'400 kişilik suikast ekibi gönderdi' iddiası ortalığı karıştıracak! Putin, Zelenski'ye suikast mi yaptıracak?
Dünya basını Ukrayna'daki gelişmeleri takip ederken, programlar ırkçı söylemlere sahne oluyor...
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov uçuş yasağına takıldı: Cenevre'deki BM toplantısına gidemiyor
Meteoroloji'den flaş hava durumu uyarısı: Bu illerde yaşayanlar dikkat! Kar yağışı geliyor...

Meteoroloji'den flaş hava durumu uyarısı: Bu illerde yaşayanlar dikkat! Kar yağışı geliyor...

Canan Karatay'dan yeni formül: Eritip içenler 95 yaşına kadar yaşıyor

Canan Karatay'dan yeni formül: Eritip içenler 95 yaşına kadar yaşıyor

FIFA'dan Rusya'ya sert yaptırımlar!

FIFA'dan Rusya'ya sert yaptırımlar!

AB: Çatışmalar sürerse dört milyon Ukraynalı başka ülkelere sığınabilir

AB: Çatışmalar sürerse dört milyon Ukraynalı başka ülkelere sığınabilir

Rusya Ukrayna savaşında en acı yolculuk: BM tabloyu açıkladı...

Rusya Ukrayna savaşında en acı yolculuk: BM tabloyu açıkladı...

Tek tek açıkladılar! İşte hava sahasını Rus uçaklarına kapatan ülkeler...

Tek tek açıkladılar! İşte hava sahasını Rus uçaklarına kapatan ülkeler...