Rusya'dan flaş faiz kararı! Ruble ve Rus borsasında tarihi çöküş!
Ukrayna'ya savaş açan ve başkent Kiev'e kadar giren Rusya, ekonomik yaptırımların etkisi nedeniyle politika faizini yüzde 9,5'ten yüzde 20'ye yükseltti. Rus rublesi ekonomik yaptırımların etkisiyle adeta çökerken, Rus borsasında savaşın ilk gününden bu yana kayıp yüzde 50'leri aştı. Rus rublesinde haftanın ilk gününde düşüş yüzde 20'yi aştı.
Rusya Merkez Bankası, 1050 baz puan artışla politika faizini yüzde 9,5'ten yüzde 20'ye çıkardı.
Salgın döneminde politika faizi yüzde 4,25 seviyesine kadar indiren banka, 2021'in Mart ayından itibaren faizleri kademeli bir şekilde artırarak yüzde 9,5 seviyesine çıkarmıştı.
RUBLE ÇÖKTÜ
Rusya'nun para birimi, savaşın ilk günlerinde piyasaların kapanması ve finans dünyasına yapılan yaptırımlarla değer kaybetmeye başlamıştı. Batılı devletlerin Ukrayna'nın işgaline karşılık olarak Rusya'ya yeni ekonomik yaptırımlar başlatacaklarını açıklamasının ardından ruble ve Rus borsası adeta çöküş yaşadı.
RUS BANKALARI SWIFT ÖDEME LİSTESİNDEN ÇIKARTILDI
Yaptırımlar arasında bazı Rus bankalarının uluslararası SWIFT ödeme sisteminden çıkarılması da bulunuyor. ABD ve müttefikleri, karşılık olarak bazı Rus bankalarını uluslararası SWIFT ödeme sisteminden çıkarma kararı almıştı.
HAFTANIN İLK GÜNÜNDE BÜYÜK DÜŞÜŞ
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ve Batılı ülkelerin yaptırım açıklamalarının ardından Rus rublesinin dolar karşısında değer kaybı yüzde 20'yi aştı. Dolar/ruble paritesi yüzde 21,64 artışla 100 seviyesine, avro/ruble paritesi de yüzde 21,94 yükselişle 113,4'e çıktı.
RUS RUBLESİ OFFSHORE İŞLEMLERDE YÜZDE 30 GERİLEDİ
Batılı ülkelerin Rusya'yı swift sisteminden çıkarma kararı alması sonrası Rus rublesi, offshore işlemlerde yüzde 30 geriledi. Geçtiğimiz haftayı 83 seviyesinden kapatan dolar/ruble kuru 108 seviyesine yükseldi. Ruble, şubat ayında en kötü performans gösteren gelişen piyasa para birimi oldu
Ayrıca Moskova Borsası, bugün normalden yaklaşık üç saat sonra döviz ve para piyasası ticaretine başlayacağını açıkladı.
YENİ YAPTIRIM KARARLARI NELER?
Batılı ülkeler Ukrayna saldırısı nedeniyle Rusya'ya yeni yaptırım kararlarını açıkladı. Buna göre; Rus bankaları uluslararası para transferi sağlayan SWIFT sisteminden çıkarılacak ve
Rusya Merkez Bankası'nın rezervlerine erişim engellenecek. Kararın açıklanmasının ardından Rus Rublesi yüzde 30'a yakın değer kaybetti. Moskova yönetimi de ekonomisine ağır bir darbe indirecek yaptırımlara karşı önlem almaya çalışıyor. İlk olarak Rusya Merkez Bankası, faiz oranını yüzde 9.5'tan yüzde 20'ye çıkardığını duyurdu.
Yabancı yatırımcıların Rus varlıklarını satması da geçici olarak yasaklandı. Hisse senedi borsasının işlemlere başlaması da bir saat ertelendi. Ayrıca döviz piyasasında
brokerlardan fiyatlama yapmamaları istendi. Rusların döviz ve altın talebini durdurmak için bazı sınırlamaların da yolda olduğu belirtiliyor.