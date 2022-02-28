  • USD: 14,04 - 14,06
  • EURO: 15,71 - 15,74
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Dünya Ukrayna’nın kahramanını konuşuyor! ‘Kiev hayaleti’ kim?

Rusya'nın Ukrayna'ya yaptığı askeri harekatta en çok konuşulan konulardan biri de 'Kiev'in hayaleti' olarak adlandırılan ve adeta ülkenin kahramanı olan pilot oldu. Çatışmaların ilk gününde 6 savaş uçağını düşürmesiyle başlayan kahramanlık sosyal medyada gündem olurken 'Kiev hayaleti' kim? Sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı.

Dünya Ukrayna’nın kahramanını konuşuyor! ‘Kiev hayaleti’ kim?
Ekleme: 28.02.2022 - 13:36 Güncelleme: 28.02.2022 - 13:40 / Editör: Ozge Selin
Dünya Ukrayna’nın kahramanını konuşuyor! ‘Kiev hayaleti’ kim?
Rusya'nın Ukrayna'ya yaptığı saldırı ülkede ve sosyal medyada bir kahraman ortaya çıkardı.

Çatışmaların ilk gününde Ukrayna ordusuna bağlı bir uçağın 6 Rus uçağını düşürmesiyle başlayan kahramanlık hikayesi, özellikle sosyal medyada, 'Ghost of Kyiv' (Kiev'in Hayaleti) ifadelerinin kullanılmasına neden oldu.

Dünya Ukrayna’nın kahramanını konuşuyor! ‘Kiev hayaleti’ kim?

Adının Vladmir Abdonov olduğu söylenen tanımamış bir pilot, ülkesini savunmak için savaşan, çatışmanın ortasında olanlara umut olan bir kahraman olarak adlandırıldı.

UKRAYNALILARA GÜÇ VERİYOR
Ukraynalılar ise, 'Kiev'in Hayaleti' pilotunun MiG 29 Fulcrum uçağında olduğunu, vatandaşlara güç verdiğini ve çatışmadan galip çıkacaklarına inanmalarına yardımcı olduğunu vurguladı.

AB TEMSİLCİSİ AÇIKLAMA YAPTI
Ukrayna'nın AB Temsilcisi Mykola Tochytskyi, resmi twitter hesabından yaptığı açıklamada 'Ukrayna'nın MIG 29 savaş uçağı pilotu, hava savaşlarında tek bir günde Ruslara karşı altı zafer kazandı.' ifadelerine yer verdi.

Pilotun ülkesini savunduğu ve görevini tamamladıktan sonra ortadan kaybolduğu için 'Kiev'in Hayaleti' olarak tanımlandığı aktarıldı.

Dünya Ukrayna’nın kahramanını konuşuyor! ‘Kiev hayaleti’ kim?

ALTI RUS UÇAĞI DÜŞÜRDÜ İDDİASI
Ukraynalı yetkililer kahramanın varlığını doğrulamazken, sosyal medyadaki iddialara göre 'hayalet', 24 Şubat 2022'de, iki SU-35, bir SU-27, bir MIG-29, iki SU-25 olmak üzere altı Rus uçağı düşürdü.

Ukrayna'nın resmi Twitter hesabı ise kahraman pilot hakkında yazı yayımladı. Yazıda, 'İnsanlar ona Kiev'in Hayaleti' diyor. Ve haklı olarak - bu Ukrayna hava kuvvetleri (UAF) ası (beşten fazla uçak düşüren pilot), başkentimiz ve ülkemiz üzerindeki gökyüzüne hükmediyor ve işgalci Rus uçakları için şimdiden bir kabus haline geldi' ifadeleri yer aldı.
Silivri'de halkı tedirgin eden üst geçit! Çöktü çökecek...
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgal girişiminde beşinci gün
Ukrayna sokaklarında dikkat çeken billboardlar: İvan, annen Ukraynalıları öldürdüğünü biliyor mu?
Rusya Ukrayna’yı iki gün içinde işgal edebileceğini planlamış
Dünya Ukrayna’nın kahramanını konuşuyor! ‘Kiev hayaleti’ kim?
Esir alınan Rus askerden şok sözler: Tatbikat var dediler kandırıldık
Rusya-Ukrayna savaşında son dakika: Vladimir Zelensky'den yeni açıklama! AB'ye ve Rus askerlerine çağrı...
Başkan Erdoğan: Şule Yüksel Şenler, 'Ben varım' diyebilen bir cesaret timsaliydi...
NATO Ukrayna'ya silah sağlamaya başladı
Rusya'dan flaş faiz kararı! Ruble ve Rus borsasında tarihi çöküş!
Ukraynalılar traktörle tank çaldı!
Başörtüsüne 'bir metrekarelik bez parçası' diyen Kılıçdaroğlu: Ben de 28 Şubat mağduruyum
İşte tarihin kara lekesi 28 Şubat darbesinin utanç manşetleri!
İstanbullular haftaya metrobüs çilesiyle başladı! '8₺ verip binemediğimiz metrobüsü bekliyoruz!”
li CBS televizyonundan skandal harita! Türkiye topraklarını Yunanistan’a dahil ettiler
100 bin dolarlık otel ve milyon dolarlık özel jeti ifşa olan Kılıçdaroğlu'ndan dalga geçer gibi açıklama: 'Neyleyim ben sarayları uçakları'
Savaşa bir ülke daha katılıyor: Rus askerine destek vermek için hazırlanıyorlar
Rusya Ukrayna savaşında şiddet artıyor! Rusya’dan açık tehdit!
Ankara pislik içinde! Mansur Yavaş bir süs havuzunu bile çalıştıramıyor!
Rusya-Ukrayna savaşı sürerken Vladimir Putin'e milyarder oligark şoku
Meteoroloji'den flaş hava durumu uyarısı: Bu illerde yaşayanlar dikkat! Kar yağışı geliyor...

Meteoroloji'den flaş hava durumu uyarısı: Bu illerde yaşayanlar dikkat! Kar yağışı geliyor...

Canan Karatay'dan yeni formül: Eritip içenler 95 yaşına kadar yaşıyor

Canan Karatay'dan yeni formül: Eritip içenler 95 yaşına kadar yaşıyor

Dünyada en fazla nükleer silaha sahip ülke belli oldu!

Dünyada en fazla nükleer silaha sahip ülke belli oldu!

AB: Çatışmalar sürerse dört milyon Ukraynalı başka ülkelere sığınabilir

AB: Çatışmalar sürerse dört milyon Ukraynalı başka ülkelere sığınabilir

Rusya Ukrayna savaşında en acı yolculuk: BM tabloyu açıkladı...

Rusya Ukrayna savaşında en acı yolculuk: BM tabloyu açıkladı...

Tek tek açıkladılar! İşte hava sahasını Rus uçaklarına kapatan ülkeler...

Tek tek açıkladılar! İşte hava sahasını Rus uçaklarına kapatan ülkeler...