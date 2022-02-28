Bugün Televizyonda Neler var? 28 Şubat Yayın akışı
28 Şubat yayın akışı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında bugün televizyonda neler var sorusu yer aldı. Peki, 28 Şubat yayın akışı nasıl? 28 Şubat bu akşam hangi diziler var? 28 Şubat hangi diziler var? İşte detaylar....
28 Şubat yayın akışı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında bugün televizyonda neler var sorusu yer aldı. Üç Kuruş, Üç Kız Kardeş, Survivor All Star, Yasak Elma, Sevimli Tehlikeli, Kasırgada Vurgun ve Alparslan: Büyük Selçuklu dizileri Pazartesi akşamları yayınlanan popüler yapımlar arasında yer alıyor. Haftanın ilk iş günü evde dizi keyfi yapmak isteyenler konuyla ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Bugün televizyonda neler var ve 28 Şubat yayın akışı hakkında detaylı bilgi için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
28 Şubat Yayın Akışı Nasıl?
28 Şubat yayın akışı haftanın ilk iş günü itibariyle birçok kişi tarafından merak edildi. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında28 Şubat yayın akışı nasıl sorusu yer alıyor. 28 Şubat yayın akışı şu şekilde;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Gelin Evi
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:00 Gelin Evi Fiskos
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:10 Senin Hayatın
18:45 Show Ana Haber
20:00 Üç Kuruş
00:15 Oğlum
02:45 Baba
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Üç Kız Kardeş
23:15 Sadakatsiz
01:15 Gelinim Mutfakta
03:45 Arda İle Omuz Omuza
04:40 Asi
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:00 Kadının Eseri
08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:45 Fulya İle Umudun Olsun
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Yasak Elma
23:45 Evlilik Hakkında Her Şey
02:30 En Hamarat Benim
05:00 El Kızı
06:00 Kadın
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Söz
18:30 Star Ana Haber
20:00 Kasırgada Vurgun (Yabancı Sinema)
22:20 Kasırgada Vurgun (Yabancı Sinema)
00:30 Kaderimin Oyunu
03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
05:00 Söz
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:15 Survivor All Star
13:30 Survivor Panorama
14:45 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star (Yeni Bölüm)
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Canım Annem
02:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
04:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
ATV YAYIN AKIŞI
06:00 Bir Zamanlar Çukurova
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Sevimli Tehlikeli (Yerli Sinema)
22:15 Çin Seddi (Yabancı Sinema)
00:15 Yalnız Kurt
03:15 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
05:30 Bir Zamanlar Çukurova
TRT1 YAYIN AKIŞI
05:10 Tek Yürek
08:10 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:30 Alişan İle Gülümse Hayata
12:15 Şehirden Uzakta
13:10 Beni Böyle Sev
16:30 Seksenler
18:55 İddiaların Aksine
19:00 Ana Haber
19:40 Şule
20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu
00:10 Gönül Dağı
03:00 Şehirden Uzakta
03:50 Seksenler