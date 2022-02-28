Bugün Televizyonda Neler var? 28 Şubat Yayın akışı

28 Şubat yayın akışı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında bugün televizyonda neler var sorusu yer aldı. Peki, 28 Şubat yayın akışı nasıl? 28 Şubat bu akşam hangi diziler var? 28 Şubat hangi diziler var? İşte detaylar....

28 Şubat Yayın Akışı Nasıl?



birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasorusu yer aldı. Üç Kuruş, Üç Kız Kardeş, Survivor All Star, Yasak Elma, Sevimli Tehlikeli, Kasırgada Vurgun ve Alparslan: Büyük Selçuklu dizileri Pazartesi akşamları yayınlanan popüler yapımlar arasında yer alıyor. Haftanın ilk iş günü evde dizi keyfi yapmak isteyenler konuyla ilgili araştırmalarını hızlandırdı.vehakkında detaylı bilgi için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.haftanın ilk iş günü itibariyle birçok kişi tarafından merak edildi. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında28 Şubat yayın akışı nasıl sorusu yer alıyor. 28 Şubat yayın akışı şu şekilde;06:00 Gelin Evi08:00 Bu Sabah10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk12:00 Gelin Evi Fiskos12:30 Gelin Evi15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme18:10 Senin Hayatın18:45 Show Ana Haber20:00 Üç Kuruş00:15 Oğlum02:45 Baba07:00 Sihirli Annem09:00 Neler Oluyor Hayatta?11:00 Yaprak Dökümü13:00 Gelinim Mutfakta16:00 Arka Sokaklar18:45 Kanal D Ana Haber20:00 Üç Kız Kardeş23:15 Sadakatsiz01:15 Gelinim Mutfakta03:45 Arda İle Omuz Omuza04:40 Asi07:00 Kadının Eseri08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat10:45 Ekonomi Arası11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün13:00 En Hamarat Benim16:45 Fulya İle Umudun Olsun19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber20:00 Yasak Elma23:45 Evlilik Hakkında Her Şey02:30 En Hamarat Benim05:00 El Kızı06:00 Kadın07:00 Mesut Yar İle Bugün09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde16:00 Söz18:30 Star Ana Haber20:00 Kasırgada Vurgun (Yabancı Sinema)22:20 Kasırgada Vurgun (Yabancı Sinema)00:30 Kaderimin Oyunu03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan05:00 Söz06:30 Oynat Bakalım07:15 8'de Sağlık08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa11:15 Survivor All Star13:30 Survivor Panorama14:45 Canım Annem16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz20:00 Survivor All Star (Yeni Bölüm)00:15 Survivor Ekstra01:30 Canım Annem02:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz04:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa06:00 Bir Zamanlar Çukurova08:00 Kahvaltı Haberleri10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert13:00 ATV Gün Ortası14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane16:20 Esra Erol’da19:00 ATV Ana Haber20:00 Sevimli Tehlikeli (Yerli Sinema)22:15 Çin Seddi (Yabancı Sinema)00:15 Yalnız Kurt03:15 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane05:30 Bir Zamanlar Çukurova05:10 Tek Yürek08:10 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi09:30 Alişan İle Gülümse Hayata12:15 Şehirden Uzakta13:10 Beni Böyle Sev16:30 Seksenler18:55 İddiaların Aksine19:00 Ana Haber19:40 Şule20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu00:10 Gönül Dağı03:00 Şehirden Uzakta03:50 Seksenler