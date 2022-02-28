Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan 4 terörist etkisiz hale getirildi

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi karşısında bulunan Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kaplan bölgesinde 1 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirilirken, Barış Pınarı bölgesine de sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 'Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirilirken, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist de ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi.' açıklamasında bulundu.