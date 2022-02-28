AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell:'Rus gazına bağımlılık azalmalı'

AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, yaptığı son dakika açıklamasında Ukrayna’da sivillerin Rus ordusuna karşı direndiğini ifade ederek, çok sayıda sivilin saldırılarda hayatını kaybettiğini açıkladı. Borrell Rusya'ya yaptırımların artarak devam edeceğini belirtti ve "Avrupa Birliği hızlı bir şekilde petrol ve doğalgaza olan bağımlılığı azaltmalı." dediJosep Borrell'in açıklamasından satır başları şöyle;"Savaş bürokratik prosedürleri bekleyemez. Biz bu kurumsal engelleri çabuk aştık. Avrupa Birliği hızlı bir şekilde petrol ve doğalgaza olan bağımlılığı azaltmalı. Biz ona büyük bir fatura ödüyoruz ve o da ordusunu güçlendiriyor. Böylece Putin rejimi zarar görecekBU SAVAŞI PUTİN BAŞLATTIBu savaş Putin tarafından başlatıldı, etrafındaki oligarklar tarafından başlatıldı ancak Rus halkını bundan ayrı tutmalıyız. Buradaki en büyük hedeflerden biri kara parayla da savaşmakYAPTIRIMLARI UYGULAMAYA DEVAM EDECEĞİZİsviçre de bize katıldı, onların katılımı olmadan önlemlerimiz etkili olmazdı. Hem finansal olarak hem de yozlaşmayla mücadele ediyorlar. Yaptırımları uygulamaya devam edeceğiz ancak ileride bu yozlaşmayla nasıl mücadele ederiz bunu da hesaba katmalıyız.MOLDOVA'YA BASKI ARTACAKÇarşamba günü Moldova’ya gideceğim ve Ukrayna halkıyla bir araya geleceğim. Oraya sığındılar ve yardıma ihtiyaçları var. Moldova Rusya baskısının artacağı ülkelerden biri olacak.BİRLİKTE HAREKET EDEBİLDİKŞimdiden bize asker veren ülkelere teşekkür ederiz. Böylece mücadelede denge olacak. Biz hızlıca karşılık verebildik ve birlikçe hareket edebildik. Bu da pusulamızın kuvvetli olduğunu gösteriyor. Bu bakış açısıyla Almanya da savunma kapasitesini artırma kararı aldı ancak bunu Avrupa olarak birlikte yapmalıyız. Çünkü Rusya’dan dört kat fazla savunma harcamamız var. Biz daha fazla harcıyoruz ama daha iyi harcamamız lazım.BAŞARMALIYIZ YOKSA DAHA BÜYÜK BEDELLER ÖDERİZBunu aynı zamanda kendi güvenliğimiz ve dünyanın istikrarı için yapıyoruz. Yaptırımların da bedeli olur, bu bedeli ödemeye ve bunu kamuoyuna anlatmamız lazım. Bununla yüzleşmeli ve başarmalıyız yoksa çok daha büyük bedeller öderiz.AVRUPA TARİHİNDE YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYORSoğuk Savaş sonrası Avrupa tarihinde yeni bir dönem başlıyor. Rusya ile ilişkiler artık ticaret üzerinden belirlenmeyecek. Rus halkına diyoruz ki biz sizinle savaşmak istemiyoruz. Rusya’nın saldırganlığı değil Putin rejiminin saldırganlığı demeliyiz. Bu saldırganlık bizim ilkelerimizle uyuşmuyor.Rusya’ya kripto paralar ve siber saldırılarla ilgili spesifik saldırılardan haberdar değilim ancak Ukrayna’nın devlet sitelerine ve medya kuruluşlarının sitelerine Rusya’dan siber saldırılar var. Biz de birlik olarak Ukrayna’ya yardım ediyoruz."