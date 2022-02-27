Rusya'dan müzakere açıklaması! Zelenski'den jet yanıt

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgal 4. gününe girdi. Bölgeden son dakika açıklamalar gelirken Rusya'dan Ukrayna ile müzakere ile ilgili son dakika açıklama geldi ve Rus heyetin Belarus'ta olduğu ifade edildi. Rusya'nın açıklamalarına Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy'den jet yanıt geldi.

Rusya Ukrayna savaşı dördüncü gününe girerken iki ülke arasında müzakere çalışmaları sürüyor. Ukrayna'nın direnişi büyük güç kazanırken ordunun birçok noktada Rus birliklerine karşı üstünlük kurduğu öğrenildi. Bölgeden peş peşe yeni bilgiler gelirken Rusya'dan müzakere açıklaması geldi. Rusya'nın açıklamalarına Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy'den jet yanıt geldi.KREMLİN: MASAYA OTURMAYA HAZIRIZKremlin'den yapılan aıklamaya göre, Rus heyeti Ukraynalılar ile müzakerelere başlamak için Belarus'un Gomel kentine ulaştı. Belarus'un Gomel kenti Ukrayna'nın başkenti Kiev'e en yakın nokta olduğu biliniyor.'DÜN GECE ACIMASIZ GEÇTİ'Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Rusya'dan gelen müzakere açıklamasının hemen ardından son dakika açıklamalarda bulundu. Zelenski, 'Dün gece vahşi ve acımasız geçti, sivil altyapılar vuruldu. İşgal güçleri ambulanslar dahil her şeye saldırdı.ZELENSKİ'DEN JET YANIT: İSTANBUL DETAYIUkrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile müzakerelere yönelik, 'Minsk hariç başka şehirde olabilir görüşmeler. Biz barış istiyoruz. Biz savaşı bitirmek istiyoruz. Varşova, Bratislava, Budapeşte, İstanbul, Bakü bunların hepsini teklif ettik' dedi.