27 Şubat Altın Fiyatları Ne Kadar?



Altın Fiyatları Artacak Mı?

sabah saatlerinden itibaren en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Rusya Ukrayna arasında başlayan savaşın dünya piyasalarını etkilemesiyle altın fiyatlarındaki dalgalanma da oldukça merak edildi. Bu nedenle arama motoruna yönelen vatandaşlar gram altın ne kadar ve çeyrek altın ne kadar sorularına cevap aramaya başladı. Altın fiyatlarının nasıl ilerleyeceği hakkında uzmanlar tarafından yapılan tahminler de ilgiyle takip edildi.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Rusya Ukrayna arasında devam eden gerilimin savaşa dönüşmesiyle dünya piyasaları bu durumdan oldukça etkilendi. Bu nedenle yatırımcılar altınla ilgili araştırmalarını hızlandırdı. En sık aratılanlar arasındasorusu yer alıyor. 27 Şubat itibariyle 838 liradan işlem görmeye başlayan gram altının ardından diğer fiyatlar da oldukça merak edildi. İşte 27 Şubat altın fiyatları;ALIŞ: 761,24SATIŞ: 793,94ALIŞ: 5.599,00SATIŞ: 5.714,00ALIŞ: 5.426,89SATIŞ: 5.538,44ALIŞ: 1.365,00SATIŞ: 1.397,00ALIŞ: 838,52SATIŞ: 838,71ALIŞ: 5.619,00SATIŞ: 5.704,00ALIŞ: 2.734,00SATIŞ: 2.795,00Rusya Ukrayna arasında süren savaşın altın fiyatları nasıl etkileyeceği merak edildi. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasorusu yer aldı. Savaşın dünya piyasalarını etkilemesinin ardından özellikle altın fiyatlarındaki dalgalanma yatırımcıları araştırmaya sürükledi. İntegral Yatırım Araştırma Müdürü Seda Yalçınkaya Özer tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada “Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi ons altının güvenli liman özelliğin çalıştırdı. Ons altın şu sıralar 1942 dolar seviyesinde hareket ediyor. Rusya'da başlayan gerginlikle birlikte yükseliş eğilimine giren ons altında gerilimin artması yukarı yöndeki seyri hızlandırdı. Şimdiye kadar aldığımız gelişmeler olumlu bir sonuca doğru gitmiyor. Muhtemelen Rusya'ya yönelik yaptırımlar artabilir. Rusya geri çekilecek gibi duruyor ancak diyalogda bir yumuşama ya da geri adım atılması halinde ons altında hız kesilebilir ve 1875'lere doğru geri çekilme izlenebilir. Aksi durumda, tansiyonun daha da artması ve geri adım atılmaması halinde ons altın 1960'daki güçlü direnç seviyesi aşılabilir. Böyle bir durumda 3 Ağustos 2020 tepesi olan 2075 seviyesine doğru hızlanma izlenebilir. Ons altın yatırımcısı için 1960 seviyesi oldukça önemli olacak. Gerginliğin boyutunun ne olacağını izlemek gerek. Ancak ons altında geri çekilme olsa dahi alım fırsatı verecektir.Gram altında ise, hem DolarTL'nin hem de ons altının yükselmesiyle 888 TL seviyesine doğru yükseliş eğilim izlendi. DolarTL'nin 14 seviyesinin üzerine çıkması önemli bir gelişme. Hatırlayacağınız üzere bu seviyeden 4-5 kere döviz satım müdahaleleri gelmişti. Dolayısıyla 14 seviyesinin üzerinin mesken edinilmesi halinde DolarTL'de önemli bir eşik yukarı yönde kırılmış olacak. Gram altında gelinen bu seviyeler 20 Aralık'tan bu yana elinde gram altın tutan yatırımcılar için çıkış yerleri olabilir. Ancak gerginliğin artması halinde gram altında da yükseliş eğilimi 950 TL seviyelerine doğru sürebilir.” ifadeleri kullanıldı.