26 Şubat koronavirüs verileri açıklandı!

Sağlık Bakanlığı 26 Şubat'a ilişkin koronavirüs verilerini paylaştı. Bakan Koca, "%85’imiz ikinci doz aşımızı yaptırmış durumdayız. Bu oran, ciddi bir başarıdır. Hatırlatma dozu aşılarında ise önemli ihmaller var. Oysa hatırlatma dozu, geldiğimiz noktada önemini artırıyor. Çünkü dünya salgınla mücadelede ağırlığı aşıya vermeye başladı." dedi. İşte Tükiye'deki güncel koronavirüs vaka ve vefat sayıları...