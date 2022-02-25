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Zelenskiy'den acı itiraf: Yalnız bırakıldık

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından ülkede genel seferberlik ilan ederek bu yöndeki kararnameyi imzaladı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın Ukrayna yönelik saldırılarının ilk gününde 137 kişinin hayatını kaybettiğini, 300’den fazla kişinin de yaralandığını açıkladı. Zelenskiy "Kimse bizim için savaşmak istemiyor, yalnız bırakıldık" şeklinde konuştu.

Zelenskiy'den acı itiraf: Yalnız bırakıldık
Ekleme: 25.02.2022 - 09:27 Güncelleme: 25.02.2022 - 09:27 / Editör: Ozge Selin
Zelenskiy'den acı itiraf: Yalnız bırakıldık
Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’den yeni bir hamle geldi. Zelenskiy, Ukrayna'da genel seferberlik ilan edilmesine yöndeki kararnameyi imzaladı. Ukrayna Devlet Başkanlığı resmi internet sitesinde yayınlanan kararnameye göre, ülkenin Donetsk ve Luhansk kentleri haricindeki tüm kentlerinde genel seferberlik ilan edildi. Kararnamede, Ukrayna Güvenlik Servisi’nin (SBU) genel seferberlik sırasında karşı istihbarat sızmalarına karşı önlemler alacağı ifade edildi. Seferberlik kapsamında askerlik için çağırılanların, belirtilen toplanma noktasında birliklerine katılacağı belirtilirken, askeri birimler tarafından seferberlik kaydı yapılan kişilerin yeteneklerine göre askeri birimlerde görevlendirileceği ifade edildi. Bölge, il ve ilçe yönetim başkanlarının ise, sağlık kuruluşlarının oluşturulmasını ve işleyişini sağlayacağı bildirildi. Zelenskiy’in imzaladığı kararnamenin 60 gün boyunca geçerli olacağı duyuruldu.

"YALNIZ BIRAKILDIK"

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ilk gün sonuçlarına dair sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Ukrayna askerlerinin Rus saldırılarına karşı büyük bir direniş gösterdiğini belirten Zelenskiy, "Ön verilere göre, ne yazık ki bugün 10'u subay olmak üzere 137 kahramanımız ve vatandaşlarımızı kaybettik. 316 kişi yaralandı. Hepsine Ukrayna kahramanı ünvanı verilecek" ifadelerini kullandı. Ayrıca ülke genelinde genel seferberlik ilanıyla alakalı olarak imzaladığı kararnameden de bahseden Zelenskiy, "Bu karar, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırganlığı nedeniyle ve devletin güvenliğinin sağlanması, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin ve diğer askeri oluşumların muharebeye ve seferberliğe hazırlığının desteklenmesi amacıyla alındı" dedi.

"Rusya'yla konuşmaktan korkmuyoruz"

Açıklamalarında Rusya ile görüşebileceklerini vurgulayan Zelenskiy, "Bugün Moskova'dan Ukrayna'nın tarafsızlık statüsünü konuşmak istediklerini duyduk. Rusya'dan korkmuyoruz, Rusya'yla konuşmaktan korkmuyoruz, ülkemiz için güvenlik garantileri hakkında, hiçbir şey hakkında konuşmaktan korkmuyoruz, tarafsızlık statüsünü konuşmaktan korkmuyoruz. Biz zaten NATO'da değiliz, fakat bu durumda hangi garantileri alacağız? En önemlisi de onları bize tam olarak hangi ülkeler verecek?" ifadelerini kaydetti.

"Kimse bizim için savaşmak istemiyor"

Batılı ülkeler tarafından yalnız bırakıldıklarını ve sadece kendilerine yönelik destek açıklamalarının yapıldığını söyleyen Zelenskiy, "Yalnız kaldık. Kimse bizim için savaşmak istemiyor. Bizi NATO'ya almak istemiyor, güvenlik garantisi vermekten korkuyorlar. Devletimizin müdafasında tek başımıza kalıyoruz" ifadelerini aktardı. Sözlerinin devamında batılı ülkeleri eleştirmeye devam eden Zelenskiy, "Herkes korkuyor. Destek veren herkese minnettarım. Sadece kelimelerine değil" dedi. Aynı zamanda Zelenskiy açıklamasının sonunda, ülkesinden ayrılmadığını, kendisinin ve ailesinin Kiev’deki hükümet konutlarında kaldığını da sözlerine ekledi.


Öte yandan Lviv kentinin Gümrük Başkanı Daniil Menshikov akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, 18-60 yaş arasındaki erkeklerin ülke dışına çıkmalarının yasaklandığını duyurmuştu.
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